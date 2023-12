[株式会社ホリプロインターナショナル]



2023年12月25日(月)、六本木バードランドにて、「HPI Records Presents JUJUYU Xmas Live 2023」の開催が決定しました。この素晴らしい夜を彩るのは、JUVENILE・JU!iE・百合香の才能豊かなアーティストたち。彼らのパフォーマンスで、クリスマスの夜の東京に魔法と感動をお届けします。

最高の音楽で心揺れ動く時をお過ごしください。

明日12/2(土)の正午12時より、チケットの販売を開始。お早めにご購入いただき、最高の座席でこのクリスマスの夜をお楽しみください。













【概要】

タイトル:JUJUYU Xmas Live 2023(読み:ジュジュユ クリスマスライブ ニイゼロニイサン)

日時:2023年12月25日(月)開場18:15 開演19:00

出演:JUVENILE(ジュブナイル)、JU!iE(ジュリ)、百合香

チケット価格: 6,500円(税込) 別途2オーダー

会場:六本木バードランド

https://www.bird-land.co.jp/

主催: HPI Records





【チケットに関して】

■チケットの販売は12月2日(土)の正午12時からスタート!

受付期間:2023年12月2日(土)12:00~12月25日(月)19:00

※コンビニ決済は2023年12月2日(土)12:00~12月24日(日)23:59

■来場チケット(ライブポケット):https://t.livepocket.jp/e/q4t1n

※入場方法(QRコードチケット)

・チケットのご購入はお一人様2枚までとなります。

・QRコードチケットは1人1枚必要です、事前にご用意ください。

・QRコードが表示された画面、もしくは画面を印刷したものを入場時にご提示ください。

・QRコードでのご入場になりますので、ご入場の際は事前にご自身のQRコードの表示をし、係員の指示に従うようお願い致します。

・整理番号による指定席となります。

※公演中止及び出演者変更の場合以外のキャンセルは不可となります。ご来場時に別途ご飲食代がかかります。





■配信チケット(ツイキャス):https://twitcasting.tv/c:roppongi_birdland/shopcart/276967





【JUVENILE】



https://juvenile-tokyo.com/





「From Tokyo To The World」を掲げJUVENILE Worldともいうべき独自のCity musicを発信し続けるアーティスト、音楽プロデューサー、トークボックスプレイヤー。

音楽プロデューサーとしてはRADIO FISH「PERFECT HUMAN」の作編曲をはじめ、舞台「ヒプノシスマイク」の楽曲なども担当し、活動の方面は多岐にわたる。

トークボックスプレイヤーとしても精力的に活動しており、2023年には原曲のパワーを最大限に引き出しつつ、アレンジも0から組み直しMIXまで全てにおいて自身で手掛けた意欲作、TALKBOXカバーEP「INTERMISSION」をリリースしている。

2020年より、自身名義で「愛」をテーマに様々な分野で活躍するアーティスト陣とFeaturingしたセッションアルバム「INTERWEAVE」プロジェクトを始動。これまでに、☆Taku Takahashi、藤森慎吾、中尾明慶、小柳ゆき、向井太一、claquepotをはじめ多数のアーティストと共演。

2023年11月29日には、日中韓のワールドワイドなアーティストをfeat.に迎え、2年ぶりとなる待望のセッションアルバム第3弾『INTERWEAVE 03』を配信!





YouTube♪:https://www.youtube.com/@juveniletalkbox

X♪:https://twitter.com/juveniletalkbox

INSTAGRAM♪:https://www.instagram.com/juveniletalkbox/

TikTok♪:https://www.tiktok.com/@oopartz_juvenile





【JU!iE】



https://julie81.fanpla.jp/





中国出身のシンガーソングライター

米バークリー音楽院卒業後NYで音楽活動を開始、2022年より日本で音楽活動をスタート。バークリー音楽院にて専攻してきたJAZZをベースに自身の音楽スタイルを形成。英語、日本語、中国語3ヶ国語を使ったグローバルなクリエイティングが特徴。

アーティスト活動と並行し、モデルとしても活動を行い、Instagram17万人、weiboのフォロワーは59万人を越える。

2022年12月に、自身が作詞作曲を担当、”WONK” の”Ayatake Ezaki produceによる1st Sg「What is love ??? 」をリリース。23年は、”SUKISHA”とのコラボプロジェクト第1弾Sg 「踊り子feat.JU!iE」、トラックメイカー”Gimgigam” とのコラボ曲「OTSUKARE」、”SUKISHA”との第2弾コラボSg 「Make a Wish」、自身が出演しているNetflix全世界配信中の「オオカミちゃんには騙されない」最終回で披露した自身の作詞作曲の「Polaroid prod.A.G.O」を立て続けにリリースし、世界から注目を集めている。





YouTube♪:https://www.youtube.com/@J.u.l.i.e

X♪:https://twitter.com/Julieofficial81

INSTAGRAM♪:https://www.instagram.com/julie_official6881/

TikTok♪:https://www.tiktok.com/@julie_official6881





【百合香】



https://www.horipro-international.com/artist/creator/yurika/





1999年3月11日生まれ。

ヴァイオリニスト/アーティスト。

J-POP、ボカロ、アニソン楽曲のヴァイオリンで弾いてみた動画の投稿を中心に様々なSNS上で活動し、TikTokのフォロワー数は9万人にも上る。

さらに、ヴァイオリン奏者としての舞台出演やfeat.ミュージシャンとしての出演等、動画投稿以外の活動も積極的に行う。

その音色はまるで歌っているかのように”言葉の音”をヴァイオリンで表現するヴァイオリニストであり、アーティストである。





YouTube♪:https://www.youtube.com/@yurika9303

X♪:https://twitter.com/_yurika_violin

TikTok♪:https://www.tiktok.com/@_yurika_violin



