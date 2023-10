[Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd]

さらに「30W USB C GaN Charger」及び「 Flex Braided C to C Cable 」も先行予約開始



独創的なスマートフォン及びAppleWatch関連製品の開発・製造を行うShenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltdは、2023年10月12日(木)に、NFCタグ機能を搭載したワイヤレス急速充電機能付きMagSafe対応車載ホルダーである「PITAKA MagEZ Car Mount Pro 2(日本語読み:ピタカ マグイージー カーマウント プロ ツー)」を販売開始いたします。今回の製品は、Amazon PitakaDirect、楽天市場PitakaDirect、PITAKA日本語公式サイトの合計3つのECサイトでの取り扱いとなります。

また同時に、「30W USB C GaN Charger」及び「Flex Braided C to C Cable」等の周辺アクセサリーの先行予約発売を開始いたします。







MagEZ Car Mount Pro 2の特徴





●NFCタグ搭載で、全く新しい乗車体験を提供

MagEZ Car Mount Pro 2内に3つのNFCタグを内蔵しています。そのため事前にiPhoneのショートカット機能を設定することで、iPhoneでタッチするだけで自動的に任意のアプリや機能を起動できます。

さらにカーマウント表面のスイッチを操作することで、簡単に3つのショートカット先を切り替えることが可能です。

※NFCショートカットの設定方法は以下のページをご覧ください。

https://pitakajapan.com/pages/pitalink-guide



【なぜ車載ホルダーにNFCタグを導入したのか?】

MagEZ Car Mount Pro 2 は、創業者兼CEOのJames Zheng(鄭陽輝)が毎日、車で通勤する前に感じた不便さを解消するために開発しました。

現代のスマホユーザーは多数のアプリを使い分けていおり、運転する前によく使うアプリを探し出して起動させています。James Zhengは、毎日、車内で同じ動作をするのであれば、これらの動作をもっとシンプルにすることができないか?と考えました。その結果、NFCタグを活用することで、タッチだけで事前に登録したアプリを起動できるようにすることを考案、アプリを探し、開いて、起動するための時間を節約することを実現しました。

このようにPITAKAは、日常の中の不便さをアイデアによって解決することで、世界中のユーザーに対して、優れた製品を提供しています。

●MagSafe対応、強力磁石を採用

最大約1.2kgまでの荷重に耐えることができるN52磁石(マグネット)を内蔵し、MagSafe対応スマートフォンをしっかりと吸着可能です。どんなでこぼこ道でもあなたのスマートフォンをしっかり固定し、安定した状態でワイヤレス充電が可能です、またPITAKA純正ケースを付けていない状態でも、他社製のMagSafe対応ケースを付けた状態でも使用可能です。ただし他社製のMagSafe対応ケースを使用した場合、マグネットの吸着力はそれぞれのケース素材によって異なるためご注意ください。



●15W急速ワイヤレス充電対応

車載ホルダーにスマートフォンを取り付けることで自動的にワイヤレス充電が開始されます。15Wまでのスマートフォンを充電可能です。現行iPhone15シリーズの場合、最大7.5Wにも対応しています。

※15Wでの充電は、18W出力に対応した充電ケーブルを使用している場合に限ります。



●シンプルでスタイリッシュなデザイン

充電器の表面にはアラミド繊維を使用し、流線形の光沢感のある真空メッキのPC(ポリカーボネート)+ABS樹脂のディープガンメタリックカラーによるミニマルでシンプル・ユニークなデザインに仕上げました。



●直径17mmボールヘッド採用で横と縦のどちらでも設置可能

直径17mmの汎用性が高いジョイントボールを採用し、数多くのカーブランドやモデルに対応しています。また、自転車やオートバイへの取り付けも可能で、用途に応じて他のホルダーに付け替え可能。ジョイントボール式で360度自由に回転するため、スマホを横と縦のどちらでも設置が可能です。





●Tesla(テスラ)Model 3/Y/X/Sに対応

一般的なエアコン吹き出し口に対応する通常版モデルとは別に、テスラ用に特別に設計された取付アタッチメントバージョンも用意しています。テスラのダッシュボードにある隙間に本体をはめ込むことで固定されます。



MagEZ Car Mount Pro 2の概要





●製品名: PITAKA MagEZ Car Mount Pro 2

(日本語読み:ピタカ マグイージー カー マウント プロ ツー)

