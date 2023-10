[株式会社マニファクチャー]

株式会社マニファクチャーが展開する防水本革バッグブランドのBROSKI AND SUPPLY (ブロスキー アンド サプライ)(https://www.broskiandsupply.com/)は、2023年10月でブランド設立7周年を迎えます。7周年を記念して豪華なイベントを開催することをお知らせいたします。









2016年にブランドを創立し、おかげさまで7周年を迎えます。皆さまへの日頃の感謝の気持ちを込めて

抽選でブロ会員20名様にFENDERをプレゼント!さらに2week限定セール開催します。





■FENDERプレゼントキャンペーン

PCケース、クラッチバッグ、インナーバッグの3wayで使えるFENDER。

防水ファスナーを使用しているので、大事な書類やPCを水から守ります。

( https://www.broskiandsupply.com/collections/wallet-accessory/products/bbom-b1251 )

10月31日までにブロ会員にご登録しお買い上げの方が対象になります。

ご当選の方は11月より順次、発送いたします。



■ 2week限定セール

10月6日(金)~15日(月)の期間限定です。

下記ULRからセール対象アイテムをご覧いただけます。

https://www.broskiandsupply.com/collections/sale-1



BROSKI AND SUPPLY (ブロスキー アンド サプライ)について





“上質な防水レザーを使い新しい価値観のレザープロダクトをつくりたい ”そんな思いで2016年にラゲージ バッグ ブランド「BROSKI AND SUPPLY」を立ち上げました。

年間の1/3が雨の日本。その環境でもタフに使える製品を目指し、独自開発した防水レザーを贅沢に使用。

通常では高価格になるところも、自社で抱える工場で製作することにより余計なコストを抑えて最大限にカット。

ハイエンドな製品を、他では真似できない価格で提供しています。



公式オンラインストア:https://www.broskiandsupply.com/



▼会社概要

・会社名:株式会社 マニファクチャー

・所在地(本社):〒111-0032 東京都台東区浅草7-1-12 鈴木ビル1F

・事業内容:オリジナルブランドを中心とした企画・製作、及び販売。



▼ SNS

LINE :https://page.line.me/646xnyca?openQrModal=tru

Instagram: https://www.instagram.com/broskiandsupply/

Twitter: https://twitter.com/BroskiSupply

YouTube : https://www.youtube.com/@broskiandsupplytv8703/featured



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/07-18:46)