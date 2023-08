[Renegades' Music]

今まで、一緒に過ごした日常は特別だったと気づいた日。いきなり「別れたい」と言われても、受け入れられないよね。



青春を謳うロックバンド ”フィルフリーク” は、新曲『失恋夏』をリリースしました。今回は、大学に入学してからずっと一緒にいた彼から、いきなり別れを告げられた女の子の込み上げてくる寂しさと心の痛みを表現しています。

フィルフリーク8週連続リリースの第5弾です。





女の子は、これからもずっとこのまま一緒にいられると思っていた。男の子は「もう君のことが好きじゃなくなった」と言い去っていった。



〈リリース情報〉

2023 年8月4日(金)リリース

フィルフリーク/『失恋夏』

配信サイト(各配信サービス一覧):https://linkco.re/B2RF8nqz

発売 & 販売:Renegades’ Music, Inc.



大学1年のときから、ずっと一緒にいた二人。試験や就活と辛い時期にもなんでも聞いてくれた彼氏から、突然告げられた別れ。

この楽曲にもモデルがいます。大学のフットサル部のマネージャーをしている女の子と、部長の男の子のカップル。誰にでも気遣いができて、明るく素直で真面目な女の子。カッコよくてめちゃくちゃ良い人の男の子。「この二人はやっぱりお似合いだよね」と、仲間の誰もが認めるカップルです。二人は結婚するんだろうな、とみんなが思っていました。

就職も決まってあとは卒業を待つだけの4年の夏に、彼女は「別れたい」と告げられます。

彼は良い人なので、別れる本当の理由を語ってくれません。彼女は本当のことを知りたいと思っています。例えそれが、とても悲しいことでも。

二人で住んでいた部屋を、別れを告げた次の日に出ていった彼氏。

それから2日、呆然としたり、涙に濡れたり、別れの理由を考えたり、現実をなかなか受け入れることができない女の子。

一緒に歩いていたときは短く感じた距離も、一人では長く感じられます。二人で半分コにしたコーヒー味のアイスも、部屋の冷凍庫に一つ残ったまま。

こんな日なのに、しっかりお腹が空くのが悲しみに拍車をかけます。

そんなリアルな感情を表現した楽曲です!



ずっと一緒だと思っていたのに、唐突に訪れる別れ。そんな別れの経験は多くの人にあると思います。涙に明け暮れ思い出すだけで悲しく感じても、時が経てば二人でいた頃の特別な体験の一つ一つは美しい思い出になることでしょう。

フィルフリークは、失恋した人の気持ちをリアルに描き、「自分と同じ人がいるんだ」と感じてもらうことで、乗り越える勇気を持って欲しいと思っています。



ラストの「そばにいて欲しい」という歌詞は、就活や試験など大変なときも二人で一緒にいたから乗り越えられたのに、人生のなかで一番落ち込んでいる今「どうして隣で慰めてくれるあなたがいないの」という女の子の思いを表しています。

最後が唐突に切れるのは、彼女の描いていた未来が断ち切られた瞬間をイメージしています。

何度も味わって欲しい一曲です。



大失恋をしても。

もう立ち直れないかもしれないという想いを抱いても。

僕らは人間なのでお腹が空いてきちゃいます。

空虚を空腹が邪魔をする。

心と身体のギャップがとても虚しい。

僕はこのような気持ちや経験を何度も味わってきました。

自分の気持ちは無視されて動いていく日常に嫌気がさしてしまう日もありました。

そんな絶望から救ってくれたのは、どこか冷たくてとっても優しい音楽でした。

誰かの絶望に寄り添えますように。

そんな気持ちで歌詞とメロディーを綴りました。

2023年8月4日 広瀬とうき



フィルフリーク プロフィール



フィルフリーク

〈メンバー〉

左から、ツカダユウキ(Ba)、ゆっこ(Key/Vo)、広瀬とうき(Vo/Gt)、小竹巧(Gt)

〈プロフィール〉

男女ツインボーカルが映えるポップな楽曲を、人の感性に触れるバンドサウンドで支え、自分たちの等身大を表現する。2019年12月、テレビ朝日主催「ROAD TO EX 2019」で優勝を果たすと、2020年3月に初の全国流通盤ミニアルバム「Reverse Youth」をリリース。2022年5月、「4つの恋のはなし。」をテーマにデジタルリリースされた4曲のラブソングを携え迎えた下北沢シャングリラ公演はソールドアウト。同年11月には、自身3枚目となるミニアルバム「STORY STORE」をリリースし、翌12月に開催したSpotify O-WESTでのワンマン公演もソールドアウトさせた。

2023年4月、『アオカゼ』で、Renegades' Music 第1弾アーティストとして再デビュー。

〈関連リンク〉

Youtube:https://www.youtube.com/@phillfreak_jp

Instagram:https://www.instagram.com/phillfreak_jp

Twitter:https://twitter.com/phillfreak

TikTok:http://www.tiktok.com/@phillfreak_jp



