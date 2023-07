[株式会社CIRCUS]

~ネイマール、マルキーニョス、アセンシオ など世界屈指の名選手たちが日本へ~



パリ・サン=ジェルマンは、本日パリを出発し、2年連続の日本でのプレシーズンツアー『Paris Saint-Germain JAPAN

TOUR 2023』に向け、大阪へと飛び立ちました。また、ジャパンツアーに来日するメンバーを発表いたしました。

今回、東京、大阪間を移動し、日本のサポーターが見守る中、クリスティアーノ・ロナウドが所属するアル・ナスル、昨季チャンピオンズリーグで決勝進出したインテル・ミラノ、Jリーグのセレッソ大阪と対戦いたします。悲願のチャンピオンズリーグ制覇へ、新シーズンを日本でスタートさせます。









『Paris Saint-Germain JAPAN TOUR 2023』概要





本ツアーでは大阪で2試合、東京で1試合の計3試合を予定しております。



試合日程/会場

7月25日(火)パリ・サン=ジェルマンFC vs アル・ナスルFC @ヤンマースタジアム長居

16:00開場 19:20キックオフ

7月28日(金)パリ・サン=ジェルマンFC vs セレッソ大阪 @ヤンマースタジアム長居

16:00開場 19:20キックオフ

8月1日(火) パリ・サン=ジェルマンFC vs FCインテルナツィオナーレ・ミラノ @国立競技場

16:00開場 19:00キックオフ



チーム情報







パリ・サン=ジェルマンFC

通称PSGはフランス・パリに本拠地を置く、

国際的に活躍する大物選手を含む、実力派揃いのチーム。1970年に誕生し、2020年に創立50周年を迎えました。権威あるリーグ・アン優勝10回をはじめ、数多くの国内タイトルを獲得。歴史の中で通算47のトロフィーを蓄積し、フランスで最も成功したサッカークラブである。



チケット問い合わせ窓口





各種チケットの購入・詳細については、各チームの公式サイトをご確認ください。

Paris Saint-Germain JAPAN TOUR 2023

https://psg-japan-tour.com

INTER JAPAN TOUR 2023

https://inter-japan-tour.com

Al-Nassr JAPAN TOUR 2023

https://al-nassr-japan-tour.com

問い合わせ先/Paris Saint-Germain JAPAN TOUR 2023

TEL:0570-066-676

mail:info23japantour@circus-inc.com

https://psg-japan-tour.com



