期間限定ショップだけの数量限定ジュエリー登場



肌によりそう光 高硬度ピュアシルバー

PURE SILVER FOR SKIN, PURE LIGHT FOR ALL.









一般的なシルバージュエリーでは、銅などの他の金属を混ぜることで硬度を高める反面、金属アレルギーを引き起こす原因になっていますが、SARARTHは、ピュアシルバーのみでプラチナ同等の硬さを保つ “高硬度 PURE SILVER 999” (SV999) を独自の特許技術で開発。

世界で初めてのピュアシルバージュエリーというジャンルを開拓しました。



この度、阪急うめだ本店 期間限定ショップにて、ピュアシルバー999/24金(K24)プレーティングの2色で展開する各アイテムに加え、艶やかで深みのある輝きで自然や動物を傷つけない「ヴィーガンパールコレクション」より、このイベントだけでご覧いただける数量限定ジュエリーが登場します。



《LIMITED SHOP 概要》

【期間】6月7日(水) - 6月13日(火) 10:00 - 20:00

【場所】阪急うめだ本店 1階 アクセサリー売場

期間中、55,000円以上お買いあげの方に先着でオリジナルブレスレットをプレゼントいたします。

※無くなり次第終了となりますので、予めご了承ください。



《VEGAN PEARL COLLECTION》



艶やかで深みのある輝きのヴィーガンパールは、動物保護、環境保護を目的として考えられた100%ヴィーガンフレンドリーの人工パールです。



明治時代から続く日本の伝統工芸のひとつ、ガラスパールをルーツとし、高品質のガラス核を国内の熟練職人が真珠液でひとつひとつ丁寧に染め上げます。 海から生まれる本パールと区別がつかないほどのクオリティに仕上げ、伝統の技が見てとれる価値を実現しました。



パールの養殖をする上では避けられない、貝や水質の影響への問題解決の一歩となるべく、制作の上では徹底してアニマルフリー、プラスチックフリーの取り組みを行っています。



サステナブルなものづくりでパールの新たな魅力を引き出す、ヴィーガンパールコレクションは、リング・ピアス・イヤーカフ ・ペンダントがラインナップ。



リング:¥31,900 - ¥42,900

ピアス:¥22,000 - ¥45,100

イヤーカフ :¥20,900 - ¥25,300

ペンダント:¥25,300 - ¥29,700

PURE SILVER 999, K24P, VEGAN PEARL *全て税込



《ブランドコミュニティー》

私たちの願いは、お客様、ブランドチーム、外部パートナーまで、SARARTHに関わるすべての人達と、豊かな未来に向けて共に歩んでいくことです。デザイン、制作、販売。あらゆるプロセスは、今のままで良いのだろうか。商品の背景や情報を、お客様へきちんと伝えられているか。私たちにできることから、一つ一つ見直し、着実に歩みを進めていきます。



《SARARTH》

《デザイナープロフィール》

宗形あやみ

東京都生まれ。10代で渡仏し、パリでアート・ジュエリーデザインを学ぶ。2009年に「アヤミジュエリー」を立ち上げる。自身がアレルギーで悩んだ経験から、シルバー本来の無垢な美しさと肌への優しさを、ジュエリーを通して一人でも多くの人に届けたいと2021年に高硬度のピュアシルバーを用いたジュエリーブランド「サラース」を立ち上げる。多くの可能性を秘めた世界初の新素材を様々な領域に役立てるためのプロジェクトを進行中。