●製品型番:B2302

●重量:本体約82g、取付アタッチメント約21g

●取付方式:エアコン吹き出し口方式

※本製品にはダッシュボード用の粘着ゲル吸盤方式はありません。ご注意ください。

●入力電力 PD 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A

QC 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A

●出力電力:最大15W

●充電效率:≥75%

●対応機種:iPhone 15/14/13/12各シリーズおよび他のMagSafe対応スマートフォン

●対応ケース例:iPhone 15シリーズ用の「MagEZ Case 4」や、

Samsung Galaxy S23シリーズ用の「MagEZ Case 3」など

●素材: アラミド繊維

PC(ポリカーボネート)

ABS樹脂

●販売価格: 通常版・テスラ版 8,999円(税込)

●販売サイト:Amazon PitakaDirect:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJXYF8YM

楽天市場 PitakaDirect:https://item.rakuten.co.jp/pitaka/mcmp1-01010100-jp/

公式日本語販売サイト:https://pitakajapan.com/products/magez-car-mount-2

通常版







テスラ版













30W USB C GaN Charger





30W USB C GaN Charger(読み方:サンジュウワット ユーエスビーシー ガン チャージャー)は、GaN(窒化ガリウム/ Gallium Nitride)テクノロジーを採用したコンパクトなUSB- C充電器です。





30W USB C GaN Chargerの特徴





●GaNテクノロジー採用で超小型・超軽量サイズ

GaN(窒化ガリウム/ Gallium Nitride)テクノロジーを用いて設計されており、従来のシリコンベースの充電器よりも高効率な電力変換、高い熱伝導性、急速充電を実現します。GaNテクノロジーを採用することで、充電器の体積を30cm³以下に収め、小さなポケットやバッグでも収納できる超小型・超軽量サイズを実現しました。

●スタイリッシュかつ高い耐久性

アラミド繊維製の本体は、心地よい手触りと人間工学に基づいたグリップ感を備えています。同時に日常的な摩耗や消耗に強い耐久性を持っています。

●30W PD急速充電

抜群の充電効率を持つため、AppleのMacBook Airなら約140分、iPhone 8以降のモデルなら約50分でフル充電可能です。※急速充電するためには、急速充電に対応したUSB Type-C to Type-C、もしくはLightning端子の充電ケーブルが必要です。

●幅広い互換性

PDなど複数の急速充電プロトコルに対応し、Apple、Android、Nintendo SwitchなどのUSB Type-Cデバイスに対応しています。

●カーボンフットプリントの削減

カーボンフットプリントとは、Carbon Footprint of Productsの略称で、商品やサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して排出される温室効果ガスの排出量をCO2に換算して、商品やサービスに分かりやすく表示する仕組みです。本製品は、持続可能な社会を目指す取り組みの一環として、リサイクルアラミド繊維から作ることで、カーボンフットプリントの削減に貢献しています。

30W USB C GaN Chargerの概要





●製品名: 30W USB-C GaN Charger

(読み方:サンジュウワット ユーエスビーシー ガン チャージャー)

●対応機種:

iOS:iPhone8~15シリーズ、iPad4/5/6/7/8/9、

iPad Pro 10.5/11/12.9インチ、

iPad Air 3/4/5、iPad mini 5/6、AirPods、MacBook Air/Pro

Android :Samsung Sシリーズ、SamsungNoteシリーズ、HUAWEI、XIAOMI、OPPO、VIVO

アンドロイド・タブレット :HUAWEI MatePad Pro、HUAWEI MatePad、Honor Pad、XIAOMI Mi Pad

●寸法:30.8mm x 30.8mm x 20.8mm

●コネクタタイプ:USB Type-C

●入力:100-240V 50~60Hz 1A

●出力:5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A

●急速充電プロトコル:PD 3.0/2.0、QC 4.0/3.0/2.0、PPS、SCP10V2A、FCP、Apple5V2.4A、BC1.2

●素材:アラミド繊維

●販売価格: 4,499円(税込)(※10月12日 先行予約販売開始、10月18日正式販売開始)

●販売サイト: 公式日本語販売サイト:https://pitakajapan.com/products/30w-usb-c-gan-charging

※ Amazon PitakaDirect及び楽天市場 PitakaDirectの両店舗での発売は後日となります。



Flex Braided C to C Cable





Flex Braided C to C Cable(読み方:フレックス ブレイデッド シー トゥー シー ケーブル)は、丈夫で絡みにくいUSB Type-C とType-Cの端子の急速充電及び高速データ転送用ケーブルです。





