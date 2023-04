[エムスタイルジャパン株式会社]

~シャンプー、ローション、肉球クリームで愛犬、愛猫も健康に~



天然アナツバメの巣を使用した「BIーSU(ビース)」の姉妹ブランドであるペットケアブランドMIRANEST<ミラネスト>(MIRANEST株式会社、福岡県福岡市、代表取締役 稲冨幹也、以下、当社)は新商品として、4月1日(土)にシャンプー、ローション、肉球クリームの3商品を発売します。







開発背景







アナツバメの巣は古来より美容と健康に役立つ食材として用いられ、その中に含まれるシアル酸は健康な毛髪の維持・肌の弾力性の上昇(※)など様々な有用作用が報告されています。それらの驚くべき可能性は動物にも期待できます。この度、当社は皮膚や被毛のトラブルに悩むペットと飼い主様を助けたいという想いから姉妹ブランド「BI-SU」の商品開発ノウハウを活かし、天然アナツバメの巣の高濃度エキスを使用したスキンケアラインを開発しました。デリケートなわんちゃん、猫ちゃんの肌を守り、皮膚トラブルや乾燥からお肌を守ります。

※岡嶋 研二 フレグランスジャーナル 37 (10), 43-47, 2009-10 一部抜粋



〈インターペット東京にて先行発売〉



3/30(木)~4/2(日)に東京ビッグサイトにて開催されるインターペット東京では、発売日に先立ち、お買い求めいただけます。



新商品紹介







ミラネストシャンプー FOR DOG&CAT(犬猫用シャンプー)





皮膚や被毛の保湿にこだわり、フワフワの仕上がりを実現。

まるでサロン後のようなフワフワな仕上がりを目指した、ツバメの巣のアミノ酸シャンプー。低刺激の優しい泡で皮膚と被毛を癒やしながら洗い、ドライ後はハリと艶に満ちた毛並みへ。天然アナツバメの巣の肌を守る力に加えシロキクラゲ、コラーゲン、天然グリセリンが保湿効果を高めてくれます。

原産国名:日本

内容量:120ml

通常価格:6,000円(税込)

ノンシリコン



ミラネストローション FOR DOG&CAT(犬猫用化粧水/スプレータイプ)





ツバメの巣が皮膚を守り、健やかな被毛へと導く。

皮膚や被毛のダメージケアに加えて、シロキクラゲ、コラーゲンなどで保湿力を高めました。乾燥しやすい皮膚やデリケートな目元・耳周りのケアにもご使用いただけます。皮膚表面を整えることで、刺激やトラブルに負けないためのサポートをしてくれます。脱毛、フケ、かゆみから守るため、薬用として伝承されてきた天然成分を配合しました。(キハダ樹皮エキス、ゴボウ根エキス、加水分解シルクなど)

原産国名:日本

内容量:100ml

通常価格:6,000円(税込)



ミラネスト肉球ケアクリーム FOR DOG&CAT(犬猫用肉球クリーム)





アナツバメの巣と贅沢に配合した美容成分で柔らかな肉球へ。

こっくりとしたテクスチャで高い保湿力を持ちながら、伸びの良いクリーム。乾燥によるダメージを受けやすい肉球を優しくカバーします。敏感な赤ちゃんの肌に塗れる姉妹ブランドBI-SUのスキンケア処方をベースに開発。皮膚が本来の力を呼び覚ますための天然成分を配合しました。(シア脂、ソメイヨシノ葉エキス、アロエベラ 葉エキスなど)

原産国名:日本

内容量:20g

通常価格:5,700円(税込)



MIRANESTについて









ツバメの巣を使ったペットケアブランド MIRANEST(ミラネスト)は世界にツバメの巣の魅力と 驚きの体験を届ける「BI-SU(ビース)」の姉妹ブランドです。

BI-SUは人々の治療や医療にツバメの巣が役に立つとして某国立大学と共同研究を進めており、次々と新しいエビデンスを取得し、特許出願にもつながっております。その知見を生かし、同じく病気で悩む動物たちも助けたいという想いからMIRANEST株式会社を設立しました。ツバメの巣だけが持つ奇跡の力(成分)が大切な家族を健やかな姿へと導きます。

会社名:MIRANEST株式会社

代表者:稲冨幹也

所在地:福岡県福岡市中央区今泉1-20-2 天神MENTビル 9F

公式サイト:https://miranest.jp/

Instagram : https://www.instagram.com/miranest_official/



