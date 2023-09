[株式会社ニジゲンノモリ]

株式会社ニジゲンノモリ(代表取締役社長:貞松宏茂、兵庫県淡路市)が運営する兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、「クレヨンしんちゃん」、「NARUTO」、「ゴジラ」、「ドラゴンクエスト」といったアニメやゲームの世界に飛び込んで、動画や写真、思い出のクラフト体験ができる秋にピッタリのお出かけイベントが目白押し!これから涼しくなり、お出かけしやすくなる季節に、仲間と一緒に“今しかできないこと”をしよう!大自然とニジゲンの世界が掛け合わさったニジゲンノモリは非日常が楽しめる最高のステージです。はしゃぎまくれるニジゲンノモリで、日常のストレスを吹き飛ばそう!





『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』

■闇夜にドッキリ!『Monster’s Halloween Night』が9月23日(土)より大好評開催中!

兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内にある大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」では、大切な家族や友達と特別な夜が楽しめるハロウィンイベント「Monster‘s Halloween Night」を9月23日(土)から10月31日(火)の期間限定で開催中です。

本イベントでは、アトラクション内に秋シーズン限定のフォトスポットを増設するほか、期間中、17時以降にアトラクションへ入場されたお客様全員に、ハロウィンにピッタリのモンスターたちがデザインされた「光るフェイスシール」をプレゼントいたします。さらに、夜になると「オノコガルドの町」であのモンスターたちがライトアップ!この期間にのみ登場する個性的なモンスターたちと出会うことができます!日中には見ることのできない雰囲気を味わいながら挑む冒険は、ハラハラドキドキ間違いなし!今しか撮影できない写真や動画を撮りまくりましょう!

大切な友達や家族と!ハロウィンの仮装気分を味わえるフェイスシールを貼り合って、闇夜にモンスターたちを探しながら、この秋最高の冒険に出かけよう!







■イベント概要

開催期間:

9月23日(土)~10月31日(火)

場所:

「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」アトラクションエリア内

料金:

無料

※別途、アトラクション入場チケットが必要となります

内容:

イベント期間中、17時以降にアトラクションへご入場されたお客様全員へ、ハロウィンにピッタリのモンスターたちがデザインされた「光るフェイスシール」をプレゼント。その他、「オノコガルドの町」では、イベント限定のフォトスポットが出現します。

HP:

https://nijigennomori.com/dragonquestisland/

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX





『ゴジラ迎撃作戦』

■ニジゲンノモリで『ゴジラ素焼き色塗り体験』が9月2日(土)より大好評開催中!

ニジゲンノモリの人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦」では、芸術の秋にピッタリのクラフトイベント『ゴジラ素焼き色塗り体験』を 9月2日(土)より開催しております。本イベントでは、ニジゲンノモリ「ゴジラ迎撃作戦」オリジナルの“素焼きのゴジラ”に自由に色を塗って、自分だけのゴジラを作ることができます。さらに、色塗りしたゴジラはお持ち帰りいただくことができます。

また、イベント開催にあたり「ゴジラ素焼き色塗り研究所」を開設。アトラクションチケットをお持ちでない方も気軽に体験することができます。

ゴジラ生誕70周年記念作品『ゴジラ-1.0』の11月3日公開が控えており、ますます進化し続けるゴジラ!親子で一緒に塗ってもよし、家族みんなで一つずつ塗ってもよし。誰にも負けない、迫力あるゴジラを君は作れるか?ニジゲンノモリ限定の『ゴジラ素焼き色塗り体験』で、親子一緒の思い出を残そう!涼しい秋のお出かけはニジゲンノモリ「ゴジラ迎撃作戦」で決まり!







■イベント概要

開始日:

9月2日(土)

場所:

ゴジラ迎撃作戦エリア内、特設テント「ゴジラ素焼き色塗り研究所」

営業時間:

10:00~18:30(18:00最終受付)

料金:

2,000円(税込)

※チケットはゴジラ迎撃作戦受付にて販売しております

※アトラクションチケットを購入していない方でも参加可能

※色塗りしたオリジナルゴジラはお持ちかえり頂けます

内容:

ゴジラ迎撃作戦オリジナルゴジラの真っ白な素焼き人形に、自由なデザインで色を塗るアート体験。色塗りしたゴジラは持ち帰り可能。

所要時間:

約30分

HP:

https://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/

TM & (C) TOHO CO.,LTD.





『NARUTO&BORUTO忍里』

■「忍里オリジナルかんざし製作体験」を9月9日(土)より大好評開催中!

ニジゲンノモリの人気アトラクション「NARUTO&BORUTO 忍里」では、日本古来より女性の装飾品として有名な「簪(かんざし)」を自分の好みの色やデザインで製作できるクラフト体験イベント「忍里オリジナルかんざし製作体験」を9月9日(土)~ 12月3日(日)の期間限定で開催しております。

今回のイベントでは、全3種のデザインから1つの簪をお選びいただき、パールやビーズなど、自分の好みに合わせて、簪を彩ることができます。デザインは「NARUTO」キャラクターたちをモチーフにした花柄を基調としており、ファンはもちろん、日常生活にも溶け込みやすいデザインとなっております。

鮮やかな花で彩られる秋の淡路島で、自分好みの素敵な簪を創ってみませんか?家族や友達、大切な方と一緒に想い出に残るクラフト体験をお楽しみください!







■イベント概要

期間:

9月9日(土)~12月3日(日)

開催時間:

11:00~16:00(最終受付 15:15)

内容:

全3種類のデザインの中から、1つをお選びいただき、さらに、パールやビーズなどで自分好みに彩ることができます。簪のデザインは「NARUTO」キャラクターをモチーフにした花柄を基調としており、日常でも使いやすいデザインです。

場所:

「NARUTO&BORUTO忍里」内、忍里工房

対象:

「NARUTO&BORUTO忍里」入場者

料金:

1,000円(税込)※別途入場チケットが必要になります。

URL:https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/

(C) 岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ





『クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク』

■あのシーンを再現!?「のんびりのはら」に“ネネちゃんうさぎ”が 9 月2日(土)より登場!

ニジゲンノモリの人気アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」では、アニメでもおなじみの最恐アイテム”ネネちゃんうさぎ”をキッズエリア「のんびりのはら」内、「オラのビックリ!ドッキリ!おもしろホラーハウスだゾ!」にて 9 月2日(土)~11 月 30 日(木)の期間限定で展示中です。作中で、ネネちゃんが愛用し、時には全ての怒りを受け止めるウサギのぬいぐるみが登場!じっと動かない 可愛いウサギのぬいぐるみ。優しく抱きしめるも、ネネちゃんとうさぎのおなじみのシーンを再現するもあなた次第!

アニメファンならずとも、誰もが知っている“ネネちゃんうさぎ”でおなじみのシーンを再現できるのは、ニジゲンノモリだけ!クレヨンしんちゃんの世界を再現したニジゲンノモリで、作品のシーンに入り込んで楽しもう!







■イベント概要

展示期間:

9 月2日(土)~11 月 30 日(木)

営業時間:

10:00~17:00

場所:

キッズエリア「のんびりのはら」内、「オラのビックリ!ドッキリ!おもしろホラーハウスだゾ!」

料金:

無料 ※別途、アトラクションへの入場チケットが必要

対象:

モーレツセット、ごろごろセット、のんびりセット、見守りチケット、単品チケットの各種チケットをお持ちの方

HP:

https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/

お問合せ:

株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061

(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 1993-2023



