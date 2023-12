[株式会社VOISING]

「いれいす」が2024年1月放送開始のTVアニメ『最強タンクの迷宮攻略』のオープニング& エンディング主題歌を務めることが決定!



株式会社VOISING(本社:東京都港区、代表者:ないこ、以下、VOISING)は、所属の2.5次元アイドルグループ「いれいす」が2024年2月12日(月・祝)に開催する、日本武道館ワンマンライブ『いれいす One Man Live in 日本武道館「Irregular Dice」』のチケット先行抽選受付の開始と今回の日本武道館公演のライブ・ビューイング実施対象の映画館が決定したことをお知らせします。

さらに、2024年1月10日(水)に発売のメジャー2ndアルバム『IRREGULAR BULLET』収録曲目一覧を公開いたします。また、収録曲2曲が2024年1月に放送開始のTVアニメ『最強タンクの迷宮攻略』の主題歌に抜擢されたことをお知らせいたします。







『いれいす One Man Live in 日本武道館「Irregular Dice」』チケット先行抽選受付開始





いれいす初の日本武道館ワンマンライブ『いれいす One Man Live in 日本武道館「Irregular Dice」』のチケットは、2023年12月2日(土)より先行抽選受付を開始しました。

受付期間や抽選結果発表のスケジュールは以下画像をご確認ください。



チケット先行抽選受付URL:https://eplus.jp/sf/s/page/irg/ireisu2024



詳細は以下をご確認ください。







『いれいす One Man Live in 日本武道館「Irregular Dice」』 ライブ・ビューイング

実施対象の映画館が決定!





『いれいす One Man Live in 日本武道館「Irregular Dice」』ライブ・ビューイング実施対象の映画館が

決定いたしました。※実施対象の映画館は後日変更の可能性があります。

ライブ・ビューイングのチケット販売受付は12月2日(土)10:00より開始しておりますので、

お近くの映画館を特設サイト(https://liveviewing.jp/ireisu_irregular-dice/)よりご確認ください。

約束の日本武道館ライブを全国映画館の大スクリーンでお楽しみください。







メジャー2ndアルバム『IRREGULAR BULLET』収録曲2曲が

2024年1月に放送開始のTVアニメ『最強タンクの迷宮攻略』の主題歌に決定





2024年1月10日(水)に発売となるいれいすのメジャー2ndアルバム『IRREGULAR BULLET』収録曲2曲が、2024年1月放送開始のTVアニメ『最強タンクの迷宮攻略』のオープニング&エンディング主題歌に決定いたしました。



オープニング主題歌に「Brave」、エンディング主題歌に「夢の中で」が起用され、両テーマを同一アーティストが担当するという異例の形での抜擢となっております。すでに公開されている本作アニメのプロモーションムービーの中で「Brave」が公開されておりますので、是非ご確認ください。

URL:https://youtu.be/DgIGwe5p-eQ?si=ACBJKMZ8L6I_hFJY



▼『最強タンクの迷宮攻略』とは

2024年1月6日(土)深夜26:00よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットANiMAZiNG!!!枠にて放送開始の、勇者パーティーの盾役である“最強タンク”ルードが主人公の迷宮攻略冒険譚。

原作はマンガアプリ「マンガUP!」(スクウェア・エニックス)で配信中で、単行本の累計販売数は94万部 (2023年11月時点)を突破する人気作品となっている。

公式サイト : https://saikyo-tank.com/



メジャー2ndアルバム『IRREGULAR BULLET』収録曲『Clutch』が

デジタル先行配信開始決定!







アルバムから先行して『Clutch』が12月13日(水)にデジタル先行配信が決定いたしました。

対象音楽ストリーミングサービス・ダウンロードサービスは下記になります。



また、LINE MUSIC限定で、キャンペーンを開催いたします。

期間中に『Clutch』をLINE MUSICで500回以上再生いただいた方に「『IRREGULAR BULLET』デジタルスマホ用壁紙」をプレゼント。さらに、再生回数上位10名様には、「『IRREGULAR BULLET』メンバー直筆サイン入りポスター」をプレゼントいたします。※同率多数の場合は抽選

是非、『Clutch』をたくさん聴いてキャンペーンにご参加ください。



■LINE MUSICキャンペーン詳細

<応募期間>

[再生対象期間] 2023年12月13日(水)0:00~12月26日(火)23:59まで

[応募期間] 2023年12月27日(水)23:59まで

※上記期間内に応募を完了した方のみが、プレゼントの対象になります。



<プレゼント内容>

・500回以上再生した人全員 『IRREGULAR BULLET』デジタルスマホ用壁紙

・再生数上位10名様 『IRREGULAR BULLET』メンバー直筆サイン入りポスター(A3サイズ)

※同率多数の場合は抽選



メジャー2ndアルバム『IRREGULAR BULLET』収録曲目一覧を公開!







いれいすメジャー2ndアルバム『IRREGULAR BULLET』に収録する曲目一覧を公開いたしました。

本アルバムに参加する作家陣は、6人で歌う全体曲ではFAKE TYPE.やGiga × JQ (Nulbarich) × TeddyLoid、HoneyWorksが、各メンバーのソロ楽曲では蝶々P、まらしぃ、柊マグネタイト、夏代孝明、DIVELA、164などが参加しており、豪華なクリエーター陣が一堂に介するまさに”イレギュラー”なアルバムに仕上がっております。



【2024年1月10日(水)発売 いれいす メジャー2ndアルバム『IRREGULAR BULLET』】

【収録内容】

▼DISC1 (初回限定盤・通常盤共通)

※A盤・B盤は一部楽曲違い

01. Clutch

02. ONE

03. Place to be

04. 推しが見つかる3分ちょい! 2023 ver.

05. 一等星

06. 踊るスカイハート

07. ReinE

08. レグルス

09. Sky Blue

10. 夜想歌

11. mela

12. メルティーハート

13. 迷 God

14. 月明り、届かない君

15. Your Queen

16. Trace of Lightning

17. Brave

18. 夢の中で

19. 僕らが描いた夢のその先に

20. 星降るフェアリーテイル

21.

[A盤] Fake Love

[B盤] 大人組コミュニケーション



▼DISC2 (初回限定盤のみ)

ボイスドラマ「いれいす、混乱のWドッキリ」



▶︎メインストーリー

出演:いれいす、SEL (CV:梅原裕一郎)

01. 立ち上げた二つの作戦

02. 噛み合わない?噛み合い過ぎている?

03. 六人で一つの道を探せ!



▶︎サイドストーリー

04. [初回限定盤A] あいつ、本当にハマってる?

出演:いれいす子供組 (りうら、-hotoke-、初兎)

[初回限定盤B] トラウマを回避せよ

出演:いれいす大人組 (ないこ、If、悠佑)



いれいすとは





「いれいす(イレギュラーダイス)」とは、2.5次元アイドルグループ事務所「株式会社VOISING」に所属する、人気急上昇中の6人組新世代歌い手グループです。

2020年10月に結成され、歌ってみた動画やオリジナルソング、バラエティ動画の投稿や、生配信を中心に活動しています。インターネットの外では、ライブコンサートやコラボイベントも開催しており、今急速に人気を高めている注目のグループです。

2024年2月12日(月・祝)には日本武道館でのワンマンライブを公言通り開催することが決定している。





メンバー(左から/括弧内は読み方)

りうら

-hotoke-(ほとけ)

初兎(しょう)

ないこ

If(いふ)

悠佑(ゆうすけ)



会社概要





































































企業プレスリリース詳細へ (2023/12/04-11:16)