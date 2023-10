[味の素株式会社]

焚き火の火力に合わせた全6種の簡単レシピ



味の素株式会社(社長:藤江 太郎 本社:東京都中央区)は、当社が運営している食のコミュニティ 「味のもト~ク」でキャンプの際に使用する味の素(株)商品のアンケート調査を実施したところ、人気商品TOP3は「クノール(R)カップスープ」50%(15票)、「Cook Do(R)」17% (5票)、「鍋キューブ(R)」13%(4票) といった結果になりました。この商品を使用した、楽しく火について学びながら子どもと調理できる、キャンプ飯レシピをご紹介します。





子供が火を使う機会が減る中、最近では自立心を育成したり、焚火などの火を見る事での心の健康を整えたり、上手な火との付き合いを学ぶ「火育」が注目されています。



特に長かった暑い夏も終わり、アウトドア・アクティビティを行うのにちょうど良いこれからの秋・冬のシーズンに、近場で行えるアクティビティとして、家族でキャンプに行く方も多いのではないでしょうか。

今回、”Eat Well, Live Well.”をコーポレートスローガンに掲げ、幅広い商品をご提供してきた当社が、ご家庭の食卓だけでなくアウトドア・アクティビティにも活用できるキャンプ飯レシピをご用意しました。子どもの自立心を育て、心の健康につながると言われる「火育」に注目した、楽しく手軽な6種のレシピをぜひお試しください。



<調査概要>

調査内容:キャンプの際に使用する味の素(株)商品について

調査期間:2023年9月8日~13日

調査機関:自社調査(食のコミュニティ「味のもト~ク」)

調査対象:味のもト~ク会員者 30名

調査方法:インターネット調査



キャンプで行う子どもの「火育」







電気を使った調理器具が増えている現状では、子どもたちが火を身近に体験する機会が減ってきています。そこで、火に触れ、危険性や便利さを学ぶ「火育」が、子どもの自立心や好奇心を育成するという観点からも、様々な場所で行われるようになってきました。



焚き火を通して自然の火に触れることができるキャンプですが、家庭で行うファミリーキャンプでは、楽しく、簡単に、子どもに火を体験してほしいもの。「火育」の第一歩として、焚き火を起こしてから、時間の経過とともに変化する火力に合わせた、子どもと一緒に手軽においしい料理が作れるキャンプ飯レシピをご紹介します。



火を起こした直後(強火)におすすめのレシピ





■調味料は一つだけ!「オム回鍋肉ライス」



<材料>(4人分)

豚バラ薄切り肉:200g

キャベツ:1/4個(300g)

ピーマン:2個(40g)

長ねぎ:1/2本(40g)

「Cook Do(R)」<回鍋肉用>3~4人前:1箱

温かいご飯:400g

卵:4個

「AJINOMOTO ごま油好きの純正ごま油」:小さじ3

小ねぎの小口切り:少々



<作り方>

(1)豚肉は5cm幅に切る。キャベツはひと口大のザク切り、ピーマンは種を取り、乱切り、ねぎは1cm幅の斜め切りにし、ボウルに卵を割り混ぜ合わせる。

(2)フライパンでごま油小さじ1を熱し、(1)のキャベツ・ピーマンのを炒め一度皿にとる。

(3)再度フライパンでごま油小さじ1を熱し、(1)の豚肉・ねぎを入れ、肉に焼き色がついたら、「Cook Do (R)」<回鍋肉用> を加え豚肉によくからませ、(2)のキャベツ・ピーマンを戻し入れ、炒め合わせる。

(4)器にご飯を盛り、(3)の回鍋肉をのせる。

(5)フライパンにごま油小さじ1を熱し、(1)の溶き卵を加えて半熟状のオムレツを作り、(4)の上にのせ、小ねぎを散らす。





<使用商品>

「Cook Do(R)」(中華合わせ調味料)<回鍋肉用>

香ばしく炒めた味噌に、熟成トウチのコク深いうま味を加えた回鍋肉(豚肉とキャベツの中華甘辛みそ炒め)の素です。



■「味の素(R)」でうま味抜群!「黄金チャーハン」



<材料>(2人分)

