[株式会社西武園ゆうえんち]

世界最大※2!ウルトラマンをテーマにした大型ライド・アトラクション「ウルトラマン・ザ・ライド」など、その体験の一部を初公開!



株式会社西武園ゆうえんち(本社:埼玉県所沢市、代表取締役社長:依田龍也)は、2021年のリニューアル以降、多くのゲストにご来園いただき、1981年からの総来場者数が4000万人を突破しました。これまでご来園いただいたゲストのみなさまへの感謝の意を込め、2023年を特別な体験お届けする「とびっきりスゴYEAR!」と称し、新たなアトラクション、イベント、ショー、レストランなど、ボリュームもクオリティも“とびっきりスゴい”体験を続々と展開していきます。

※1 1981年から2022年までの累計 ※2 ライドアトラクションとして 2023年2月 自社調べ







(C)TEZUKA PRODUCTIONS TM & (C) TOHO CO., LTD. (C)TSUBURAYA PROD. (C) 廣嶋玲子・ jyajya /偕成社/銭天堂製作 委員会2023年の西武園ゆうえんちは、“とびっきりスゴい“を軸にハイクオリティで没入感にあふれる新たなアトラクション、イベント、ショー、レストランを次々に導入していきます。2021年5月、コロナ禍でのグランドオープン以降、エンターテインメントで日本に元気を届けるべく様々なアトラクション、ショーをこれまで実施してきました。コロナ禍の出口が見え始めた今だからこそ、これまで以上にエンターテインメントをお届けすることが使命であり、これまでご来園いただいたゲストのみなさまに還元できることであると考え、いつ来ても”とびっきりスゴい”エンターテインメントにあふれる1年間をお届けすることにいたしました。2023年の目玉である新アトラクション第一弾は、1966年の放映以来、多くの人々に希望と衝撃を与えてきた特撮ヒーロー『ウルトラマン』をテーマにした世界最大※2のライド・アトラクション「ウルトラマン・ザ・ライド」



です。ハイクオリティな体験の数々を送り出し、興奮と感動を与えてきた西武園ゆうえんちの次なるアトラクションとして、世界中の人々に愛され、いつの時代も夢や希望を与えてきた『ウルトラマン』を起用することこそが、アフターコロナに向けて進む現代社会を明るく照らす希望の光になれると確信し、この度実現する運びとなりました。ゴジラ・ザ・ライドに続き、敏腕のクリエイティブチームが制作を担当します。まだ誰も体験したことのないほどの臨場感、没入感を伴った大型ライド・アトラクションが2023年の初夏に登場します。このほか、車窓を流れる四季折々の景色に想いを馳せながら、本格西洋料理を堪能することができるエンターテインメントレストラン「食堂車レストラン 黄昏号」



が新たに誕生。「舶來グリル」



は、キャラクターコラボメニューが楽しめるレストランへ進化し、ゴジラをモチーフにしたメニューなどが続々と登場します。さらに不動の人気メニュー「クリイムソーダ」の累計販売数50,000杯突破※3を記念し、園内のどこにいてもクリイムソーダが楽しめる「期間限定!クリィィィィイムソーダ大作戦!!」



を開催するなど、本リリースでは2023年に始まる“とびっきりスゴい”プログラム概要の一部をお知らせします。各プログラムの詳細は続々と解禁していきます。2023年の西武園ゆうえんちにぜひご期待ください。※3 2021年5月から2023年1月までの累計









超絶大興奮!世界最大※2の大型ライド・アトラクション「ウルトラマン・ザ・ライド」







・ウルトラマン・ザ・ライド概要





2023年の西武園ゆうえんちを象徴する新アトラクションとして、『ウルトラマン』をテーマにした世界最大※2の大型ライド・アトラクション「ウルトラマン・ザ・ライド」が2023年の初夏、夕陽館に登場します。細部まで作り込まれた映像に包み込まれる大迫力のスクリーン、映像と完全にシンクロし激しく揺れ動くライドシステムなど、圧倒的スケールで描かれる究極のアトラクション体験をお届けします。1966年のテレビ放映以来、その象徴的なビジュアルと、個性豊かな怪獣たちが登場するドラマ、そして革新的な特撮技術で子供のみならず大人をも魅了した特撮怪獣映画の金字塔であり、現在に至るまで「ウルトラマンシリーズ」として数多くの作品が生み出され、今もなお映画業界に多くの影響を与え続けています。今回、ウルトラマンシリーズの中でも世の中に最も大きな衝撃と影響を与えた『ウルトラマン』(1966)をアトラクションとして実現させます。制作にはこれまで数々のアトラクションを生み出してきたクリエイティブチームが担当。映画監督・山崎貴氏による現実と見間違うほどの映像美、株式会社 刀 クリエイティブチーム 津野 庄一郎によるゲスト心理を徹底的に追求した体験設計など、日本を代表するクリエイターの英知を集結した大迫力・大興奮のライド・アトラクションが誕生します。オープン日およびアトラクションの詳細内容は順次公開してまいります。※2 ライドアトラクションとして 2023年2月 自社調べ

















