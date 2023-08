[iHerb, LLC.]

※本リリースは、米本国iHerb, LLC.より発表されたプレスリリースの抄訳版です。



健康とウェルネスにおけるグローバルリーダーのiHerb (本社:米国カリフォルニア州、CEO:イマン・ザビヒ)は、再度「働きがいのある会社(Great Place to Work)」として認定されました。 これは、iHerbの従業員のための取り組みが、職場文化と従業員体験に関する世界的権威である「Great Place To Work(R)」に認められたものです。







この度iHerbは、「Great Place To Work(R)」が実施した従業員調査の結果に基づき、「働きがいのある会社(Great Place to Work)」として認定されました。この調査は、信頼指数によって従業員体験を理解し、リーダーが前向きな職場環境作りをサポートできるよう支援しています。



iHerbのパーパスは、人々がより健康で幸福でウェルネスな暮らしを送れるようサポートすることであり、自社の従業員もその例外ではありません。iHerbには従業員が自身の成長と進歩を促すことができるようデザインされたリソースが揃い、活用されています。また、全チームメンバー及び対象となる扶養家族のための100%雇用主負担の医療制度をはじめ、ウェルネスプログラムや正社員を対象とした無制限休暇、ライフスタイル従業員給付、従業員向けの各種特典や割引といった福利厚生制度など、従業員を第一に考えたウェルネスと福利厚生に関する戦略を実行しています。さらに、メンターシッププログラムやワークショップなど従業員の仕事上の目標や個人的な目標を達成する助けとなるよう作られた各種取り組みを通じて、多様な学びの機会が提供されています。



今回の認定を受けて、イマン・ザビヒCEOは、「働きがいのある会社(Great Place to Work)」として再び認定されたことを非常に誇りに思います。iHerbのチームメンバーは、常に前向きな従業員体験と文化を提供するために日々協力しています。今回の認定は、iHerbのチームメンバーがそのように集中して懸命に取り組んだ結果です。iHerbのチームメンバー全員のおかげです。感謝しています。おめでとう、皆さん!」と語りました。



iHerbは常にパーパスに向けて取り組んでいます。今回「Great Place To Work(R)」から「働きがいのある会社(Great Place to Work)」として認められたことがその証です。これからも、「For a Better You」という従業員への価値提案に基づいて、チームメンバーにとって素晴らしい職場を作る努力を続けていきます。



■「Great Place to Work(R)️」 Certification(TM)(働きがいのある会社認証)について

「Great Place to Work(R)️」 Certification(TM)(働きがいのある会社認証)は、従業員による職場体験報告、具体的には職場の信頼度に基づいて認定されます。「Great Place to Work(R)️」は、優れた従業員体験を見極めて表彰するための世界的なベンチマークであり、世界中の認定企業の従業員と雇用主が認めています。



■iHerbについて

iHerbは、年間180以上の国で年間1000万人以上のお客様に信頼され、健康と幸福、ウェルビーイングの向上をサポートしています。数十億ドル規模のeコマースプラットフォームとして、私たちの使命は、お客様に地球上で最も優れた健康とウェルネス製品の選択肢を最高の価値で提供し、最も便利な体験とともにお届けすることです。私たちは、健康とウェルネスが特権ではなく、思いやりと私たちの集団行動によって可能になる普遍的な権利であるべきだと信じています。そして誰であろうと、どこにいようとも、最も健康的で最高の人生を送るのに役立つ製品を簡単に手に入れることができるはずです。 https://www.iherb.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/02-19:40)