卵:2個

ねぎ:1/4本

小ねぎ:4本

チャーシュー:60g

いり白ごま:小さじ2

ご飯:400g

「瀬戸のほんじお」:小さじ1/4

こしょう:少々

うま味調味料「味の素(R)」「アジパンダ(R)」瓶 70g:8ふり

しょうゆ:小さじ1

「AJINOMOTO サラダ油」:大さじ1



<作り方>

( 1)チャーシューは5mm角に切り、ねぎはみじん切り、小ねぎは小口切りにする。

(2)ボウルに卵を溶き、ご飯を入れて混ぜる。

(3)フライパンに油を熱し、(2)を入れ、半熟状になるまで炒め、(1)のチャーシュー・ねぎを加え、パラパラになったら塩・こしょう・「味の素(R)」・しょうゆで味つけする。

(4)(1)の小ねぎ、ごまを加えて、サッと炒める。

*「味の素(R)」30g瓶を使用の場合は2倍(16回)ふってください。





<使用商品>

うま味調味料「味の素(R) 」「アジパンダ(R) 」瓶 70g

「こんぶのうま味」の素であるアミノ酸(グルタミン酸)から生まれたうま味をきかす調味料です。調理の下ごしらえから仕上げまで幅広く使えて、手軽に料理をおいしくすることができます。



火が落ち着いてきた頃(中火)におすすめのレシピ





■ポンっと入れれば鍋ができる!「濃厚白湯ギョーザ鍋」



<材料>(2人分)

味の素冷凍食品KK「もちもち厚皮 水餃子」:6個

キャベツ:200g

にら:1/4株(25g)

にんじん:1/5本(30g)

しいたけ:2枚

豆苗:¼袋(25g)

(A)水:360ml

(A)「鍋キューブ(R)」<濃厚白湯>:2個





<作り方>

(1)キャベツはひと口大に切り、にらは5cm長さに切る。にんじんは薄い輪切りにし、しいたけは軸を切って飾り切りにする。豆苗は根元を切って長さを半分に切ってサッと洗う。

(2)鍋にAを入れて火にかけ、煮立ったら、(1)のキャベツ・にんじん・しいたけの順に加えて煮る。「もちもち厚皮 水餃子」を凍ったまま加えて3分煮、(1)のにら・豆苗を加えてサッと煮る。





<使用商品>

「鍋キューブ(R)」<濃厚白湯> 8個入パウチ

「鍋キューブ(R) 」は、キューブ1個で1人前なので、一人鍋から大人数の鍋まで入れる個数によって味の濃さや作る量をお好みに調整できる鍋つゆの素です。<濃厚白湯>は、豚骨と鶏がらのだしをベースにした濃厚で深い味わいの、白湯鍋つゆの素です。しょうが・にんにくなどの香味野菜とかつお風味を隠し味としてきかせることで、食欲をそそるコク深い味わいに仕上げました。



■マヨネーズとの相性抜群!「イカのマヨホイル焼き」



<材料>(2人分)

いか:1杯

「ピュアセレクト(R) マヨネーズ」:大さじ2

一味唐がらし・好みで:適量



















<作り方>

(1)いかは腹ワタごと足を抜き出し、胴はエンペラを取り、1cm幅の輪切りにする。足は腹ワタと目を切り離し、1本ずつに切り分け、長いものは長さを半分に切る。

(2)アルミホイルを広げ、(1)のいかを並べて包み、網の上で火が通るまで焼く。

(3)アルミホイルを開け、「ピュアセレクト(R)マヨネーズ」をかけて、マヨネーズに焼き色がつくまで焼き、好みで一味唐がらしをふる。

*器に盛る時にアルミホイルに穴をひとつあけると水分がたまらず最後までおいしくお召し上がりいただけます。





<使用商品>

「ピュアセレクト(R) マヨネーズ」400g

卵・酢・油の鮮度・品質にとことんこだわり、コクがあって酸味控えめなやさしい味わいのマヨネーズです。卵は、とれて3日以内の国産新鮮たまご(「ピュアセレクト(R)エッグ」)だけを使用しています。酢は、熱を加えたまろやかなお酢に、白ぶどう酢・玄米酢・木樽熟成のモルト酢をブレンドした、特製「ピュアセレクト(R)ビネガー」を使用しています。