Flex Braided C to C Cableの特徴





●10,000回の耐久テストを突破した高い強靭性能

本ケーブルは、10,000回の折り曲げテストを実施しており、優れた柔軟性と強靭性を証明し、日常生活で安心して使用できる耐久性を保証しています。

●急速充電と高速データ転送

USB2.0規格を採用しており、最大60Wの充電速度と最大480Mbpsの高速データ転送を可能にします。

●幅広い互換性

スマートフォン、タブレット、ノートパソコンなど、あらゆるUSB Type-C対応デバイスとの互換性があります。

●からまり・もつれ防止デザイン

本ケーブルは、絡まりやもつれを防ぐための細心の注意が払われた設計です。

Flex Braided C to C Cableの概要





●製品名:Flex Braided C to C Cable(読み方:フレックス ブレイデッド シー トゥーシー ケーブル)

●互換性:各種USB Type-C端子向けデバイスに対応。

※ iPhone 15はUSB Cポートを搭載しているため、互換性があります。

●寸法:

長さ: 約262mm(10.31インチ)、直径: 約3.3mm(0.13インチ)

●テクノロジー:USB 2.0(480Mbps)データ転送

●素材:金属、シリコン、ナイロン

●販売価格:2,999円(税込)(※10月12日 先行予約販売開始、10月18日正式販売開始)

●販売サイト:公式日本語販売サイト: https://pitakajapan.com/products/30w-usb-c-gan-charging

※ Amazon PitakaDirect及び楽天市場 PitakaDirectの両店舗での発売は後日となります





PITAKAブランドについて





PITAKA(日本語読み:ピタカ)は、 Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd が立ち上げた独自ブランドです。スマートフォン、タブレット、イヤホン、スマートウォッチなど、ガジェット製品の周辺領域にフォーカスし、斬新的なデザインと独自の素材を用いて、これまでとは異なるテクノロジーと美学でライフスタイルを提案するブランドです。またブランド名の「PITAKA」とは、古代インドの言語に由来する仏教用語で、

物を置く籠(カゴ)を意味しています。通常、人々は、籠の中の物だけに注目し、容器としてのカゴ自体を気にしておらず、むしろそこにあるのが当然だと感じています。

私たちはPITAKAブランドの製品が、カゴのようにユーザーの生活に溶け込み、生活がより便利に、そしてより良いものとなることを願っています。PITAKAは常に、動物や自然環境、地球との共存や関係性に配慮しています。「PitaCare」という環境保護の理念を持ち、PITAKA reduce(廃棄物の減少)、PITAKA reuse(重複使用)、PITAKA recycle(リサイクル)に取り組んでいます。

公式日本語サイト :https://pitakajapan.com/

公式Twitter(日本語) :https://twitter.com/PITAKA_Japan

公式instagram(日本語) :https://www.instagram.com/pitaka_japan/

公式Facebook(日本語) :https://www.facebook.com/PITAKA.Japan/

公式YouTube(英語) :https://www.youtube.com/c/PITAKAGALLERY

Amazon PitakaDirect :https://amzn.to/3QxaBjk

楽天市場 PitakaDirect :https://www.rakuten.ne.jp/gold/pitaka/

≪PITAKAのアフターサービス≫

1.下記の専用フォームをご利用ください。

https://pitakajapan.com/pages/contact-us

2.もしくは support-jp@ipitaka.com までEメールにて日本語でご連絡ください。

Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd について





Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd(中国語企業名:深圳市零壱創新科技有限公司)は、 2015年11月に中国広東省深圳市でCEO兼独立系デザイナーの鄭陽輝と複合材料の専門家、工業デザイナーなどの専門チームが集まって設立されました。設立以来、ハイテク素材と革新的なデザインを組み合わせた、様々なライフスタイルにあわせた製品をデザインし、ユーザーにとって便利でシンプルかつ、独自性のあるライフスタイルを提案しています。社名にあるLingyi(零壱・リンイー)とは、つまり0から1を作ること、無から有を作り出すようなイノベーションを起こしたいという理念を表しています。現在、当社は世界100以上の国と地域にて製品を販売しており、中国以外にアメリカにも拠点を設立しており、積極的なグローバル化を推進しています。

≪会社概要≫

【企業名】 : Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd

(中国語企業名:深圳市零壱創新科技有限公司)

(日本語読み:シンセンシ リンイー イノベーション テクノロジー)

【本社住所】: 12F,Block,Central,Avenue Building,Xixiang BLVD West,Baoan District,Shenzhen, 518100,Guangdong, China

【代表者】 : CEO 鄭陽輝(James Zheng)

【設 立】 :2015年11月

【資本金】 :1000万元(約2億円)



