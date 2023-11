[boom株式会社]

TikTokアカウント「スキマシネマ」にて、メインキャストの過去を描くスピンオフの配信決定!



boom株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役:田中 陸 以下、当社 )は、当社が運用するTikTokショートドラマアカウント「スキマシネマ」にて、映画『夢叶えるプロジェクト』のメインキャストによるスピンオフ作品を配信することをお知らせいたします。





AKB48の小栗有以が単独初主演を務める映画『夢叶えるプロジェクト』より、メインビジュアルが初公開!

また、メインキャストの過去を描くスピンオフ作品を配信することが決定いたしました。





本作は、夢を持つ全ての人達を応援する日本最大級エンタメビジネスコンテストであり、「夢にチャレンジする」人たちをバックアップする“夢叶えるプロジェクト”の映画化を実現いたしました。夢を持ち前に進んでいく若い女性起業家の姿を描きます。



21歳にして漫画会社の社長を務める主人公・清水加奈役には、日本を代表するアイドルグループAKB48の人気メンバー・小栗有以。さらに、ABEMAの恋愛番組『今日、好きになりました。小夏編』に出演し話題を呼んだ田口音羽、Popteen専属メンズモデルでフォロワー数410万人超えのTikToker・りゅうと、スーパー戦隊シリーズ出身でABEMAの恋愛番組『花束とオオカミちゃんには騙されない』に出演した柊太朗、総フォロワー数150万人超えのJELLY専属モデル・高梨優佳、空手実力者としても知られる俳優の木村彩音と、Z世代を代表するキャストが出演いたします。



そのほか、かわいすぎる台湾チアで人気のリン・シャン、グラビア・役者として幅広く活躍する宮瀬なこ、3代目バチェラー・友永真也、AKB48 Team TP(台湾)より蔡亞恩、ウーマンラッシュアワー・中川パラダイス、ロバート・山本など、各方面から豪華キャストが集まりました。



今回、本作のメインビジュアルが初公開され、漫画会社の社長を務める主人公・清水加奈(小栗)ほか、メインキャストたちの姿が映し出されています。



また、メインキャストの過去を描く短編スピンオフの配信が決定!

「スキマシネマ」とコラボし、上映に先立ち11月11日18時より順次配信が開始されます。



21歳にして漫画会社の社長を務める清水加奈は、若い女性ながらもどうして起業家として頑張れるのか?

加奈を元気づける存在であり、はっきりとした性格の橋本祐也(柊)は、どのようにして今の祐也となったのか?

メインキャストのそれぞれの過去が、全6話のスピンオフを通して描かれます。



■スピンオフの配信スケジュール



『黒田鉄矢編-100億円の価値』(黒田鉄矢役:りゅうと)

11月11日18時配信



『藤原紗枝編-夢の軌跡』(藤原紗枝役:高梨優佳)

11月15日21時配信



『摩耶&彩香編-青春の一頁』(姫野摩耶役:田口音羽、川上彩香役:木村彩音)

11月17日21時配信



『佐伯詩織編-ぬくもりの温度』(佐伯詩織役:宮瀬なこ)

11月22日21時配信



『橋本祐也編-正論の理由』(橋本祐也役:柊太朗)

11月24日21時配信



『清水加奈編-涙をこらえる訳』(清水加奈役:小栗有以)

11月29日21時配信



配信場所:TikTok「スキマシネマ」

https://www.tiktok.com/@sukima_cinema



映画『夢叶えるプロジェクト』は、12月実施のふるさと映画祭にてプレミア上映されます。



■夢叶えるプロジェクトとは

夢を持つ全ての人達を応援する日本最大級のイベントです。ビジネス・エンタメ部門に分かれ、各部門ごとのグランプリを決定します。



夢叶えるプロジェクトHP:https://www.yume-pj.com/



■ふるさと映画祭とは

映画で地方を盛り上げたい!

ふるさと映画祭は、映画×地方創生をテーマに、日本各地の魅力が詰まった映画が多数上映。ふるさとの魅力を映画でみなさんにお届けします。



日程:2023年12月8日(金)~12月10(日)

場所:秋葉原UDXシアター/富士ソフトアキバシアター



ふるさと映画祭 https://www.xn--48jvbwbxf.com/



■スキマシネマとは

スキマシネマは、「スキマ時間にショートフィルムを」というのをコンセプトに、ちょっとしたスキマ時間を楽しく彩るショートフィルムをお届けいたします。通勤の移動時間やお昼の休憩時間、寝る前のちょっとしたスキマ時間に様々な人間ドラマに出会う場(シネマ)が、あなたの心のスキマも埋めます。



スキマシネマ:https://www.tiktok.com/@sukima_cinema



■boom株式会社について

boom株式会社は30社以上のライブ配信プラットフォームと提携し、ライブイベントの開催、広告の制作を行っております。ただイベントを開催し、広告物を作るだけではなく、制作過程において、クライアント・インフルエンサー・リスナーを巻き込み、そのプロセス全てを活かし、広告プロモーションをしていきます。ライブ配信イベントシェア率No.1の実績に裏付けられた知見から、次なる購買層である(z~α世代)により効果的なリーチを実現します。



【事業内容】

ライブ配信イベント事業

クリエイティブパートナー事業

インフルエンサーグロース事業

ショートムービー事業



【制作事例】

・【コスメテックスローランド】エアリー&イージーでんぱ組.inc小鳩りあ「おウチでランウェイ」編

https://youtu.be/N76Br9WWvNA

・【社長メシ】葛西蘭ちゃん×Milkyちゃん 千葉ロッテ vs オリックス CM制作事例

https://youtu.be/wBe2zT-Xb1E

・【ハミルの森x Right on 】CM動画

https://youtu.be/HU2wI-HOoqQ

・【オーディションTVオリジナル映画】林田真尋初主演映画「港区女子」予告映像

https://youtu.be/fC2vj19pQLQ



【boom株式会社】

HP: https://boominc.co.jp/

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@boomstudio4832

イベント企画、広告制作の依頼はこちらから:info@boominc.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/15-11:47)