油は、良質なキャノーラ油、大豆油、コーン油を使用しています。



■心も体も温まる!「キャベツの焼きポトフ」



<材料>(4人分)

ウインナーソーセージ:4本

キャベツ:1個

にんじん:1/2本

じゃがいも:2個

玉ねぎ:1個

水:1000ml

「味の素KKコンソメ」固形タイプ:4個

「AJINOMOTO サラダ油」:大さじ1

黒こしょう・好みで:適量

粒マスタード・好みで:適量



<作り方>

(1)ソーセージは斜めにこまかく切り込みを入れる。キャベツは芯をつけたまま、芯を下になるようにおき、8等分に切り込みを入れる。にんじんは皮つきのまま、タテ4等分に切る。じゃがいもは半分に切り、玉ねぎは4等分のくし形に切る。

(2)大きな鍋に油を熱し、(1)のキャベツを入れて、転がしながら焼き色がつくまで焼き、いったん取り出す。

(3)同じ鍋に(1)のソーセージ・にんじん・玉ねぎを入れて焼く。焼き目がついたら、具材を端に寄せて中央をあけ、(2)のキャベツを戻し入れる。

(4)水、「味の素KKコンソメ」、(1)のじゃがいもを加えて煮、煮立ったらフタをし、20分煮る。キャベツを取り出し、8等分に切る。

(5)器に盛り、好みで黒こしょうをふり、粒マスタードを添える。





<使用商品>

「味の素KKコンソメ」固形21個入箱

じっくり煮込んだお肉と香味野菜のコクがギュッと詰まった洋風スープの素です。お好みの肉や野菜と一緒に煮るだけで、いつものスープや煮込み料理などが、一層おいしくなります。



火の勢いが衰えてきた頃(弱火)におすすめのレシピ





■朝食にピッタリ!「ホットサンド」



<材料> (4人分)

食パン8枚切り:4枚

ロースハム:8枚(80g)

スライスチーズ(溶けるタイプ):4枚

「ピュアセレクト(R)マヨネーズ」:大さじ2

















<作り方>

(1)食パン2枚の片面に「ピュアセレクト(R)マヨネーズ」を大さじ1/2ずつ塗る。食パン1枚にハム、チーズ、ハムそれぞれ2枚ずつを順にのせ、食パン1枚ではさむ。同様にもう1つ作り、それぞれアルミホイルに包む。

(2)網の上にのせて焼き、チーズが溶けたら火から下ろし、半分に切る。





<使用商品>

「ピュアセレクト(R)マヨネーズ」400g

卵・酢・油の鮮度・品質にとことんこだわり、コクがあって酸味控えめなやさしい味わいのマヨネーズです。卵は、とれて3日以内の国産新鮮たまご(「ピュアセレクト(R)エッグ」)だけを使用しています。酢は、熱を加えたまろやかなお酢に、白ぶどう酢・玄米酢・木樽熟成モルト酢をブレンドした、特製「ピュアセレクト(R)ビネガー」を使用しています。油は、良質なキャノーラ油、大豆油、コーン油を使用しています。



<朝食に追加>「クノール(R)」のスープがおすすめ!





■お湯を注ぐだけ!「クノール(R)スープDELI(R)」

<まるごと1個分完熟トマトのスープパスタ>

<ポルチーニ香るきのこのクリームスープパスタ>

<たらこクリームスープパスタ>



<作り方>

(1)フタを全てはがす。

(2)熱湯を注いで、すぐに15秒ほどよくかき混ぜる。

(3)そのまま3分待って出来上がり!



■お湯を注ぐだけ!「クノール(R)カップスープ」

<コーンクリーム><つぶたっぷりコーンクリーム><ポタージュ> 3袋入



<作り方>

マグカップに1袋と熱湯150mlを注いで15秒ほどよくかき混ぜる。



<会社概要>





味の素株式会社

味の素グループは、“Eat Well, Live Well.”をコーポレートスローガンに、アミノサイエンス(R)で、人・社会・地球のWell-beingに貢献し、さらなる成長を実現してまいります。

味の素グループの2022年度の売上高は1兆3,591億円。世界36の国・地域に拠点を置き、商品を販売している国・地域は130以上にのぼります(2023年現在)。詳しくは、www.ajinomoto.co.jp をご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/28-14:46)