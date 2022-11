[株式会社COPUS JAPAN]

株式会社COPUS JAPAN(本社:東京都港区、代表取締役社長:オ・ヨンソブ)は、「Amazon Prime Video チャンネル」(以下、Prime Video チャンネル)*1 のサービス内で好評配信中の「韓流チャンネル」にて、時代劇ではお馴染みの俳優ヨ・ジング、女優チン・セヨンがそれぞれ出演する時代劇ドラマや、医療系ドラマを含む計5作品を2022年11月4日(金)に一斉に配信スタートします!







11月にお届けするのは、時代劇の申し子ヨ・ジング出演の本格時代劇を含めた計5作品!

日本で2013年に公開された大ヒット映画をドラマ化した「王になった男」では、ヨ・ジングが王と旅芸人の一人二役を熱演!子役のイメージから殻を破って凛々しくなった姿も話題に。同じく子役出身で「袖先赤いクットン」で安定した演技力を魅せた王妃役のイ・セヨンはヨ・ジング演じる王と旅芸人から同時に愛され、映画版では描かれなかった二人のロマンスにも注目!

そして、こちらも安定の演技をみせるチン・セヨン出演の「不滅の恋人」では、チュ・サンウク、ユン・シユンとの共演。王位と一人の女性をめぐる兄弟の激しくも切ない争いを描いた時代劇を吹替版でお届け。

さらに、病院内の権力争いと人間の脳を巡る緊張感溢れる本格メディカルドラマ「ブレイン」。二人の天才医師が国立病院を舞台に、情熱と葛藤、愛の行方を描くメディカルラブストーリー「第3病院」。感情を失った心理学者が、天才的な推理力で捜査チームと事件を解決していくヒューマンドラマ「ドクターフロスト」。

手に汗を握る時代劇、医療系のドラマ作品を揃えた「韓流チャンネル」を是非この機会にお楽しみください!



【「韓流チャンネル」とは?】

「韓流チャンネル」は、様々なジャンルの韓流映像コンテンツを楽しめるPrime Video チャンネルです。韓国ドラマならではのラブコメや、K-POPアイドルが活躍するドラマ及びバラエティー作品などを中心に、幅広いコンテンツを提供いたします。



「韓流チャンネル」をご利用いただくには、まずAmazonプライム会員に加入していただいた後に、Prime Videoチャンネルで「韓流チャンネル」をご登録ください。月額550円(税込)ですぐにオンデマンドで視聴開始いただけます。

今後のラインナップにも是非ご期待ください!



「韓流チャンネル」ご登録はこちら:

https://www.amazon.co.jp/channels/koreandramachjp

*1:Amazon Prime Video チャンネルは、Amazonプライム会員向けの有料動画配信サービスです。





< 「韓流チャンネル」の2022年11月の注目ラインナップ >







『王になった男』(全16話)

陰謀渦巻く宮廷を舞台に、狂気の王の影武者となった男の数奇な運命を描く本格時代劇!

イ・ビョンホン主演の映画をテレビドラマとしてリメーク。一人二役に挑んだヨ・ジングが、人間味あふれる旅芸人と狂気の王という全く異なる役柄を完璧に演じ分ける。

◎出演者

ヨ・ジング:「怪物」「ホテルデルーナ~月明かりの恋人~」「サークル ~繋がった二つの世界~」 出演

イ・セヨン:「袖先赤いクットン」「カイロス~運命を変える1分~」「メモリスト」 出演

◎演出

キム・ヒウォン:「シスターズ(原題)」「ヴィンチェンツォ」

イ・ジョンムク:「私たちのブルース」「青い海の伝説」









『不滅の恋人(吹替版)』(全20話)

朝鮮王朝、王位と1人の女性をめぐる最も有名な兄弟の激しい争いと切ないラブストーリーを描いたドラマ!

「ヒョンジェは美しい」のユン・シユン、「太宗 イ・バンウォン」のチュ・サンウク、そして、その2人に愛されるヒロイン役は日本でも有名な「オクニョ 運命の女(ひと)」のチン・セヨンという豪華出演者による歴史大作!

◎出演者

ユン・シユン:「ヒョンジェは美しい」「You Raise Me Up!」「緑豆の花」 出演

チン・セヨン:「ボーンアゲイン~運命のトライアングル~」「カンテク~運命の愛~」「オクニョ 運命の女(ひと)」 出演

チュ・サンウク:「還魂」「太宗イ・バンウォン(原題)」「ずる賢いバツイチの恋」 出演

◎演出

キム・ジョンミン:「暗行御史~朝鮮秘密捜査団~」「カンテク~運命の愛~」「ウチに住むオトコ」









『ブレイン』(全20話)

映画での活躍が印象深い俳優シン・ハギュンが主演の本格メディカルドラマ!大学病院の神経外科を舞台に、権力と野望に燃える医師たちのバトルや医療現場でのヒューマンストーリーが繰り広げられる!

◎出演者

シン・ハギュン:「怪物」「霊魂修繕工」「交渉人~テロ対策特捜班」 出演

チョン・ジニョン:「不可殺~永遠を生きる者~」「私たち、家族です~My Unfamiliar Family~」「補佐官-世界を動かす人々-」 出演

チェ・ジョンウォン:「魔女の城」 出演

◎演出

ユ・ヒョンギ:「霊魂修繕工」「最高の離婚~Sweet Love~」









『第3病院』(全20話)

「チュノ~推奴~」のオ・ジホ×「IRIS-アイリス-」のキム・スンウ、二人の実力派俳優が主演。

日本でも絶大な人気を誇るアイドルグループ少女時代 スヨンの本格女優デビュー作。

西洋医学と韓医学の協力診察システムを導入した韓国初の国立病院を舞台に、二人の天才医師の情熱と葛藤、そして複雑に絡み合う愛の行方を描く。

◎出演者

キム・スンウ:「深夜食堂 from ソウル」「IRIS2-アイリス2-:ラスト・ジェネレーション」 出演

オ・ジホ:「がんばれ!プンサン」「マイ・リトル・ベイビー」 出演

キム・ミンジョン:「悪魔判事」「ダーリンは危機一髪!」「ミスター・サンシャイン」 出演

チェ・スヨン(少女時代):「あなたが願いを言えば(原題)」「だから俺はアンチと結婚した」「それでも僕らは走り続ける」 出演

◎演出

キム・ヨンジュン:「ATHENA -アテナ-」

キム・ソルメ:「赤と黒」「IRIS-アイリス-」









『ドクターフロスト』(全10話)

「かくれんぼ」のソン・チャンウィ主演!感情を失った冷徹な天才心理学者ドクターフロストが捜査チームと合流し、天才的な推理能力で事件を解決に導いていくヒューマンドラマ!

◎出演者

ソン・チャンウィ:「かくれんぼ」「私の男の秘密」 出演

チョン・ウンチェ:「アンナ(ANNA)」「パチンコ」「LUCA:The Beginning」 出演

◎演出

ソン・ヨンイル:「潜入弁護人~Class of Lies~」「ドラマステージ ファイター チェ・ガンスン」





そのほか、おすすめラインナップや作品情報などは下記の公式サイトで順次ご紹介してまいります。

「韓流チャンネル」公式サイト:https://hanryuch.jp/



