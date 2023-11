[アルパインマーケティング株式会社]

デリカD:5専用ビッグXを受け継ぐデザインで迫力のコクピットを演出



人気の軽スーパーハイトワゴンのスタイリングにマッチする専用デザイン





2023年11月2日



アルパインマーケティング株式会社



電子部品、カーエレクトロニクス関連製品の開発・製造・販売を行うアルプスアルパイン株式会社(東京都大田区、泉 英男社長)と、その国内マーケティング部門であるアルパインマーケティング株式会社(東京都大田区、石田 宗樹社長)は、三菱・デリカミニ専用製品として好評販売中のフローティング ビッグX11シリーズに加えて、新たに専用デザインを採用した10型大画面カーナビ「ビッグX EX10NX2」を発表。2024年1月より全国のアルパイン製品取扱店にて販売を開始いたします。

※参考:デリカミニ専用大画面カーナビ「フローティング ビッグX11」を発表(2023年7月18日付:https://www.alpine.co.jp/whatsnew/20230718)



【新製品】

■デリカミニ専用 10型大画面カーナビ ビッグX

EX10NX2-DM-30-AM

オープン価格 2024年1月発売予定

10型WXGA液晶/DVD・CD・SD・Bluetooth/Apple CarPlay・Android Auto・Amazon Alexa/HDMI/マルチアラウンドモニター対応

・対応年式:2023(R5)/5~現在











<参考>三菱・デリカD:5専用ビッグX11「EX11NX2-D5-1-AR」



【新製品の主な特長】

1.10型WXGA液晶の高画質大画面ディスプレイ搭載(当社9型画面比 1.3倍)

2.デリカD:5専用ビッグXから受け継ぐタフデザインの操作キーが迫力のコクピットを演出

3.イグニッションオンで表示される専用オープニングやサウンドセッティングなど、デリカミニ専用チューニングデータも格納

4.純正マルチアラウンドモニターに対応し10型大画面ディスプレイに映像を表示。ビュー切替えは純正スイッチで操作可能。

5.スマートフォン連携でApple CarPlay(ワイヤレス)/Android Auto/Amazon Alexaに対応

6.声で主要なカーナビ操作が行えるボイスタッチを搭載

7.信号の数で曲がる交差点を案内するカウントダウンガイダンスを搭載

8.高級オーディオパーツの採用やハイレゾにも対応したハイグレードサウンド

9.DVD/CD/地デジ/FM・AM/SDやBluetooth/USB対応のフルスペック仕様

10.HDMI接続でスマホの動画・映像を再生(※)。デバイス側のリモコン操作が行えるHDMI CECにも対応

11.スピーカー出力プリアウトを装備し、サウンドシステムの拡張が可能

12.純正ステアリングスイッチでの操作に対応

13.地図更新3年間無料

※HDMIやUSB等の接続ケーブルは別売となります。

※デリカミニにEX10NX2-DM-30-AMを取付け、スマートフォンを接続する場合は以下の製品が必要となります。

<例:iPhoneを接続する場合>

1.KCU-620HE(1.5m):HDMI Type-E to A変換ケーブル 標準小売価格 ¥4,840(税込)

2.KCU-G60I(1m) もしくは KCU-G61I(2m):HDMIケーブル 標準小売価格 ¥2,970(税込)

3.アップル純正Lightningケーブル もしくは KCU-471I2(1m/標準小売価格 ¥4,180・税込)

4.アップル純正Lightning-Digital AVアダプタ

アルパインホームページの「よくある質問」の下記ページに各配線のイメージ図を掲載しておりますのでご参照ください。

https://aojaalpine.my.site.com/s/article/5845

※デリカミニの場合は、ケーブル接続の場合の配線図となります。

また、Androidスマーフォン(Type-C端子)の接続については下記ページをご覧ください。

https://aojaalpine.my.site.com/s/article/5846



※Apple CarPlayはApple Inc. の商標です。

Apple CarPlayロゴの使用に関して、車両のユーザーインターフェースがアップルが定める性能基準を満たしていることを示します。アップルは、車両の動作および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。

本製品をiPhoneまたはiPodと使用することにより、無線の性能に影響を及ぼすおそれがありますのでご注意下さい。

※Android Auto は Google LLC の商標です。

※Android Autoのワイヤレス対応はしていません。

※Amazon、Alexa、Kindle、Audible、Amazon Music および関連するすべてのロゴは、Amazon.com, Inc またはその関連会社の登録商標です。

※Amazon Alexaによる音声認識操作は、専用アプリ「BIG X CONNECT」との連携が必要です













