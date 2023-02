[株式会社Excess Beauty]

Earth and your skin friendly





コロナ禍をきっかけに365日SNSライブを通して、消費者とともに化粧品を作る株式会社Excess Beauty(大阪府大阪市)は、大好評のメイクアップアーティストブラシをヴァージョンアップさせて、2月24日(金)朝10時より、エコ素材を利用したメイクアップアーティストブラシを一般発売スタート。

















<開発背景>







エコ素材のメイクブラシ誕生!!

2023年メイクブラシがヴァージョンアップして新登場。

Earth and your skin friendlyのコンセプトのもと、地球と肌に優しいメイクブラシを開発しました。



メイクブラシの持ち手には、広島県の間伐材のヒノキを使用。

その間伐材は、広島県広島市安佐北区の山のすそに広がる大林地域(広島市中心部から20キロ圏内)で伐採したもの。



その地域では2014年、2018年と2度にわたり、土砂災害があり、

その地域で伐採されたヒノキの間伐材をメイクブラシの持ち手として使用できるのではないかと、弊社代表の福井が着目。少しでも被害を軽減し、また里山の保全と里山の資源を活かせるのではと考えた。



天然の木ならではの、1つ1つの木目や色が違う個性が、自然の織りなす美しさを感じることができる世界に一つだけの特別なメイクブラシ。持ち運びもしやすいコンパクトなサイズにしました。











<商品概要>







◆商品名 :メイクアップアーティストブラシ

◆発売日 :2023年2月24日(金)













◆商品詳細









・美巡フェイスブラシ



肌ストレスゼロの羽毛もような柔らかく優しい肌触り。メイクはもちろん、むくみやほうれい線を引き締めるブラシマッサージとしても使用できます。

素材:TAfrE(R)/毛の長さ:50mm/全長:130mm

価格:税込12,100円





・チークブラシ





絶妙なカットの立体的な毛先が頬にピタッとフィット。さっと塗るだけで簡単に小顔メイクができます。ふわふわな感触でナチュラルにチークが仕上がります。

素材:TAfrE(R)/毛の長さ:40mm/全長:130mm

価格:税込11,000円





・立体ハイライトブラシ



極細の毛先で自然なツヤと立体感を演出できます。目元の小皺や小鼻、頬の毛穴の凹凸もムラなくカバーします。どこまでもキメ細かな上品なツヤ肌に。

素材:TAfrE(R)/毛の長さ:16mm/全長:130mm

価格:税込8,800円





・アイホールブラシ



アイホールの形を正解に再現するこだわりのカット。アイシャドウが腫れぼったくもならず、落ちくぼんで見えることもなく、ナチュラルで若々しい立体的な目元にメイクできます。

素材:TAfrE(R)/毛の長さ:15mm/全長:130mm

価格:税込8,250円





・アイアクセントブラシ



繊細な目の際に優しく正確にフィットする斜めカットのブラシナチュラルに程よく目元を強調しながら、目力がアップする仕上がりに。

素材:TAfrE(R)/毛の長さ:10mm/全長:130mm

価格:税込7,700円





・アイライナーブラシ



極細の毛先で、眉とアイライナーの2wayに使えます。メイクアップアーティストにメイクしてもらったような、ナチュラルで美しい仕上がりになるのが魅力。

素材:TAfrE(R)/毛の長さ:6.5mm/全長:130.5mm

税込:6,600円





・眉ブラシ



一般的なスクリューブラシの半分ほどの大きさと短さに、こだわり抜いた名品。眉毛やまつ毛を根本からしっかりキャッチ。

素材:ポリエステル/毛の長さ:15mm/全長:130.5mm

税込:6,050円





・シャープファンデーションブラシ





ミラクル凸凹と呼ばれる7つの凸凹で、下地やファンデーションを塗りながら、マッサージ効果も。凸凹が細かな部分にフィットして陶器のような毛穴レス肌に。

素材:ポリエステル/毛の長さ:23mm/全長:130mm

税込:14,300円









※8本セット価格 税込60,500円



(左から、リップブラシ、眉ブラシ、アイライナーブラシ、アイアクセントブラシ、アイホールブラシ、チークブラシ、立体ハイライトブラシ、美巡フェイスブラシ)











<株式会社Excess Beauty>









代表:福井美余



一緒に作って試して幸せに!40代から自分を楽しむ化粧品エクセスビューティー。





コロナ禍で全ての仕事が無くなったことをきっかけに、スタートしたSNSライブ。365日朝晩連続でライブを配信し続けることで、常に消費者とコミュニケーションを取り続け、SNSで消費者の本音を全て引き出し、サンプル作成から何もかも消費者とともに商品化。SNSライブをフル活用した、お客様の「あったらイイな」を形にする化粧品作りを大切にしています。



福井美余

https://www.instagram.com/miyofukui



Poai online shop

https://www.excess-beauty.shop



Poai Instagram

https://www.instagram.com/poaibeauty



Facebookページ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088761511196



YouTube

https://youtube.com/channel/UCQBYTXd2DXXpXL_EIbzGKBA





