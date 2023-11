[ホテルインディゴ軽井沢]

~今年のクリスマスは軽井沢で幻想的なひとときを~



心に灯るゆらめく炎と別荘時間が象徴的なライフスタイル・ブティックホテル、ホテルインディゴ軽井沢(長野県北佐久郡軽井沢町)は、「クリスマスディナーコース」のご予約を2023年12月24日(日)まで受付中です。また合わせて、ご家族や大切な方と一緒に、ゆっくりとしたお時間をお過ごしいただけるステイプラン「クリスマス ホーリーナイト プラン」のご予約を2023年12月24日(日)まで受付中です。





「クリスマスディナーコース」







華やかなクリスマスムードに包まれる2023年12月23日(土)~2023年12月25日(月)の3日間は、オールデイダイニング「KAGARIBI」のシェフが贈る、特別な日に相応しい「クリスマスディナーコース」を提供いたします。今年のフェスティブシーズンのオールデイダイニング「KAGARIBI」は、“White & Green“がテーマ。「緑」は軽井沢の自然、「白」は冬の雪をイメージしており、全ての料理に「緑」と「白」を入れ込み、「軽井沢の冬」を表現した全5品のコースメニューをご用意いたします。聖なる夜、オールデイダイニング「KAGARIBI」のシェフが心を込めてもてなすクリスマスディナーで、大切な人と特別なひとときをお過ごしください。



・前菜「 薪グリルした帆立と大根のカルパッチョ ポロ葱のピュレ 柚子のヴィネグレット」

フレッシュでレアな状態を生かしながら薪火グリルでスモーキーな風味を加えた旬の帆立と、大根スライスに、柚子ヴィネグレットとポロネギピュレが絶妙なバランスの前菜のカルパッチョ。



・パスタ「信州豚を包んだラビオリ クリームソース ルッコラのアクセント」

シェリービネガーで煮込んだ信州豚を包んだラビオリと、ルッコラペースト黒胡椒がアクセントのパスタ。



・お魚「的鯛と浅利のカルトッチョ ポルチーニ茸 冬野菜 トリュフ」

芳醇なトリュフとポルチーニ茸の香りを堪能できる的鯛と浅利の包み蒸し焼き。



・お肉「国産牛フィレ肉と根菜の薪グリル 根セロリのピュレ 葡萄の赤ワインソース」

国産牛フィレ肉をシンプルに薪火でグリルすることで旨みを凝縮し、彩り豊かなソースで美しく仕上げました。



・デザート「苺のヴァシュラン」

15年熟成したバルサミコ酢でソテーした苺が特徴の「苺のヴァシュラン」。



■「クリスマスディナーコース」概要

予約受付期間:2023年11月1日(水)~2023年12月24日(日)(※前日18時まで)

提供期間:2023年12月23日(土)~2023年12月25日(月)

場所:オールデイダイニング「KAGARIBI」

時間:期間中は2部制でのご案内となります。

1部 17:00/17:15/17:30

2部 19:45/20:00/20:30

※ご希望の時間をご予約時にお伝えいただきますようお願いいたします。

※当日になりますとご希望の時間にご案内できない場合がございますこと、あらかじめご了承ください。

料金:大人(13才以上)15,000円/1名(税・サ込)

※お子様用セットメニューは4,500円/1名(税・サ込)にてご用意しております。

内容:

前菜「薪グリルした帆立と大根のカルパッチョ ポロ葱のピュレ 柚子のヴィネグレット」

パスタ「信州豚を包んだラビオリ クリームソース ルッコラのアクセント」

お魚「的鯛と浅利のカルトッチョ ポルチーニ茸 冬野菜 トリュフ」

お肉「国産牛フィレ肉と根菜の薪グリル 根セロリのピュレ 葡萄の赤ワインソース」

デザート「苺のヴァシュラン」



予約方法:電話またはメールにて承ります。

TEL: 0267-42-1100

E-mail: Kagaribi.Karuizawa@ihg.com



ステイプラン「クリスマス ホーリーナイト プラン」





オールデイダイニング「KAGARIBI」の「クリスマスディナーコース」と、朝食ビュッフェが付いたステイプラン。今年のクリスマスは軽井沢で、ご家族や大切な方と過ごしてみませんか。軽井沢のクリスマスは、静かな雪景色の森と、輝く星空に包まれ、幻想的で心温まる雰囲気に包まれます。聖なる夜を過ごすための特別なステイプランで、冬の軽井沢の別荘での滞在のようなひとときを演出します。



