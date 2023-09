[DFSグループリミテッド]

那覇空港国際線ターミナル店にてオープニングセレモニーを開催





2023年9月沖縄- 世界をリードするラグジュアリートラベルリテーラーであるDFS グループは、2022年9月29日のANA側オープン、2023年1月26日にDFS, 那覇空港JAL側オープンに続き、3年4ヶ月の時を経て那覇空港国際線ターミナル店が7月28日にオープン致しました。







ビューティー、フード&ギフト、 ファッションウォッチ&サングラス、そして酒類、タバコの厳選された品揃えを特徴としております。

Beautyでは国内免税店初出店となるSABONをはじめGIORGIO ARMANI cosmetics, HERMES cosmetics など海外でも人気のブランドを新しく取り揃えており、那覇空港国際線ターミナル店のみでしか取扱いしていない商品もございます。なかでもDIPTYQUEはラグジュアリーかつリラックスできる香りでギャラリア店、那覇空港国内線、そしてこの那覇空港国際線ターミナル店でも多くのお客様を虜にしてくれております。

また沖縄ローカルのお土産商品だけでなく、ROYCE, ISHIYA, CALBEE, TOKYO BANANAなど外国人観光客から高い人気が周知されているブランドをはじめ、ヨックモックやユーハイムなど国内で人気の高い商品の取り扱いも始めました。



海外旅行へご出発の際に、人気ブランド商品を最大25%お得にお買い物していただけます。ぜひ那覇空港国際線ターミナル店にお立ち寄りいただきショッピングをお楽しみください。これからもDFSを通じて、沖縄の魅力を再発見していただけたらと思います。









DFSグループについて

DFSグループは、世界をリードするラグジュアリー トラベル リテーラーです。1960年に香港で創業して以来、グローバルなラグジュアリートラベルリテール業界の先駆けとして、非常に人気の高い750以上の一流ブランドから、選りすぐりの逸品をお客様に提供しています。現在、DFSのネットワークは、4大陸において13の主要国際空港での54の免税店、世界23か所にT ギャラリア店を構えるほか、提携先やリゾート地において店舗を展開しています。DFSグループは、世界最大のラグジュアリー コングロマリットである、モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン社(LVMH)および、DFS共同創業者であるロバート・ミラーを株主とし、5,000名以上のスタッフがお客様にインスピレーションをもたらすようなオムニチャネルでのお買い物体験を創り出しています。またDFSグループは、香港を本社とし、オーストラリア、カンボジア、中国、フランス、インドネシア、イタリア、日本、マカオ、ニュージーランド、シンガポール、アラブ首長国連邦、アメリカ合衆国、ベトナムにオフィスを構えています。 詳細は、www.dfs.comをご覧ください。







T ギャラリア by DFSについて

T ギャラリア by DFSは、DFSグループが他に先駆けて展開するトラベラー向けリテール事業コンセプトです。DFSは1968年に香港で路面店1号店、さらにホノルルにも店舗を相次いでオープンし、やがて世界各地の23か所に店舗を展開しました。現在、T ギャラリア by DFSはアメリカ合衆国のほか、アジア、ヨーロッパ、オセアニア、南太平洋の各地域へと進出しています。「トラベラーのT」という概念は旅と深く関連づけられ、このT ギャラリア by DFSは、プロが選りすぐった世界の一流ラグジュアリーブランドを集め、卓越したリテール環境、パーソナライズされたサービス、旅行客特有のニーズにお応えしていきます。T ギャラリア by DFSは、旅行者のそれぞれのスタイル、唯一無二の旅を実現します。



