[株式会社群馬プロバスケットボールコミッション]



いつも群馬クレインサンダーズへ温かいご声援をいただき誠にありがとうございます。



この度、群馬クレインサンダーズでは、#3 マイケル・パーカー選手とのBリーグ2023-24シーズンの選手契約(継続)が基本合意に達しましたのでお知らせいたします。



#3 Michael Parker(マイケル・パーカー)









【パーカー選手 コメント】

「Thank you for your support. I am happy to come back to Gunma for another year and play for the crane thunders. We have built a strong foundation and now we look forward to making the team even stronger. I am looking forward to play a full season in open house arena ota. Thank you



ファンの皆様、日頃からの温かいサポート誠にありがとうございます。私はまた新しいシーズンも群馬に戻ってきて、我らがクレインサンダーズのために闘えることをとても嬉しく思っております。我々はすでに確固としたチームの基盤を作り上げて参りましたので、次はそれを我々がより強いチームにしていけるシーズンだと期待でいっぱいです。また今季もシーズンを通してフルでこのオープンハウスアリーナ太田でプレーすることをとても楽しみにしておりますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。」



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-18:16)