[有限会社フィルター・インク]



映画公開記念『ミステリと言う勿れ』POP UP MINISTOREがロフト6店舗にて開催決定!





累計発行部数1800万部を突破している田村由美による大人気漫画を原作とし、2022年1月期のフジテレビ月曜9時枠にて放送された連続ドラマ「ミステリと言う勿れ」。天然パーマがトレードマークで友達も彼女もいない、カレーをこよなく愛する大学生の主人公・の、時に優しく、時に鋭い魔法のようなお喋りだけで、いつの間にか登場人物たちが抱える様々な悩みも、事件の謎までも解かれてしまうという新感覚ミステリーは、放送を開始すると瞬く間に話題となり、高視聴率を記録。放送直後から開始された見逃し配信では、放送当時民放歴代No.1の記録を樹立し、2022年日本民間放送連盟賞・番組部門 テレビドラマ【優秀賞】やTVerアワード2022【特別賞】を受賞するなど、一大ブームを巻き起こし遂に9月15日に映画が公開。

映画公開を記念してロフト6店舗でPOP UP MINISTOREを開催いたします。会場には主演の菅田将暉さん演じる久能整の劇中衣装や、映画の場面写真の展示も!見どころ満載のイベントとなっております。



映画公開記念『ミステリと言う勿れ』POP UP MINISTORE 概要

●横浜ロフト

会期:2023年8月18日(金)~23年9月3(日)※最終日18時閉場

会場:7階ロフト バラエティ雑貨売場内 特設会場



●栄ロフト

会期:2023年8月23日(水)~9月10日(日) ※最終日17時閉場

会場:6階 バラエティ雑貨



●梅田ロフト

会期:2023年9月8日(金)~9月24日(日)※最終日18時閉場

会場:5階バラエティ雑貨売場



●渋谷ロフト

会期:2023年9月15日(金)~10月2日(月) ※最終日18時閉場

会場:6階アート&カルチャーフロア 特設会場(エスカ脇)



●天神ロフト

会期:2023年9月30日(土)~10月15日(日) ※最終日18時閉場

会場:4階 バラエティ雑貨 特設会場



●仙台ロフト

期間:2023年10月11日(水)~10月30日(月) (※最終日午後5時閉場)

会場:3階バラエティ雑貨売場



《商品ラインナップの一部をご紹介》

・「ミステリと言う勿れ」映画クリアファイル 440円(税込)



・ 整 マフラータオル 2,200円(税込)





・整 アクリルスタンド 1320円(税込)



■イベント公式twitter

映画『ミステリと言う勿れ』 POP UP MINISTORE公式

@my_ministore

推奨ハッシュタグ #ミステリと言う勿れ



■映画『ミステリと言う勿れ』公式Twitter

@not_mystery_



■イベント公式ページ

https://www.philter.co.jp/pani/not_my/



※開催日程は予告なく変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。

※商品の仕様は予告なく変更となる場合がございます。

※混雑が予想される場合は入場制限等実施する可能性がございます。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※購入制限がございます。また、制限につきましては状況によって変更する場合もございます。

※各店舗の営業状況につきましては、各店舗のHP・ツイッターにてご確認ください。



<作品概要>

累計発行部数1800万部を突破している田村由美による大人気漫画を原作とし、2022年1月期のフジテレビ月曜9時枠にて放送された連続ドラマ「ミステリと言う勿れ」。

天然パーマがトレードマークで友達も彼女もいない、カレーをこよなく愛する大学生の主人公・久能整(くのうととのう)の、時に優しく、時に鋭い魔法のようなお喋りだけで、いつの間にか登場人物たちが抱える様々な悩みも、事件の謎までも解かれてしまうという新感覚ミステリー。

劇場版は原作の大人気エピソード通称“広島編” 広島を訪れた主人公の久能整が狩集家の一族の遺産相続の謎に巻き込まれるというストーリー。



<原作> 田村由美「ミステリという勿れ」(小学館 月刊フラワーズ 刊)

<公式HP> https://not-mystery-movie.jp/

<公式Twitter> https://twitter.com/not_mystery_

推奨ハッシュタグ:#ミステリという勿れ



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/09-15:46)