■「クリスマス ホーリーナイト プラン」概要

予約受付期間:2023年11月1日(水)~2023年12月24日(日)(※前日18時まで)

宿泊期間:2023年12月23日(土)~2023年12月25日(月)

内容:「クリスマスディナーコース」、朝食ビュッフェの2食付き

料金:140,500円~(税・サ込)(2名1室利用時、1室料金)

予約:電話またはメールにて承ります。

またホームページからもご予約いただけます。

TEL: 0267-42-1100

E-mail: reservations.hotelindigokaruizawa@ihg.com

予約URL:https://go-ihghotels.reservation.jp/ja/hotels/qngka/plans/10110571



クリスマスを彩る、華やぐ2種類のカクテル







2023年12月23日(土)~2023年12月25日(月)の期間は、オールデイダイニング「KAGARIBI」にて、クリスマス限定カクテルもご用意しています。

「アルベロ ディ ナターレ」は、雪景色とクリスマスツリーをイメージした、スノースタイルのカクテル。マラスキーノチェリーがカクテルにカラフルなアクセントを与え、味わいに深みを加えています。トップにアラザンを添え、クリスマスの特別なひとときを演出した一杯です。

「レガロ ディ ナターレ」は、クリスマスプレゼントのようなワクワク感が詰まったモクテル。グラスの中に広がる芸術的な世界と、フルーティで爽やかな味わいを楽しめる、ノンアルコールながらも贅沢な一杯です。



提供期間:2023年12月23日(土)~2023年12月25日(月)

Albero di natale アルベロ ディ ナターレ [クリスマスツリー](アルコール) 2,000円

Regalo di nataleレガロ ディ ナターレ [クリスマスプレゼント] (ノンアルコール) 2,000円



■ホテル概要

・名称 : ホテルインディゴ軽井沢

・総支配人 : 高良 真理

・開業日 : 2022年2月17日(木)

・所在地 : 〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字屋敷添18番地39

・電話番号 : 0267-42-1100

・アクセス :(電車・バス)JR北陸新幹線・しなの鉄道「軽井沢駅」より2.6km、所要時間車で約5分

軽井沢町内循環バス 東・南廻り線にて「軽井沢駅」より「南軽井沢交差点」下車後、徒歩約5分

(車)上信越自動車道「碓氷軽井沢IC」より南軽井沢方面へ9.5km、約17分

※冬季の軽井沢エリアの道路は、冬用タイヤ、チェーン規制が出る場合があります。



・客室数: 全155室(スタンダードルーム147室、スイートルーム 8室)

・レストラン&バー: オールデイダイニング「KAGARIBI」102席(内テラス16席)

・プライベートダイニング( KAGARIBI 2F): 120平米

・大浴場: 内風呂、炭酸泉露天風呂、サウナ

・スパ : ザ・スパ by HARNN

ホテルインディゴ(R)について:

世界中どこにあっても、その街の個性と地元の魅力を映し出すライフスタイルブティックホテル、それがホテルインディゴです。ローカルカルチャーやコミュニティ、フードカルチャー、土地に根付くデザイン、隠れたトレンドなどからインスピレーションを受け創り出されたクリエイティブで温かい空間は、訪れるゲストの好奇心をくすぐります。ホテルインディゴは、刺激的なストーリーで溢れるネイバーフッドへの扉を開き、その世界と繋がっていきます。詳細は、ブランド公式サイトwww.hotelindigo.comその他SNSサイトwww.facebook.com/Hotel.Indigo, www.twitter.com/hotelindigo, www.instagram.com/hotelindigo. をご覧ください。



IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて:

IHGホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の19ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,200軒超のホテルを有し、約2,000軒のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ



プレミアム: voco, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ



エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, Garnerホテルズ, avid ホテルズ



スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ



エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ





InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには、約345,000人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2023年9月30日現在



日本国内では、2006年12月にANAとのジョイントベンチャー会社であるIHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立し、ANAとの共同ブランドを含む7ブランド(インターコンチネンタル、キンプトン、クラウンプラザ、ホリデイ・インおよびホリデイ・イン リゾート、ホリデイ・イン エクスプレス、ホテルインディゴ、voco)、47ホテル、約14,000室を展開しています。さらに、ホテルインディゴ長崎グラバーストリート、インターコンチネンタル札幌、リージェント京都などのほか、2025年には日本初の「ヴィニェット コレクション」ブランドを冠するリーガロイヤルホテル(大阪) ヴィニェット コレクションが開業予定です。IHGホテルズ&リゾーツは日本においても拡大を続け、さらなる旅の選択肢をお届けしてまいります。 ※2023年9月30日現在



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/03-19:46)