「MEET YOUR ART FESTIVAL 2023」に合わせ限定NFTを発売



KDDIは、メタバース・Web3サービス「αU」において、2023年10月6日~10月9日に東京・天王洲運河一帯で開催される国内最大級のアートとカルチャーの祭典『MEET YOUR ART FESTIVAL 2023 「Time to Change」』(以下、本イベント)へ協賛することをお知らせします。その一環として2023年10月2日から、現代美術作家として活躍するKen Kagami氏とコラボレーションし、入場チケット付きやスタンプラリー形式などの限定NFTをNFTマーケットプレイス「αU market」にて順次展開します。







KDDIは、クリエイターが価値を生み出しその対価を得られるクリエイターエコノミーの創出を目指し、2023年3月7日にメタバース・Web3サービス「αU(アルファユー)」を提供開始しました。さまざまなジャンルのNFTを取り扱う「αU market」、初心者でもNFTや暗号資産を安心して管理できる「αU wallet」といったサービスを展開しています。

本イベントは、アートとカルチャーを中心に新しい出会いや発見を提供することを目指す領域横断型アートフェスティバルとして昨年初めて開催され、3日間で約3万人が参加、日本最大級のアートフェスティバルとなりました。第2回目となる今年は10月6日から4日間にわたって開催し、約100名のアーティストが一堂に会します。

αUは本イベントに協賛し、現代美術作家・Ken Kagami氏とコラボレーションしたNFTを「αU market」にて展開します。Ken Kagami氏は、シニカルかつユーモアあふれる作品が支持されている現代美術作家です。今回はKen kagami氏が描き下ろした特別な作品が手に入る入場チケット付きNFTに加え、イベント期間中には会場内を巡るスタンプラリー形式NFT、αUコラボグッズ購入者へのNFTプレゼントを実施するほか、3点限定で原画付きNFTも販売します。NFT初心者からコレクターまで楽しめる充実したラインナップとなっています。



■NFT詳細情報



【会場限定:スタンプラリー】

概要 :イベント会場内有料エリアを含む、5カ所を巡るスタンプラリーがNFTになりました

実施期間 :2023 年10月6日(金)~10月9日(月・祝)

取得方法 :1.事前にαU wallet( https://web.wallet.alpha-u.io/intro.html )をダウンロード

2.会場内に掲示してあるスタンプラリー用QRコードを読み込む

特典 :NFT5点すべて集めた方へは後日、コンプリート特典として限定NFTをプレゼントします



【チケットNFT】

概要 :Ken Kagami氏の作品がチケットNFTになりました

販売期間 :2023年10月2日(月)~10月6日(金)

価格 :一般/1,500円(税込) 学生/1,000円(税込)

購入方法 :1.事前にαU wallet( https://web.wallet.alpha-u.io/intro.html )をダウンロード

2.αU marketよりチケットNFTを購入

販売ページ :一般 https://market.alpha-u.io/collections/MEET_YOUR_ART_FESTIVAL2023/g/583

学生 https://market.alpha-u.io/collections/MEET_YOUR_ART_FESTIVAL2023/g/584

入場方法 :当日受付にてαU walletの「コレクション」内に格納されているチケットNFTをご提示ください

リストバンドと引き換え後、アートチケットエリア各会場にご自由に出入りいただけます



【アートNFT】

概要 :Ken Kagami氏の作品の原画(額装済)付きNFTが登場します

販売期間 :2023年10月2日(月)~2024年1月31日(水)

価格 :288,200円(税込)

販売点数 :3種各1点

購入方法 :1.事前にαU wallet( https://web.wallet.alpha-u.io/intro.html )をダウンロード

2.αU marketよりアートNFTを購入

販売ページ :https://market.alpha-u.io/collections/MEET_YOUR_ART_FESTIVAL2023

原画サイズ :29.7×21cm

原画の発送 :NFT購入者のお客さまにαU walletの「お知らせ」より個別にご案内いたします



【会場限定:グッズ×NFT】

概要 :イベント期間中に対象グッズを購入いただいた方に特別なNFTをプレゼントいたします

実施期間 :2023年10月6日(金)~10月9日(月・祝)

対象グッズ :トートバッグ(WIND AND SEA×αU by KDDI×Ken Kagami×MEET YOUR ART FESTIVAL)

価格 :6,050円(税込)

