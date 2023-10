[株式会社ムーンラビット]

株式会社ムーンラビットはPC向けオンラインゲーム『晴空物語 あげいん!』において、10月19日(木)に新種族「ツバサ族」実装を含むアップデートVol.9を実施したことをお知らせします。またツバサ族実装を記念したイベント多数開催しています。





■新種族「ツバサ族」実装や新天魔ダンジョン登場のアップデートVol.9!



・アップデート1.:新種族 ツバサ族

キャラクター作成時に選択できる種族として、空を自由に飛翔する「ツバサ族」が新たに追加されました。初期職業は「ハヤブサ」が選択できます。敵を引き寄せつつ、連続攻撃で素早く立ち回ることで戦況を優位に運びます。



・アップデート2.:新天魔ダンジョン「クロリスの物語」

天魔ダンジョン「クロリスの物語」が新たに登場しました。また、冬枯の森の〈魔法雑貨商〉ラーシンを通じてクロリスの姿をしたペットやスキル書が新たに入手可能となりました。大いなる災厄である伝説の七大天魔を討伐して「夢バッジの欠片」を集めましょう。



・アップデート3.:新イベント「マイハウス防衛作戦」

マイハウスにモンスターたちが襲来するイベント「マイハウス防衛作戦」が登場しました。迫りくるモンスターたちを砲台や爆弾を設置して撃退しましょう。フレンドと協力して挑むことができ、防衛に成功するとイベント限定の報酬BOXが獲得できます。そのBOXからは、一定確率で家具やペットが獲得できます。



【アップデート情報の詳細】

https://harezora.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=11558&news_type=3



■チャレンジ達成で報酬ゲット!空の国実装記念イベント開催!



ツバサ族実装を記念して、成就達成イベントやログインボーナスを開催しました。お得な機会をお見逃しなく!



・ツバサ族成就達成応援イベント

イベント期間中、ツバサ族の成就を達成して獲得した成就ポイントの累計数に応じて、後日に豪華アイテムをプレゼントします。対象ポイント数や報酬アイテムはイベント詳細をご確認ください。



・ログインボーナス開催

冬枯の森にいる「<ログボ配布>ツグミ」に話かけると、22時間に1回「ツバサ族実装記念ログボBOXI*」が1個もらえます。BOXを開封するとスターコインのほかキャラEXP成長玉CP*など、冒険に役立つアイテムが獲得できます。毎日貰いに行くのをお忘れなく!



・経験値&ドロップ率増加イベント

イベント期間中、モンスター討伐時に獲得する経験値とアイテムドロップ率が増加します。



【イベント情報の詳細】

https://harezora.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=11559&news_type=5



■モール初回利用キャンペーン開催!



これまでに一度も『晴空物語 あげいん』のGコインを利用されたことのない方が、キャンペーン期間中にGコインを購入してゲーム内のモールで利用されると、購入額に応じた特典アイテムを後日にプレゼントします。



【キャンペーン情報の詳細】

https://harezora.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=11561&news_type=5



■モール&チャレンジのラインナップ更新情報!



チャレンジのラインナップに、黄色いスモックが可愛らしい衣装アバターが新たに登場しました。モールでは、幸運結晶*がお得に手に入るBOXやマイハウス家具復刻BOXが登場しています。



【モール情報の詳細】

https://harezora.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=11560&news_type=6



▼本作の面白さや魅力を分かりやすくまとめた特集記事も公開中!

https://www.4gamer.net/games/663/G066352/20221206064/



【タイトル概要】

タイトル:晴空物語 あげいん!

ジャンル:ノスタルジックファンタジーMMORPG

開発会社:X-LEGEND Entertainment Corp.

価格:基本プレイ無料(アイテム販売制)

コピーライト:

(C) 2020 - 2023 MoonRabbit Corporation.

(C) 2020 - 2023 X-LEGEND Entertainment Corp. All Rights Reserved.



