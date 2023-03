[Uniforce株式会社]

Uniforce株式会社(本社:東京都渋谷区、代表:砂田 和也)は、2023年3月9日に開催される「LAUNCHPAD SEED Powered by 東急不動産株式会社」にスポンサーとして協賛することをお知らせいたします。









「LAUNCHPAD SEED Powered by 東急不動産株式会社」は、次世代の起業家が集うスタートアップカンファレンス「IVS」と「IVS Crypto」を開催しているIVSが、本年から新たに開催するピッチイベントです。応募できる企業をシードスタートアップに特化しており、投資家100名と本気の起業家を繋ぐことを目的としています。

今後の成長に寄与していくスタートアップのエールと共に、これからの日本市場を盛り上げていく多くの企業様をガバナンスという観点からサポートしていくことで事業を加速させることを目的に、この度のスポンサー協賛を行うことにいたしました。





LAUNCHPAD SEED Powered by 東急不動産株式会社 概要







主催: 株式会社Headline Japan

開催日:2023年3月9日(月)

会場: 東京ポートシティ竹芝 ポートホール

公式WEBページ: https://www.ivs.events/



Uniforce株式会社について







当社は、コーポレートカバナンスに特化したSaaS事業と、公認会計士等によるコンサルティング事業を展開しております。現在SaaS事業においては、決算開示業務の業務改革を促進する「Uniforce 決算開示管理サービス」、IPO準備企業の上場支援を行うクラウドサービスの「Uniforce IPO準備クラウド」を提供しております。また、スタートアップから上場企業まで全ての企業で必要なコーポレートガバナンスで企業価値を高めていくミッションを掲げています。



社名:Uniforce 株式会社代表者:砂田 和也 公認会計士設立日:2020年8月13日資本金:315,168,000円(資本準備金含む)会社概要:https://uniforce.co.jp/サービスサイト:https://ipo.uniforce-cloud.com/事業内容:Uniforce運営・BPO代行業務・IPO支援業務・社外CFO業務・ブランディング事業・資料デザイン事業



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/04-15:15)