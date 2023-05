[Japan Youth Platform for Sustainability(JYPS)]

2023年5月19日から広島県で開催されるG7サミットをPRするために外務省が作成した動画で、JYPS共同事務局長が取材に応じました。

動画はYoutubeで5月8日より公開されます。







NHK NEWS WEB「G7広島サミットに関心を 外務省がPR動画を作成 ネットで公開」(2023年5月3日 11時10分)

より<https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230503/k10014056481000.html>





2023年5月19日から広島県で開催されるG7サミットをPRするために外務省が作成した動画で、JYPS共同事務局長の田中梨奈が取材に応じました。

取材では「国際問題を若者が議論することの重要性」についてや、「国際問題に関する若者の意見や関心をG7各国に届けたい」という熱意を発信しています。



また、公開が予定されている動画では、G7サミットに関連してJYPSが開催したイベント「Youth Summit 2023 in 広島」の映像が使用されています。



「Youth Summit 2023 in 広島」については以下の記事も併せて参照ください。

https://www.jyps.website/post/youth-summit-2023



動画は5月8日から外務省のYoutubeで公開される予定です。

ぜひご覧ください。



******

持続可能な社会に向けたジャパンユースプラットフォーム

(Japan Youth Platform for Sustainability: JYPS)

JYPSは、「社会のすべて人々が、公平に自らの意見を政策に反映させることを通じて、衡平で公正な社会が実現される世界」というビジョンのもと、「若者の意見を集約・調整する自治民主的な仕組みの設立、管理、そして改善をすることを通じて、若者が政府や国際的な枠組みに対しその意見を反映させること」をミッションに活動しています。

【お問い合わせ】:japanyouthplatform@gmail.com

【HP】https://japanyouthplatform.wixsite.com/website

【Facebook】https://www.facebook.com/JYPS2030/

【Twitter】https://twitter.com/JYPS2030

【Instagram】https://www.instagram.com/jyps2030/



*****



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/07-09:46)