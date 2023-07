[クルールラボ株式会社]

わずか180gで超軽量。女性の手のひらでもすっぽり収まるコンパクトサイズでありながら、しっかり頭皮をケア。頭皮洗浄&リフトアップを同時に実現するヘアケア革命。



クルールラボ株式会社(代表取締役社長:中垣浩二、所在地:東京都中央区)は、2023年7月24日(月)~26日(水)に開催される「ビューティーワールドジャパン名古屋」にて新商品「ゾーガンキンスカルプ」の初お披露目を記念し、お客様に直接「ゾーガンキンスカルプ・ゾーガンキンブルーム」をお試しいただける体験会を実施いたします。



ゾーガンキンは、13年間にわたり国内外にご愛用していただいている人気リフトアップ美顔器になります。今年の5月に、マスク生活が終わった後のケアをサポートするために、バージョンアップした多機能リフトアップ美顔器「ゾーガンキンブルーム」を発売しました。その第二弾として頭皮ケアに特化した新商品「ゾーガンキンスカルプ」を発売いたします。ゾーガンキンブルームと併用する事により、より総合的なフェイスケアが可能となります。







「造顔筋メソッド」で柔軟で健やかな頭皮へ







「造顔筋(ゾーガンキン)メソッド」とは、弊社の長年にわたる表情筋美顔器の研究開発により生み出された独自の施術方法です。このメソッドは、顔の形やバランスを整え、美しく見せるための特定の筋肉に重点を置いてアプローチすることを特徴としています。美顔器と施術を組み合わせることで、他にはできない効果が期待できます。この度、人気のゾーガンキンシリーズに待望のスカルプケアに特化した新商品を発売する事になりました。



ゾーガンキンスカルプで美容と健康の頭皮ケア





頭皮は美容と健康に非常に重要な役割を果たします。適切なケア方法を実践することによって、頭皮の健康を維持し、表情筋ケアにも繋がります。ゾーガンキンスカルプはご自宅で本格的なスカルプケアが可能になります。



頭皮ケアは表情筋ケアと同じくらい重要!







顔の筋肉は頭皮と一枚の皮膚で繋がっていると言われており、頭皮の状態は顔のたるみとも密接な関係があります。何らかの原因により頭皮の弾力性が低下すると重力の影響で下方に引っ張られるため、顔の皮膚も弛みやすくなります。そのため小顔やフェイスラインのリフトアップ効果を求める際には、頭皮も一緒に引き上げることで相乗効果が期待できます。



一般社団法人 美容鍼灸技能教育研究協会 代表理事

白金鍼灸SalonFium(サロンフューム) 代表

美容鍼灸師 折橋梢恵 先生



【新商品】ゾーガンキンスカルプの商品特徴







独自開発のEMS

長年のEMS開発で培った技術で、電気刺激の不快感を軽減させ、力強く心地良い刺激を実現。EMSの強さは4段階。



ニードル型の導電アタッチメント

特殊カーボンのニードル型導電アタッチメント。1本の長さが約8.5cmでダイレクトに頭皮にアプローチ。アタッチメントには合計76本の導電ニードルがあります。これにより、ピンポイントで刺激することができます。ニードルが均等に配置されているため、頭皮全体に均一な刺激を与えることができ、効果的に引き上げることができます。







3段階のパワフル回転

毎分約10200回振動の強力モーターが最大約135回の回転を生み出し、EMSと組み合わせる事によってプロのハンド施術を再現。頭皮の汚れもしっかりかき出します。



圧倒的なコンパクト設計

手のひらサイズで本体重量はスマートフォンと同等の約180g。どの機種よりも圧倒的にコンパクトで軽量なので、疲れにくく、収納場所にも困りません。



防水仕様でお風呂場でトリートメント可能(IPX7)

