カリフォルニア州マウンテン ビュー – 2023年3月2日– SentinelOne (NYSE: S) は、ガートナーによって 2022年度版エンドポイント保護プラットフォーム分野のマジッククアドラントのリーダークアドラントに位置付けられたことを発表しました。同社は、ビジョンの完全性と実行能力に基づいて、2回連続でリーダークアドラントに位置付けられています。 SentinelOne では、Singularity プラットフォームによるエンドポイント、クラウド、アイデンティティにわたる包括的で将来に備えることができるサイバーセキュリティ ソリューションを提供する同社の並外れた市場開拓の実行力と製品能力を、今回のクアドラントポジションニングが裏付けるものであると考えています。



SentinelOneのCEOであるTomer Weingartenは、次のように述べています。 「SentinelOneの使命は常に、市場で最も幅広く関連性の高い一連の機能をお客様に提供することにあります。今回の結果は、当社が卓越性にコミットし、絶え間なくイノベーションに注力してきたことの証と考えます。SentinelOneは、サイバーセキュリティの未来を形成する上で主導的な役割を果たすことを誇りに思っており、今後もお客様に価値を提供し続けることを楽しみにしています。」



SentinelOne のChief Product & Technology OfficerであるRic Smithは、次のように述べています。 「お客様には、最先端の有効性、自動化、使い勝手の良さと、企業がサイバーレジリエンスを向上させるためのプラットフォームの幅の広さ故に、SentinelOneを継続して選択していただいています。」



EDR、EPP、CWPP、MDRにわたる からも明らかなように、SentinelOne は、Singularity プラットフォームにより、リスクを最小限に抑え、サイバー レジリエンスを高めながら、企業の支出を削減するのに役立ちます。Gartner Peer Insights は、エンタープライズITプロフェッショナルによる検証済みの評価とPeer Reviewを通じて、カスタマー エクスペリエンスをドキュメント化しています。



2023年3月9日木曜日の午後1時からSentinelOneのお客様に生の声を共有していただくウェビナー(英語)を開催します。この機会に是非、こちらのページからご登録ください。



また、こちらのガートナー2022年度版エンドポイント保護プラットフォーム分野の専用ページにアクセスしていただくと、ガートナーのレポートをダウンロードしていただくことが可能です。



GARTNER, MAGIC QUADRANTおよび Gartner Peer Insightsは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービ スマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved.



Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。



SentinelOne について



SentinelOneのサイバーセキュリティソリューションは、単一の自律型XDRプラットフォームにより、AIを活用して、エンドポイント、コンテナ、クラウドワークロード、IoTデバイス全体の防御、脅威検知、インシデント対応、および脅威ハンティングを提供しています。



