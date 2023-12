[株式会社イシン・ホテルズ・グループ]

イシン・ホテルズ・グループ(本社:東京都中央区銀座一丁目、代表取締役:孔令庸)は、2023年12月にオープンした「the b 大阪新世界」「the b 札幌」の開業を記念して、2023年12月16日(土)から2024年1月31日(水)まで、日本全国のthe b hotelsを対象にthe b スタンプラリーキャンペーンを開催いたします。





特設サイト:https://www.theb-hotels.com/lp/stamp







2023年は4施設。続々と全国展開するthe b hotels。





国内のみならず海外観光客も急激に回復を見せた今年、the b hotelsは新たに4施設の開業を迎えました。2025年に国際博覧会(大阪・関西万博)を開催予定の大阪エリアに2施設、都内・浅草、北海道・札幌と出店数を増やし、年内に計16施設のホテル運営を担います。



【2023年に開業したthe b hotels】

6月15日 the b なんば黒門 (大阪市中央区日本橋1丁目20-6)

7月1日 the b 浅草 (東京都台東区西浅草3丁目16-12)

12月1日 the b 大阪新世界 (大阪府大阪市浪速区恵美須東2丁目1-24)

12月16日 the b 札幌 (北海道札幌市中央区南3条西2丁目17-17)



今月12月には大阪と札幌という2都市で一気に開業を迎え、この度この2ホテルの開業を記念してthe b hotels全店を対象としたスタンプラリーキャンペーンを実施いたします。



the b に宿泊してカードを集めて10万円相当(*1)の無料宿泊券GET!







全国に展開するthe b hotels 全16ホテルで、スタンプスタンドをご用意しました。御朱印風スタンプカードにオリジナルスタンプを押して応募いただくと、抽選で「the b 大阪新世界」「the b 札幌」で使える10万円相当(*1)の無料宿泊券などを獲得いただけます。新規開業ホテルの「the b 大阪新世界」「the b 札幌」のカードは1枚で2施設分として使えるプレミアカードとなっています。



(*1) the b 大阪新世界またはthe b 札幌の4泊5日分の無料宿泊券(部屋指定なし)です。



1枚で旅の記念にもなる御朱印風スタンプカード









各ホテルにご用意したスタンプカードは、ホテル名入りの御朱印風デザインになっています。1枚からお持ち帰りできますので、ご旅行の記念としてもお楽しみいただけます。2023年12月に開業した「the b 大阪新世界」「the b 札幌」の2ホテルでは、既存ホテルとはデザインの異なるプレミアカードを獲得できます。キャンペーンのご応募には最低3枚のカードが必要ですが、プレミアカードは1枚で2枚分に相当し、プレミアカードを含む場合最低2枚からキャンペーンにご応募いただけます。



the b スタンプラリーキャンペーン概要





【開催期間】

2023年12月16日から2024年1月31日まで

【参加方法】

(1) the b ブランドのホテルを予約して宿泊をする。

(2) フロント周辺のスタンプ台にあるスタンプカードと応募チラシをGETする。

(3) スタンプカードにスタンプを押印する。

(4) その他のthe b ブランドのホテルを予約して宿泊。欲しい賞品に必要な数を確認してスタンプカードを集める。

(5) 応募チラシについている応募用紙に必要事項を記入する。

(6) 集めたスタンプカードと応募用紙をホテルのフロントに持参する。



【応募賞品】

◇カード5枚分◇

抽選で3名様に「the b 大阪新世界」「the b 札幌」で使える無料宿泊券10万円相当をプレゼント

<カード5枚分に該当するケース>

・通常カード5枚

・通常カード3枚+プレミアカード1枚(*2)

・通常カード1枚+プレミアカード2枚



◇カード3枚分◇

抽選で10名様にthe b hotels全店で使える無料宿泊券1泊分をプレゼント

<カード3枚分に該当するケース>

・通常のスタンプカード3枚

・通常カード1枚+プレミアカード1枚

・プレミアカード2枚



(*2)「the b 大阪新世界」「the b 札幌」はプレミアカードとして1枚で2施設分として使えます。



スタンプカード設置ホテル





■the b お茶の水 https://www.theb-hotels.com/theb/ochanomizu

■the b 水道橋 https://www.theb-hotels.com/theb/suidobashi

■the b 池袋https://www.theb-hotels.com/theb/ikebukuro

■the b 浅草https://www.theb-hotels.com/theb/asakusa

■the b 三軒茶屋 https://www.theb-hotels.com/theb/sangenjaya

■the b 八王子 https://www.theb-hotels.com/theb/hachioji

■the b 名古屋 https://www.theb-hotels.com/theb/nagoya

■the b 神戸 https://www.theb-hotels.com/theb/kobe

■the b 博多 https://www.theb-hotels.com/theb/hakata

■the b 銀座 https://www.theb-hotels.com/theb/ginza

■the b 赤坂 https://www.theb-hotels.com/theb/akasaka

■the b 赤坂見附 https://www.theb-hotels.com/theb/akasaka-mitsuke

■the b 新橋 https://www.theb-hotels.com/theb/shimbashi

■the b なんば黒門 https://www.theb-hotels.com/theb/namba-kuromon

■[12/1開業]the b 大阪新世界 https://www.theb-hotels.com/theb/osaka-shinsekai

■[12/16開業]the b 札幌https://www.theb-hotels.com/theb/sapporo



新規開業ホテルについて







[12/1開業]the b 大阪新世界

the b hotelsとして大阪エリア2施設目となる新規ホテルです。

大阪メトロ御堂筋線「動物園前」駅より徒歩4分、JR環状線「新今宮」駅から徒歩6分という好立地にあり、ホテルが建つ新世界エリアは、昔ながらの大阪下町の雰囲気とディープな魅力が多く存在する人気の観光地で、国内外からの観光客でにぎわいます。





[12/16開業]the b 札幌

the b hotelsブランドとして3年ぶりに北海道・札幌で開業いたします。

地下鉄大通駅から徒歩5分、すすきの駅から徒歩3分、観光スポットとしても知られる狸小路商店街へは、2丁目アーケードがすぐそば(徒歩1分以内)という好立地にあります。



the b hotelsについて







ビジネスパーソンや都市観光客などをターゲットにした都市型ホテル「the b hotels」を運営するホテル事業者です。2023年12月現在、全国16ホテルを運営し、全国主要都市の交通利便性に優れたエリアに展開しています。2023年には、the b なんば黒門(6月)、the b 浅草(7月)、the b 大阪新世界(12月)、the b 札幌(12月)の4施設にて新規開業いたします。



