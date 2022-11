[株式会社ディスカバリー・ネクスト]

NHKスペシャル シリーズ「超・進化論」音楽 主題テーマや 人気ダークアドベンチャーアニメ「メイドインアビス」サントラに歌唱参加で 問い合わせ急増の SNARE COVER 斎藤洸(サイトウタケシ)



音楽生活20年を迎えた 異色の活動歴をもつシンガーソングライター。北海道で生まれ 今も札幌を拠点に その環境 空気感でしか作れない音楽を 世界へ発信、 清涼で 壮大な作風で徐々に注目を浴びる。12月20日 下北沢monar ecordsにて クリスマス特別企画のライブを開催。









長らく バンド形態で活動を続けたのち 試行錯誤しながら 現在の ループマシーンとアコースティックギター1本というスタイルにたどり着いた。国際的な音楽コンテスト「エマージェンザ ミュージックフェスティバル」2017年に日本大会優勝 ドイツでの世界大会でベストシンガーとなったのも ソロ活動への転身に大きな自信となった。

昨年あたりから 徐々に東京の音楽シーンの関係者の目に留まるようになり 特に その声にほれ込むクリエイターが続出。なんとも形容しがたい 3オクターブ以上を往来する 独自の発声で 神秘的な世界を創りだす。オーストラリア在住で 世界で活躍中の音楽家 ケビン・ペンキンのその一人。前述のNHKの番組 アニメ「メイドインアビス」も ケビンとSNARECOVERの組み合わせだから成しえた 独自の美学を産んでいる。今年初頭には 清冽な存在感で 若者に圧倒的支持を得るタレント 井手上漠との共同制作の楽曲をリリース。

東京でもライブの機会も徐々に増えた。山あいの自宅から野生の鹿に気を付けながら車を走らせ 飛行機で東京へ。その北海道感をそのままライブで発散し また 札幌へ帰ってゆく。このリズムとギャップが また楽しいという。

12月20日は ファンコミュニティ「GARDIANS」の発足記念も兼ねたライブ。この言葉の意味である「守護するもの」には 実はもう一つ意味がある。彼がライフワークとしている動物愛護活動により 全国の多くの動物愛護家には知られた存在。 特に捨て猫の保護活動は 自分の生活よりも優先するくらいの真摯な向き合い方。その精神を応援する支持者も多いという。音楽と動物愛護 どちらも かれの内面からあふれる 自然な衝動の発露で、生き方の一貫性がみてとれる。音楽も 広く人生や死生観を抒情的に織り込んだものが多く 幅広い層のリスナーの心に届いている。カバーでは エドシーラン ONEOKROCKから ユーミンや なつかしのフォークまでを オリジナリティあふれるアレンジで歌いこなし カバー動画を通じて彼を知る人も多い。今回は ゲストに ネオフォークの旗手として人気の 辻香織をゲストに迎え エンタテインメント性も満載。

彼のあたらしい足跡をしっかり残した1年の 記念すべき試金石となるだろう。



2022/12/20 (Tue)

TITLE 「WELCOME TO MY GARDEN for Guardians Xmas Special Party」

VENUE 下北沢mona records(東京)

TIME OPEN 18:00 / START 18:30

TICKET FC会員:2,800円(ウェルカムドリンク付き) / 一般:3,500円+1d

ACT SNARECOVER / ゲスト:辻香織・・・他

DETAIL【チケット】



▼FCチケットのご購入はこちら



https://fanicon.net/tours/4717/1317/4661



※お1人様2枚までご購入頂けます。



※faniconチケットはデジタルチケットのためメールにて発行されたURLリンクより当日QRコードをご提示ください。



▼一般チケットはこちら



https://www.mona-records.com/livespace/12376/



※立ち見になる可能性がございます、予めご了承下さい



※公演終了時刻はあくまでも予定時刻です。上記内容は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください



札幌でのイベント参加



2022/12/11 (Sun)

TITLE 花と音楽のイベント「hana-uta」第一夜

VENUE 円山REVOLVER (札幌)

TIME OPEN 17:00 / START 17:30

TICKET 前売:¥3500(税込) / 当日:¥4000(税込) ※整理番号付き/別途1D¥600

ACT シュリスペイロフ / SNARE COVER / スモゥルフィッシュ / O.A:Glück

DETAIL【配信チケット】

¥2500(税込)

※アーカイブ:ライブ終了後から1週間

2022年12月18日(日)23:59まで視聴可能

チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/hana-u



