「氷上のブロードウェイ」フィギュアスケート×ミュージカルのエンターテインメントショー



西武グループのコンテンツ創造企業 株式会社ブルーミューズ(本社:東京都豊島区、代表取締役:安孫子学)が運営するフィギュアスケート×ミュージカルのエンターテインメントショー「プリンスアイスワールド」では、東京公演の開演1ヶ月前に合わせ、ゲストスケーターの荒川静香さんの特別メッセージ動画を、本日、公式サイト(https://www.piw2023.com/)で公開しました。









プリンスアイスワールド2023-2024シーズンは『A NEW PROGRESS(新たなる前進)~BROADWAY CLASSICS~』をテーマとし、東京公演は2024年1月19日(金)~1月21日(日)にダイドードリンコアイスアリーナ(東京都西東京市)で開催、20名を超えるプリンスアイスワールドメンバーが、豪華ゲストスケーターと「ミュージカル・オン・アイス」をお届けします。



荒川静香さんは2006年以降プリンスアイスワールドにレギュラーゲストとして出演。今年5月の横浜公演、6月の佐賀公演ではミュージカル「キャッツ」の代表曲「メモリー」を披露して観客を魅了しました。東京公演では高橋大輔さん&村元哉中さん、宇野昌磨さん、織田信成さん、中田璃士さん、樋口新葉さん、本田真凜さんと共にゲスト出演し、会場を盛り上げます。



■荒川静香さんメッセージ

「皆さんこんにちは、荒川静香です。今年のプリンスアイスワールド、横浜公演そして佐賀公演を経て、今年はミュージカルとフィギュアスケートの融合ということで非常にマッチした素敵な世界観になっております。私たちのソロの演目、そしてプリンスアイスワールドの皆さんの作り上げるニューヨークブロードウェイの世界観ということで非常に豪華な作りになっております。東京公演では歌手の方が生歌を披露してくださるということも聞いていますので、私はそれもすごく楽しみにしています。皆さんぜひぜひ楽しんでくださると嬉しいなぁと思いますので、会場に来てください!来てね!」







<荒川静香さんさんプロフィール>

1981年神奈川県出身。プロフィギュアスケーター。早稲田大学卒業後の2004年からプリンスホテル所属。2004年世界選手権(ドルトムント)金メダル。2006年トリノオリンピック金メダル。冬季オリンピックフィギュアスケート競技での金メダルはアジア初。同年、競技からの引退を発表し、プロフィギュアスケーターに転向。国内外の様々なアイスショーに出演。2018年世界フィギュアスケート殿堂入り。









「プリンスアイスワールド」は、西武グループが保有する、1978年からスタートした日本でもっとも歴史の長いアイススケートショーであり、20名を超える個性豊かなプロスケーターからなる日本で唯一のフィギュアスケートのカンパニーショーです。



2023-2024シーズンは『A NEW PROGRESS(新たなる前進)~BROADWAY CLASSICS~』をテーマに、フィギュアスケートの枠を超えたパフォーマンスと構成、音と光の演出で、新たなエンターテインメントショー “ミュージカル・オン・アイス”を展開。神奈川フィルハーモニー管弦楽団による演奏と20名のミュージカル俳優らによるボーカルで、ブロードウェイミュージカルの名曲を公演のために独自録音しています。また日本語の歌詞も取り入れることで、スケーターの表現をより豊かに感じられるプログラムとなっております。



プリンスアイスワールドチームと日本を代表するゲストスケーター達が華麗なパフォーマンスでお客さまをミュージカルの世界へ誘い、ご来場の方には「氷上のブロードウェイ」をお楽しみいただけます。横浜公演からまた進化したプリンスアイスワールドのBROADWAY CLASSICSをどうぞお見逃しなく。



来年、2024年に45周年を迎えるプリンスアイスワールドは、フィギュアスケートとミュージカルを融合した総合エンターテインメントショーとして、今後も活動を展開してまいります。



■公演概要

【公演名】 プリンスアイスワールド2023-2024 A NEW PROGRESS~BROADWAY CLASSICS~東京公演

【会 場】 ダイドードリンコアイスアリーナ(所在地:東京都西東京市東伏見3丁目1−25)

【日 程】 2024年1月19日(金)~21日(日) ※3日間6公演

【時 間】 1回目11:30~14:00 / 2回目 16:00~18:30(開場は開演1時間前)

【出演者】 キャスト:プリンスアイスワールドチーム

ゲスト:荒川静香 / 高橋大輔&村元哉中 / 宇野昌磨 / 織田信成 / 樋口新葉 / 本田真凜 /

中田璃士 ほか

Daily Musical Stars:1月19日(金)島田歌穂、藤岡正明 / 20日(土)福井晶一、屋比久知奈、

山崎玲奈 / 21日(日)エリアンナ、福井晶一 ※五十音順

【主 催】 株式会社ブルーミューズ

【協 賛】 オリエンタルバイオ株式会社

宮園輸入車販売会社(メルセデス・ベンツ中野/西新宿/石神井/武蔵野/西東京)

【後 援】 公益財団法人日本スケート連盟/西東京市/西東京市教育委員会/東大和市/東大和市教育員会/

テレビ埼玉/NACK5

【特別協力】新宿プリンスホテル/川越プリンスホテル

【協 力】 西武鉄道株式会社/西武レクリエーション株式会社/株式会社西武リアルティソリューションズ/

ホリプロ/神奈川フィルハーモニー管弦楽団/キョードー横浜

【企画制作】株式会社ブルーミューズ、株式会社モストプランニング



■株式会社ブルーミューズについて

株式会社ブルーミューズは、西武グループのコンテンツ&ソリューションカンパニーです。IPコンテンツの開発・運営のほか、西武グループの多彩なアセットやリアルな顧客接点を活用したマーケティングプロデュースを行っています。詳しくは https://www.bluemuse.co.jp/ をご覧ください。



■西武グループについて

西武グループは、都市交通・沿線事業、ホテル・レジャー事業、不動産事業を中心に事業を営む企業グループです。2006年より「でかける人を、ほほえむ人へ。」をスローガンとして、お客さまの生活を応援する企業グループとして暮らしや街づくりに貢献しています。詳しくは https://www.seibuholdings.co.jp/ をご覧ください。