桜に“とびっきりまみれる”春のお花見イベント









・100万枚の桜吹雪が吹き荒れる、桜を全身で浴びる「桜まみれフェス」

夕日の丘商店街全体を舞台に繰り広げられる人気ショー「商店街名物 ブギウギ祭」では通常の約20倍となる100万枚の紙吹雪が嵐のように吹き荒れ、視界がさくら色に染まる「桜まみれフェス」を桜開花前の3月17日から5月7日までの計37日間に渡って開催します。前後左右360°が桜色の紙吹雪に埋め尽くされる規格外のお花見体験として、春を先取りできます。 ・桜まみれフェス概要

開催期間:3月17日(金)~5月7日(日) 計37日間 ※4月10日(月)~4月28日(金)の平日を除く開催時間:12:00~12:20(商店街名物ブギウギ祭内)実施場所:夕日の丘商店街 全域・約500本の桜が雲海のごとく広がる、西武園ゆうえんちのお花見





ソメイヨシノを中心とした約500本の桜が園内をピンク色に染め上げる幻想的な景色は春の西武園ゆうえんちの風物詩です。様々な樹種の桜を散りばめて配置しているため、見頃の時期が長く、約3週間という長期にわたり桜を楽しめるほか、アトラクション「富士見天望塔」では、遊園地じゅうが淡いピンク色に染まる雲海のような桜景色を地上80mの高さからお楽しみいただけるなど、ただのお花見ではとどまらない西武園ゆうえんちだけのお花見体験をご堪能ください。



開花時期:3月中旬頃~4月上旬頃(約3週間)※4最も見頃の時期:3月下旬樹種:ソメイヨシノ、彼岸桜、陽光桜ほか本数:約500 本※4 期間はおおよその目安です。天候・気候によって変動します。



豪華列車の旅にお腹も心も“とびっきり満たされる”体験型の飲食店舗「食堂車レストラン 黄昏号」









「食堂車レストラン 黄昏号」は、豪華列車の旅の体験と食が実際に味わえる極上のエンターテインメントレストランです。店内に設置された数十台のスピーカーによる臨場感溢れる音響と、車窓を模したディスプレイに流れる日本の四季折々の風景がゲストを鉄道旅行の体験へと引き込みます。車窓を流れる映像には、様々な列車と並走する一幕も。さらに、エンターテインメントレストランとして、幅広い方々にもお楽しみいただけるよう、西武園ゆうえんちにゆかりのあるキャラクターが登場し、ゲストを楽しませるなど、昭和から令和に至るまで、いつの時代も人々の憧れと共に走り続ける豪華列車の心揺さぶる体験を、テーマパークとしての極上のエンターテインメントを満載し、この春オープンします。





レストランの入口は駅の構内をイメージしており、ヘッドマークがあしらわれた「食堂車レストラン 黄昏号」がゲストを出迎えます。店内は1960年代の豪華列車の食堂車の装いとなっており、網棚から車両の揺れに対応できる重心が低めの食器類に至るまで、実際の食堂車さながらの体験ができる要素をふんだんに盛り込んでいます。提供される食事はどれも趣向を凝らした絶品の西洋料理となっており、当時の豪華列車の情景に思いを馳せながら食事をすることができます。

・食堂車レストラン 黄昏号概要

名称:「食堂車レストラン 黄昏号」オープン日:3月17日(金)営業時間:10:00~18:00(L.O. 17:30) ※パーク営業時間に準ずる、3月17日(金)のみ12:00オープン卓数:16卓(64席)・販売メニュー(一部)





・サーモンのパイ包み ヴァンブランソース(180園)

※パン・スープ付き











・ハンバーグステイク ドミグラスソース (150園)※パン・スープ付き











・お子さまランチ(100園)※オレンジジュース付き













人気キャラクターたちとコラボレーション!“とびっきりゴージャス”な飲食体験が続々と登場







飲食店舗「舶來グリル」では、キャラクターコラボメニューを展開。先行して販売を開始していた「ゴジラのベーコンエッグサンド」は発売以来、完売する日が続出している人気メニューです。この爆発的な人気にお応えし、新たなキャラクターコラボメニューが続々と登場します。ゴジラのインパクトと力強さを体現した総重量800gを超える”超重量級”のカレー「ゴジラフット 大盛黒カレー」のほか、新アトラクション「ウルトラマン・ザ・ライド」のオープンに合わせウルトラマンをモチーフにしたメニューも登場するなど、アトラクションだけでなく、飲食メニューでもキャラクターの世界観を感じられる体験が盛りだくさんです。

・販売メニュー(一部)







・ゴジラのベーコンエッグサンド (130園)













・ゴジラの足跡ハンバーガー (130園)













・ゴジラフット 大盛黒カレー(中辛)(130園)











