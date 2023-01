[トレノケートホールディングス株式会社]

IT人材育成のトレノケートホールディングス株式会社 (本社:東京都新宿区、代表取締役社長:杉島 泰斗、以下トレノケートHD) は、株式会社日税ビジネスサービス(本社:東京都新宿区、代表取締役会長兼社長(CEO):吉田 雅俊)と、資本業務提携を締結しました。本提携により、日税ビジネスサービスが展開している中小企業向け人材育成支援サービス「日税オープンカレッジ」を通じて、トレノケートHDが保有する様々なeラーニング研修コンテンツを提供していきます。また、既に日税ビジネスサービスと提携している税理士向け研修事業においても連携を強化するとともに、中小企業に対する海外進出・マーケティング支援事業の共同開発・運営などの領域まで含め、幅広い分野での提携も進めてまいります。











●資本業務提携により中小企業にリスキリングの機会を提供し、日本のDXへ貢献

デジタル庁ができて1年余り。各企業においてDX(デジタルトランスフォーメーション)への関心が高まる一方で、これを推進する人材不足が大きな課題となっています(※1)。こうした人材不足を補う方策として、既存社員のリスキリング(※2)の重要性が高まってきています。しかし、リスキリングを実施している企業は今のところ大手企業が中心となっています(※3)。国内企業358万社のうち99.7%を中小企業が占めて

いる(※4)ことを鑑みると、今後は中小企業におけるDX、リスキリングが重要になると考えられます。

日税ビジネスサービスは、全国で1万5千を超える税理士事務所に対して税理士報酬の集金事務代行サービスを提供しており、その集金先は46万を超える中小企業・小規模事業者です。そうした企業等に対して、「日税オープンカレッジ」を通じて、世界で最も優れたITトレーニング企業20社に3年連続選出されたトレノケートHDが、最高品質のDX・人材育成プログラムを提供いたします。

※2 技術革新やビジネスモデルの変化に対応するため、新しい知識やスキルを学ぶこと

●日税オープンカレッジとは(https://nbs-noc.com/)

株式会社日税ビジネスサービスが中小企業の人材育成を支援する研修サービスで、大手金融機関やグローバルメーカーなどの上場企業を中心に月間ユーザー数100万人の実績があるeラーニング研修システムを、初期費用無料・1人年間4,400円(税込)でご利用できます。経営者や管理職を対象にした経営・マネジメントに関するコンテンツから、新人や中堅社員を対象にしたビジネススキルに関するコンテンツまで、幅広くカバーした内容をご用意。また、個々のコンテンツは数分単位で構成され、すきま時間でも学ぶことができるように工夫されています。中小企業だけでなく税理士事務所でもご利用いただいております。





【株式会社日税ビジネスサービス 会社概要】

「税理士とその関与先のために」を経営理念とする日税グループの中核会社。税理士業界専門の支援会社として事業を展開。税理士団体からの各種受託事業に加えて、「報酬自動支払制度」をはじめとする税理士事務所経営をサポートする事業や、税理士を通じて関与先の課題解決をサポートする事業を行っています。

代表者:代表取締役会長兼社長(CEO) 吉田 雅俊

設立:1974 年 5 月 11 日

本社所在地:東京都新宿区西新宿1丁目6番1号 新宿エルタワー29階

URL:https://www.nichizei.com/nbs/





【トレノケートホールディングス株式会社 会社概要】

世界15の国と地域でIT技術教育、ビジネススキル教育を中心とした人材育成業務の統括業務を実施。Training Industry による2022 Top IT & Technical Training Companiesへの選定やGlobal AWS Training Partner of the Year 2022 を受賞するなど、世界でも最高峰のIT研修企業と認められています。

代表者:代表取締役社長 杉島 泰斗

設立:2017 年 10 月 5 日

本社所在地:東京都新宿区西新宿 6 丁目 8 番 1 号 住友不動産新宿オークタワー20 階

URL: https://www.trainocate-holdings.com



* 掲載された社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。