安全性に考慮した防水使用なので入浴中も安心です。浴槽の中でもシャワー中でもご使用可能です。





頭皮環境の改善

頭皮の汚れを浮き上がらせ、シャンプーだけでは落としきれない汚れをかき出します。気になるニオイやべたつきもカット。ネイルをしている女性もトリートメントしやすいです。頭皮環境を整え、頭皮トラブルを防止します。



RED LED

サロンでも人気なフォトフェイシャルが可能。薄毛治療でも注目されている635nmの波長を採用し、直径約25mmの巨大照射口からまんべんなく毛根に照射されます。



プロが教えるワンポイントアドバイス







頭皮ケアは月に1回、週に1回すれば良いというものではないので、継続して毎日続けるのが重要です。



ヘアサロンで行うシャンプーは基本的に下から上に洗うことによって、洗浄効果とリフトアップ効果を高めるため、ゾーガンキンスカルプも生え際から頭頂部に向かって引き上げるイメージで頭の丸みに沿ってゆっくり動かしてください。4つのアタッチメントが自動的に回転するので、直線的な動きでも十分な効果が得られます。



人気ヘアサロンElilume from ZACC 代表 和野陽介さん



詳しい商品紹介&プロが教えるトリートメント方法は動画をチェック







商品詳細







ゾーガンキンスカルプ

12,980円(税込)

型番: CL-ZKS

本体サイズ: W約88×D約88×H約56mm

本体重量: 約180g

電源方式: リチウムイオン電池内蔵

セット内容: 本体、導電アタッチメント×4、USBケーブル(タイプC)、取扱説明書(保証書付)

充電時間: 約2.5時間

入力定格: 5V=1A

電池仕様: 1200mAh/3.7V

材質: ABS、シリコーン、導電性シリコーン

防水性能: IPX7

展示会で体験できる商品







ZOGANKIN BLOOM

ゾーガンキンブルーム



独自開発の「造顔筋メソッド」理論に基づいて設計された、ラジオ波温感×EMS×ポレーション機能を搭載した最先端マルチ美顔器です。長期間のマスク生活による表情筋の衰えや乾燥による肌トラブルを健やかな状態へ導き、もたついたフェイスラインを物理的に引き上げます。







DR.ELLEMISS Zero Trinity

ドクターエルミスゼロトリニティー



家庭用光美容機で初のフィルター交換式。18.5Jでエステサロン同等の照射力。サファイアクリスタル冷却で瞬間冷却する事により、デリケートな箇所でも痛みや熱さを感じにくくストレスフリーなトリートメントが可能となります。



出店商品







■ZOGANKIN BLOOM(ゾーガンキンブルーム)

https://store.couleur-labo.com/c/02/09/zogankin-bloom



■DR.ELLEMISS ZERO TRINITY(ドクターエルミスゼロトリニティ)

https://www.drellemiss.jp/trinity



■DR.ELLEMISS ZERO/ZERO BLACK(ドクターエルミスゼロ)

https://store.couleur-labo.com/lp/dr_ellemiss_zero.html



■CalmMe HERBALQ(カームミーハーバルキュー)

https://store.couleur-labo.com/calmme/herbalq/



■CalmMe AIRYST(カームミーエアリスト)

https://couleurlabob.i12.bcart.jp/product.php?id=10



クルールラボのご紹介







「美しくあり続けたい」という不変の願いをサポートするため、創業から21年間、美容・健康機器の開発に注力。弊社の製品は思わず手に取りたくなる洗練されたデザインと、”いつでもどこでも手軽に行える”をコンセプトにした操作性のよいシンプルな機能を持ち合わせています。機器だけでなく化粧品、雑貨のOEMも相談可能です!



開催概要







Beautyworld JAPAN NAGOYA

2023年7月24日(月)~26日(水)

場所:ポートメッセなごや 第1展示館

会社名:クルールラボ株式会社

ホール:1B

小間番号:G010



★展示会場で商談をご希望の方はこちらで受け付けております。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjuM7qdlKnrOp3_d5jSEXq2Mp_KXDNd6qBMtadwfh4GOLZMg/viewform