購入方法 :イベント当日、フェスティバル会場内オフィシャルグッズショップにてご購入いただけます

グッズをご購入いただいたお客さまに限定NFTの取得方法をご案内いたします



■加賀美健|Ken Kagamiとは





主な展覧会に、2020年 エミリー・ワトリングトンによるキュレーション展「マスターピース」トレバー・シミズと2人展、アンソニー・グリーニー(ボストン、2人展)・同年「Dog Lover」Meet by Nadiff 、渋谷パルコ(東京、個展)2018年 「レトロスペクティブ」パルコミュージアム池袋(東京、個展)2020年「アブストラクション!」MISAKO & ROSEN(東京、個展)

URL:http://misakoandrosen.jp/artists/kenkagami/

Instagram:@kenkagami

X(旧Twitter):https://twitter.com/KenKenkagami





■開催概要



イベント名 :MEET YOUR ART FESTIVAL 2023「Time to Change」

日程 :2023 年10 月6 日(金)~ 9 日(月・祝)

場所 :東京・天王洲運河一帯

アートエキシビジョン「Intersecting Perceptions -交差する眼差し-」|寺田倉庫G1 ビル ★

アートフェア「PICK UP ARTIST」|B&C HALL

アートフェア「CROSSOVER」|E HALL

ライブパフォーマンス/トークセッション|T-LOTUS M ★

Forbes JAPAN 30 UNDER 30 ART EXHIBITION「The Good Ancestor」|WHAT CAFE ★

マーケットエリア|ボードウォーク

連携施設|WHAT MUSEUM

開催時間 ︓【10 月6 日(金)】

マーケットエリアのみ:16 時 00 分~21 時 00 分

※アートチケットエリア、WHAT CAFE 会場に関しては終日内覧会となります。

【10 月7 日(土)~9 日(月・祝)】

全エリア:11 時 00 分~20 時 00 分 ※但し、9 日(月・祝)は17 時00 分終了

URL :https://avex.jp/meetyourart/festival/

出展協力 :island JAPAN / AKIO NAGASAWA GALLERY / ARTCOURT Gallery /

Annet Gelink Gallery (Amsterdam) / ANOMALY / imura art gallery /

KOSAKU KANECHIKA / Tomio Koyama Gallery / ShugoArts / TAV GALLERY /

TEZUKAYAMA GALLERY / PARCEL / biscuit gallery / Marco Gallery /

MISAKO & ROSEN / MUJIN-TO Production (Tokyo) / Yamamoto Keiko Rochaix /

EUKARYOTE / Yutaka Kikutake Gallery /√K Contemporary / LEESAYA /

rin art association

主催 : MEET YOUR ART FESTIVAL 実行委員会

(構成団体:エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社、

一般社団法人 エリアマネジメントTENNOZ、一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会) 、

東京都

※東京都は、★のエリアをMEET YOUR ART FESTIVAL 実行委員会と共同して実施します。

後援 :品川区

制作 :エイベックス・エンタテインメント株式会社

運営 :株式会社ライツアパートメント

メディアパートナー:Forbes JAPAN

協力 :寺田倉庫株式会社、WHAT MUSEUM



■αUとは

メタバース/ライブ配信/バーチャルショッピングなど、現実と仮想を軽やかに行き来する新しい世代に寄り添い、誰もがクリエイターになりうる世界に向けたメタバース・Web3サービスです。

メタバースでエンタメ体験や友人との会話を楽しめる「αU metaverse」、デジタルアート作品などの購入ができる「αU market」、暗号資産を管理できる「αU wallet」、360度自由視点の高精細な音楽ライブを楽しめる「αU live」、実店舗と連動したバーチャル店舗でショッピングができる「αU place」を提供していきます。



■αU marketとは



デジタルアート作品 (NFT) などが購入できる電子取引市場 (マーケットプレイス) です。有名ファッションデザイナーや著名なNFTアーティストによる作品がαU market限定で購入できます。

※購入の際にはαU walletのダウンロードが必要です。

αU walletのご案内:https://web.wallet.alpha-u.io/intro.html

αU market:https://market.alpha-u.io/



■αU walletとは

αU walletは、NFTや暗号資産の管理ができるウォレット(お財布)です。「Polygonブロックチェーン」「Palette Chain」「Oasysブロックチェーン」に対応したNFTの管理と暗号資産「Polygon(MATIC)」「パレットトークン (PLT)」「オアシス(OAS)」の送金・入金ができます。バックアップ機能やフィルタリング機能により、はじめてNFTや暗号資産を取り扱う方でも安心してご利用いただけます。



