【日時】2024年3月9日(土) 10:00~16:00/【会場】都立駒沢オリンピック公園中央広場



スポーツが日常に溶け込んだ「スポーツフィールド・東京」の牽引役として様々な事業を戦略的に展開する公益財団法人 東京都スポーツ文化事業団(渋谷区・千駄ヶ谷、以下「東京都スポーツ文化事業団」)は、2024年3月9日(土)、都立駒沢オリンピック公園中央広場にて、誰もが気軽にスポーツを楽しめるイベント「スポーツフェスタ WINTER 2024 in KOMAZAWA」を開催します。









本イベントは、東京2020大会で高まったスポーツへの機運とレガシーを継承し、都民へのスポーツについての理解と関心をより一層深めていくとともに、「『未来の東京』戦略」が掲げる「スポーツフィールド東京」の実現に向けた取り組みの一つとして実施します。前回は2023年2月5日に東京体育館にて「スポーツ交流フェスタ WINTER 2023 in 東京体育館」として開催し、1万2千人以上の来場者を迎え大盛況となりました。

スポーツの体験ブースやステージプログラムだけでなく、会場内には出展ブースを設け、スポーツと関わりのある企業・団体様にご出展いただき、様々な側面からスポーツを知り、参加し、支える機会を創出していきます。出展者の募集は、12月18日(月)より開始します。



※イベントの最新情報や詳細は公式HPで随時発表していきます。

●スポーツフェスタ WINTER 2024 in KOMAZAWA

公式HP:https://www.sportsfesta.jp/2024_winter/

●出展 ブースについて

公式HP:https://www.sportsfesta.jp/2024_winter/recruitment/



「スポーツフェスタ WINTER 2024 in KOMAZAWA」実施概要







*日 時 :2024年3月9日(土)10:00~16:00

*会 場 :都立駒沢オリンピック公園中央広場(東京都世田谷区駒沢公園1-1)

*主 催 :公益財団法人東京都スポーツ文化事業団

*入 場 料 : 無料



*主な内容

【体験プログラム】

アダプテッドスポーツ体験、レクリエーションスポーツ体験など

【ステージプログラム】

地元団体によるパフォーマンス、ゲストによるパフォーマンス など

【出展ブース】

「スポーツ関連企業・団体のPRコーナー」、「主催者関連団体ブース」など

【その他】

公式キャラクター「SUSIE(スージー)」スタンプラリー



※イベントの詳細については、公式HPで順次公開いたします。



出展ブース





スポーツ関連企業・団体のPRコーナー

スポーツと関わりのある企業・団体様に出展いただき、様々な側面からスポーツを紹介します。

詳細は公式HP:https://www.sportsfesta.jp/2024_winter/recruitment/をご覧ください。



募集概要





・申込期間:2023年12月18日(月)13:00~2024年1月25日(木)17:00

・出展対象:スポーツに関する企業・団体

・出 展 料 :1万円/1小間

小間設営・装飾費、基本備品を含みます。追加備品の手配を希望される場合は、その他オプション(別途有料)にて承ります。

・基本仕様:テント1張り(1.5間×2間) 間口=3,600mm 奥行=2,700mm 高さ=2,780mm

テーブル(W1,800×D450mm)×2台、椅子×4脚、サイン看板1枚

その他オプションは(別途有料)にて承ります。出展者共用施設としてゴミ集積所をご用意しています(無料)。

・申込方法:公式HPより出展要項、規約をご確認いただき、必要事項記入の上スポーツフェスタ運営事務局宛にメール、もしくは郵送ください。事務局で内容を確認、審査の上、出展料のお振込先をご案内します。お振込みの確認が取れた時点で出展確定とさせていただきます。

・キャンセル:申込完了後のキャンセルはできません。予めご了承ください。

・問合せ先:スポーツフェスタ 運営事務局

TEL:03-5427-6755(10:00~17:00 土日祝日及び年末年始(12月29日~1月4日)を除く)

メール:support@sportsfesta.jp

住所:〒170-0013東京都豊島区東池袋3-9-9 明昌MGビル3F ACT-ZERO内



(公財)東京都スポーツ文化事業団とは







東京都スポーツ文化事業団は、都民の皆様のスポーツの普及・振興を図ることを目的として設立されている公益財団法人です。現在、東京体育館、駒沢オリンピック公園総合運動場、東京武道館及び東京アクアティクスセンターの4つの都立スポーツ施設の運営を担っており、各施設において様々なスポーツイベントを展開しています。

また、東京のスポーツ情報ポータルサイト「SPOPITA」を運営し、都内のスポーツ施設やイベント情報など幅広いコンテンツを発信するとともに、スポーツ国際交流事業、都立スポーツ施設連携促進事業など、東京都と連携した事業も実施しており、マスコットキャラクター「SUSIE(スージー)」都民の皆様のスポーツを通じた豊かな生活を実現するために活動を進めています。



さらに、東京で2025年に開催予定のデフリンピック大会について、今年度より当事業団としても準備業務を担うことになりました。今後も東京都のスポーツ行政の中核を担う団体として、スポーツが日常に溶け込んだ「スポーツフィールド・東京」の実現を目指し、誰もがスポーツに親しむことができる環境の整備や効果的なスポーツムーブメントの醸成に努めてまいります。



【一般参加者からの問合せ先】

スポーツフェスタ 運営事務局 TEL:03-5427-6755

(10:00~17:00 土日祝日及び年末年始(12月29日~1月4日)を除く)

メール:support@sportsfesta.jp



