[株式会社DAG]

ライバー事務所「DAG(デーエイジー)」



ライバー事務所「DAG」がスポンサーをつとめるラジオ番組「DAG the LINKS」が、渋谷クロスFM マンスリー視聴ランキングで2022年10月放送200番組のうち5位を獲得しました!









渋谷クロスFM マンスリー視聴ランキングで「DAG the LINKS」が10月放送の200番組のうち、見事5位を獲得!



「DAG the LINKS」とは

渋谷クロスFM(https://shibuyacrossfm.jp/)で毎週日曜日(第2週、3週、4週目)12時から生放送 「ライブ配信アプリ」PocochaやTikTokで活躍するトップライバーが毎回MCをつとめ、ブレイク中の人気ライバーや注目のライバーなど豪華ゲストを招き、音楽ライバーによる生演奏やライブ配信業界の動向に切り込んだりと贅沢な1時間でお送りするラジオ番組。



MCとしてSaxプレイヤー永井香織・ラジオDJ Sayo・パチスロライター葉月えりか・フルート奏者萩原可奈・歌手Lino。DAGを代表するトップライバー達の明るく軽快なトークが魅力の番組です。



「DAG the LINKS」出演者紹介





■永井香織





SAXプレイヤー/ラジオMC。ライブ配信アプリPocochaやTikTokで活躍するトップライバー。Pocochaで日本一の記録を多数保有。bayfmや渋谷クロスFMでラジオMCとしてレギュラー出演。

永井香織プロフィール

https://daglive.com/liver/kaorinagai/



■Sayo





ラジオMCとして活躍。ライブ配信アプリPocochaで活躍するトップライバー。

Pocochaの母と呼ばれ広く親しまれている。渋谷クロスFMやFM那覇でラジオMCを担当。

Sayoプロフィール

https://daglive.com/liver/sayo/





■葉月えりか





パチスロライターとして活躍。ライブ配信アプリPocochaで活躍するトップライバー。

CMや女性ファッション誌にも多数出演。bayfmや渋谷クロスFMでラジオMCとしてレギュラー出演。

葉月えりかプロフィール

https://daglive.com/liver/erikahaduki/



■萩原可奈







フルート奏者として活躍。ライブ配信アプリPocochaやTikTokで活躍するトップライバー。

CMやメディアにも多数出演。bayfmや渋谷クロスFMでラジオMCとしても活躍。

萩原可奈プロフィール

https://daglive.com/liver/kanahagiwara/



■Lino





歌手、ラジオパーソナリティ、リポーター、講演講師、Pocochaライバー、周南市観光大使としてもマルチに活動中。

Lino公式Twitter https://twitter.com/vocalist_Lino

Linoプロフィール https://daglive.com/liver/lino/



■775星人





占い師として活躍。17LIVEの人気ライバー。

DAG the LINKSで占いコーナーを担当。

775星人プロフィール

https://daglive.com/liver/775/



●「DAG the LINKS」アーカイブはこちら

https://www.youtube.com/playlist?list=PLriUze_j8f3l1PUWqc2lWdpxdytPPl1fA





ライバー事務所「DAG」









DAGとは国内最大級のライブ配信アプリ「Pococha」「17LIVE」「TikTok」で多数トップライバーを輩出しているトップクラスの実績を誇るライバー事務所です。ミュージシャンやタレントやモデルなど多数所属しています。









【動画】DAGライバー紹介動画









メディア掲載・出演実績◯ 人気ファッション&ビューティー雑誌掲載







◯ 地上波テレビCM出演

〇 クックパッドライブ出演

〇 有名YouTuber動画出演

〇 YouTube動画出演

〇 各種ラジオパーソナリティ出演









事務所概要事務所名 : ライバー事務所DAG







所 在 地 : 東京都中央区銀座一丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2階

U R L : https://daglive.com/

Twitter : https://twitter.com/daglive111



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-15:46)