“とびっきり大人気”なクリイムソーダが園内に溢れかえる「期間限定!クリィィィィイムソーダ大作戦!!」







土休日を中心に最長2時間待ちにもなる喫茶ビクトリヤの大人気フードメニュー「クリイムソーダ」が累計販売数50,000杯を突破※3。これを記念して「クリイムソーダ」だらけの特別イベント「期間限定!クリィィィィイムソーダ大作戦!!」を開催。テイクアウト可能なクリイムソーダや、食堂車レストラン黄昏号では豪華列車の旅をより豪華に彩るアルコール入りの大人のクリイムソーダなどが登場し、バリエーションも2倍に拡大します。このほか、西武園ゆうえんち限定のクリイムソーダグッズやアパレルなど、全身でクリイムソーダに包まれるイベントです。・食堂車レストラン限定の“大人”のクリイムソーダ

日没後の茜色に染まる時間帯を表す言葉が名前の由来となる「食堂車レストラン 黄昏号」では、ここでしか味わえない“時間帯”をテーマにしたクリイムソーダを展開。スピリッツを使ったアルコール入りのクリイムソーダも初登場します。東雲(しののめ)・黄昏(たそがれ)・常夜(とこよ)それぞれの時間帯に広がるエモーショナルな空を閉じ込めた大人のクリイムソーダをお楽しみください。





・クリイムソーダ 東雲 (70園)※アルコール入り (80園)











・クリイムソーダ 黄昏 (70園)※アルコール入り (80園)











・クリイムソーダ 常夜 (70園)※アルコール入り (80園)









・テイクアウト可能なクリイムソーダや限定グッズ、アパレルも

「軽食売店 ミルクホール」ではテイクアウトが可能な「ソフトクリームソーダ」として水色・桃色・緑色の3種が登場。いつでもどこでも楽しめるバラエティに富んだクリイムソーダをお楽しみください。そのほか、クリイムソーダファン垂涎の西武園ゆうえんち限定グッズも登場。がま口財布などの西武園ゆうえんちでは定番の小物はもちろんのこと、喫茶ビクトリヤのロゴとクリイムソーダがワンポイントとして入った日常的にも使いやすい、ポロシャツやボウリングシャツなどのアパレルも展開していきます。







・ボウリングシャツ(320園)













・がま口財布(クリイムソーダ)(60園)











“とびっきりスゴい”西武園ゆうえんちを“とびっきりお得”に楽しむ学割キャンペーン









新たな体験が盛りだくさんの西武園ゆうえんちをお得に楽しむことができる「グループ学割」を2023年4月9日(日)まで実施中。100万枚の桜吹雪や食堂車レストラン、ゴジラ・ザ・ライドを始めとしたアトラクションの数々など、これまで友人と一緒にお出かけする時間が少なかった学生のみなさまに最高の思い出を作っていただけるよう、様々な体験とともにお待ちしております。・「グループ学割」概要

実施期間:2023年2月1日(水)~4月9日(日)対象:中学生・高校生・大学生・大学院生・短大生・専門学生内容:4名さまのグループでご来園にて1名さま無料対象チケット:1日レヂャー切符4,400円(入園+アトラクションフリー)ご利用条件:チケット窓口にて学生証をご提示ください。※電子チケット「アソビュー!」での販売はございません。



これまでの西武園ゆうえんちについて









TM & (C) TOHO CO., LTD. (C)TSUBURAYA PROD. (C) 廣嶋玲子・ jyajya /偕成社/銭天堂製作 委員会

2021年5月、西武園ゆうえんちは、新しいのに懐かしい非日常のエンターテインメント体験へと巻き込む、“心あたたまる幸福感に包まれる世界”として生まれ変わりました。リニューアル1年目はメインターゲットである10~30代、特にZ世代の方に体験やコンセプトが受け入れられ好評を博しました。ゴジラをテーマにしたアトラクション「ゴジラ・ザ・ライド 大怪獣頂上決戦」は、体験満足度97%と驚異的な数字を叩き出すなど、今もなお多くのゲストに感動と興奮を与え続けています。夏には参加型のショー「大水合戦」「大火祭り」など、様々なシーズナルイベントを展開してまいりました。2年目では、より多くの世代の方々にも楽しんでいただくべく、小学生を中心に大人気のアニメーション・児童小説「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」をテーマにした体験型アトラクション「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 ザ・リアル」を導入したほか、待望のイルミネーションイベント「メモリー・オブ・ライト」を開催するなど、ファミリーにもより楽しんでいただける遊園地へと日々進化を遂げています。





営業時間について







営業時間:10:00~17:00※時期等により異なります。詳細はWebサイト「営業時間」をご確認ください。https://www.seibu-leisure.co.jp/amusementpark/information/index.html



西武園ゆうえんちの衛生への配慮・対策







西武園ゆうえんちでは、ゲストの皆さまが安心して来園できるよう、東日本遊園地協会の「遊園地・テーマパークにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に基づき感染予防対策を実施し、パーク運営を行います。ゲストの皆さまにも入園時の検温・マスク着用・こまめな手指のアルコール消毒などへのご協力をお願いしております。詳細な感染予防対策の内容は以下のWebサイトから確認できます。https://www.seibu-leisure.co.jp/amusementpark/news/kansentaisaku/○お客さまのお問合せ先西武園ゆうえんちコールセンター TEL. (04)2929-5354[受付時間 開園30分前~閉園時間]以上



