[株式会社 OSM International]

MLBの4チーム<レッドソックス>・<ヤンキース>・ <ドジャース>・<エンゼルス>をフィーチャーした、スペシャルな全3種のアイテムが、2023年3月24日(金)より数量限定発売



米4大スポーツ公認であり、日本では千葉ロッテマリーンズや東北楽天ゴールデンイーグルス、横浜DeNAベイスターズとオフィシャルサプライヤー契約を結ぶ、アメリカを代表するスポーツ・ライフスタイル・ブランド《’47(フォーティーセブン)》を日本で展開する株式会社OSM International(代表取締役 大澤能弘/渋谷区千駄ヶ谷3-22-7)は、今年初のビッグなコレクションとして、ライセンス契約を結ぶMLBに加え、アウトドアギアメーカー《Helinox(ヘリノックス)》との三者によるコラボレーションアイテム(4チーム・各3種)を、2023年3月24日(金)より、直営店及び公式オンラインストアにて、数量限定で発売いたします。

また、同日より、MARK IS みなとみらいでPOP UP も開催し、全ラインナップを世界観とともにお届けします。









Take me out to the "OUTDOOR"



~私を“アウトドア”へ連れてって~



東海岸・西海岸を代表するMLBの4チームをフィーチャーしたコラボが実現。

Ballparkに行くような高揚感をあなたのライフスタイルに溶け込ませるスペシャルなギアを提案します。

大好きなMLBチームのギアとともに、海や山、街中など、あなた自身の好きな場所で、

あなただけの“アウトドア”を楽しんで!





【’47×MLB×Helinox】Special Limited Collaboration



これまでも“NANGA(ナンガ)”とのコラボレーションなど、アウトドアフィールドへ精力的に進出してきた’47が、次なるコラボとしてタッグを組んだのは、圧倒的な人気を誇るアウトドアギアメーカー・Helinox。



Helinoxの名を世に知らしめた名作『チェアワン』をはじめ、チェアスキン、キャップの全3種のアイテムに、

MLBの4大チームのロゴやチームカラーを落とし込み、

<ベースボール×アウトドア>という、今までになかった特別なトリプルコラボが実現しました。



フィーチャーした4チームは、

・ ’47のベースであり、四季の美しさを楽しめる景観豊かなボストンを拠点とする《レッドソックス》

・ 大都会でトレンドの中心地でもありウェルネスな都市・NYを拠点とする《ヤンキース》

・ ビーチレジャーが盛んなLAを拠点とする《ドジャース》

・ テーマパークを中心としたレジャー都市・アナハイムを拠点とする《エンゼルス》



キャンプのみならず、海辺や山、公園や、子供の部活動の応援まで、

様々なシーンを、「ワクワク感」と共にできるアイテムが勢揃い。

大好きなチームやそれぞれの街のインスピレーションから、

あなただけの“アウトドア”を楽しむギアを見つけてみてください。









【’47×MLB×Helinox】Special Limited Collaboration LINE UP



’47×Helinox Chair + ’47×Helinox Cap Packset ¥39,000(tax in)

’47×Helinox Cap ¥6,050(tax in)

’47×Helinox Chair Skin ¥13,200(tax in)







’47×MLB×Helinox “Boston Red Sox"













’47×MLB×Helinox “New York Yankees”













’47×MLB×Helinox “Los Angeles Dodgers”













’47×MLB×Helinox “Los Angeles Angels”











【’47×MLB×Helinox】Special Limited Collaboration 発売方法





’47×Helinox Chair + ’47×Helinox Cap Packset ¥39,000(tax in)



アウトドアチェア最大の懸念点であった“軽量化”と座り心地“を圧倒的なクオリティで実現させ、

”ヘリノックス”の名を世に知らしめた名作“チェアワン” と、“チェアワン”で使用する同素材をボディに使用し、

サイドには、《Helinox》タグをあしらったメッシュキャップの2アイテムがセットになったパックセット



◆3月24日(金)~

’47 Tokyo /POPUP Shopの2店舗にて発売開始。(無くなり次第終了)



◆3月27日(月)12:00~24:00

公式オンラインストアにて抽選お申し込み受付。

(翌日28日に抽選結果をお知らせ。)

※詳しくは後日配信する抽選方法をご確認ください。

※お一人様1セットまで













’47×Helinox Cap ¥6,050(tax in)



◆3月24日(金)~

’47 Tokyo /POPUP Shop /公式オンラインストアにて発売開始。

(無くなり次第終了)※お一人様各チーム2点まで(合計8点まで)









’47×Helinox Chair Skin ¥13,200(tax in)



◆3月24日(金)~

’47 Tokyo /POPUP Shopの2店舗にて発売開始。(無くなり次第終了)

※お一人様1点まで





※既存のヘリノックスとの張り替えが可能です











【ノベルティ】

・ご購入の方に限定ポストカードとステッカーをプレゼント!

※上記3商品すべてを対象に、購入品1商品につき各1枚をプレゼント





[ POP UP STORE OPEN! ]



スペシャルコラボアイテム発売を記念して、MARK IS みなとみらい1Fグランドガレリアにて

2023年3月24日(金)よりPOP UP STORE をオープンします。

全種類を実際に手に取ってお試しいただけるこの機会に、ぜひ足をお運びください。

(’47のレギュラーアイテムも販売いたします。)



MARK IS みなとみらい 1F グランドガレリア

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1

みなとみらい駅(みなとみらい線)直結/桜木町駅(JR ・市営地下鉄)徒歩8分



ABOUT ’47



1947年、イタリアから米国へ渡った双子の兄弟アーサーとヘンリー・ディアンジェロが、

現在の’47の前身となるTwins Enterprisesを設立。

ボストン・レッドソックスの本拠地、フェンウェイパーク周辺のワゴン販売からスタートした’47(フォーティーセブン)は、

大いなる努力、妥当な直感、燃える情熱によって『スポーツ・ライフスタイル・ブランド』に成長し、

現在ではアメリカの4大プロスポーツリーグ(MLB, NFL, NBA, NHL) に加え、

650校以上の大学スポーツとパートナー提携を結ぶなど、成長を続けています。



シンプルでありながら、快適さやデザインなどディテールにまでこだわった高品質な製品は、

常にユニークなアイディアと共に、手に取る人へ驚きと心地よさを与え、

プレミアム・スポーツライフスタイル・ブランドとしての地位を確立してきました。



’47 を躍進させる一方で、私たちは初心を忘れることはありません。



家族の価値にルーツを置き、本物の関係を重んじ、

未来は自分たちで作りあげるというシンプルな理念を持ち続けています。



https://www.47brand.co.jp/

Facebook & Instagram :@47japan



[ STORE INFORMATION ]



’47 Tokyo (日本国内1号店)

場所:二子玉川ライズ・ショッピングセンター タウンフロント 3F

〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-21-1

東急田園都市線・大井町線 「二子玉川駅」直結

TEL: 080-7499-9028





Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.



