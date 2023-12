[アセンド株式会社]

DX産業変革を志すスタートアップに出資するグロービス・キャピタル・パートナーズが投資



物流DXを推進するアセンド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:日下瑞貴、以下「当社」)は、グロービス・キャピタル・パートナーズ等を引受先とする第三者割当増資を実施し、約3億円の資金調達を実施したことをお知らせいたします。これにより累計調達額は5.8億円となります。調達した資金は、アセンドが提供するトラック運送事業者向け運送管理システム「ロジックス」の開発及びサービス展開に向けた人材採用、組織体制の強化に使用いたします。当社製品の提供を通じ、今後も運送事業者様の支援ならびに、物流業界の価値向上に貢献してまいります。







資金調達の背景及び目的





当社は、運送事業者に特化したクラウド型業務システム「ロジックス」の提供を2022年に開始いたしました。ロジックスは、トラック運送事業者に特化したクラウド型の業務管理ツールであり、煩雑な運送事業者の管理業務を、案件の受注から配車・請求書の発行まで一気通貫でデジタル化します。また、運送事業者のビジネスに特化した経営数値(原価・利益率・車両回転率等)が自然と一元管理されるという性質を持ち、「運送事業者の業務効率化と経営DXを同時に実現し、社会的なインフラである運送業界の発展に寄与する」という思想のもとに開発がされています。



当初は3ヶ月~半年程度のトライアル期間を経ての導入を進めておりましたが、プロダクトの進化により、今ではワンデートライアルで軽く操作感を確かめるだけで、ご導入の決断をいただく企業様が半数以上にまで増えてまいりました。また、「物流の2024年問題」(=運送業界に特例として設けられていた残業時間の上限規制免除期間の終了により、輸送力が不足するとされる社会問題)を控え、経営改善意識が浸透する時流のなか、昨年比で月次商談数は約5倍へと増加をしています。



引き合いが増えている背景として、運送事業者側に「荷主企業と運賃の価格交渉をする材料として、原価管理をしたい」というニーズの高まりがあげられます。中小企業庁の調査によると、運送業界の価格転化率は2期連続で全産業中の最低水準(26位/27業界中)に留まり(※1)、しかしながら、原価計算をしている運送事業者は依然として半数程度と言われ(※2)、物価が高騰するなか、運送業界はさらなる苦境に置かれていると言えます。対照的に、ロジックスの導入事業者様のなかには、数字の根拠を用いて荷主との価格交渉に成功したり、荷主企業のポートフォリオの再編成をして経営改善を達成されるお客様も、日々見られるようになってまいりました。



また、ロジックスは、デジタコ(トラックに搭載されている運行記録計)と連携したドライバーの労務管理機能も併せ持ち、「物流の2024年問題」の前提部分として存在する「運送事業者の労務管理課題」にも対応し、時代の求める管理規範にかなったものとなっております。



【経営改善事例の一例】

・都内の運送事業者様(車両20台規模)は、売上の9割を一社の荷主で構成し、40年間価格交渉をしておりませんでした。しかし、弊社製品の導入を機に、はじめて数字の根拠を用いた形で価格交渉を行い、20%の売上増加を実現。



【業務効率化事例の一例】

・労働基準監督署の指導をきっかけに労務管理意識を高めるも、管理の手間に悩んでいた大阪の運送事業者様は、当社製品を導入後、「半日がかり」の毎日の労務管理業務を「1日10分」に短縮( https://00m.in/oHarx )



※1 「価格交渉状況の業種別ランキング」中小企業庁調べ、2023年9月

※2 輸送経済新聞「5割弱が原価計算せず」、2021年10月25日報道



資金調達の詳細及び用途





今回の資金調達は、ロジックスをより速やかに、全国の運送事業者様に届けることに活用し、今後1年で100社以上への導入を目指します。また、今後は、運送事業者向けのサービスの対象領域の拡張や、自社トラックだけでなく協力会社を含めた統合的な運送管理を可能にするアップデート及び、物流のコアデータを核にした新規事業の検討にも資金を活用してまいります。



・調達金額:約3億円

・調達方法:第三者割当増資

・株主:

〈新規〉グロービス・キャピタル・パートナーズ(リード)、片岡慎也(個人投資家)

〈既存〉ALL STAR SAAS FUND、サムライインキュベート、B Dash Ventures



・投資先からのコメント



物流は日本経済を支える巨大産業にもかかわらず、IT活用の遅れや「物流2024年問題」を抱え、DX化待ったなしの状況にあります。高い業界解像度、磨き続けたプロダクト、そして熱意溢れる優秀なチームを有するアセンド社に大きな魅力とポンテンシャルを感じ、今回のシリーズAにて投資させていただきました。経済の大動脈である物流業界の更なる進化に向けて、業界のあらゆるステークホルダーの方々と連携しながら、足許の業務効率化から業界構造の全体最適化まで、長く遠く大きく挑み続けることを応援しています。また、我々としてもその道のりをご一緒できることを嬉しく思うとともに、その事業成長を更に加速すべくご支援をして参ります。

グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社 パートナー

湯浅エムレ秀和氏





前回ラウンドから引き続き、アセンドへの出資ができたことを本当に嬉しく思います。この2年間でSaaSプロダクトをしっかりリリースし、そして着実な売上成長を実現しています。また国土交通省や大手運送業からコンサルティング案件を受託し、業界全体を俯瞰し、課題の根本的解決を目指して挑戦をし続けています。

産業の基盤である物流業界の価値最大化に向けて、更なる躍進を果たしてくれることを期待しています。ALL STAR SAAS FUNDも、アセンドのビジョン実現に向けて共に走り続けて参ります。

ALL STAR SAAS FUND Managing Partner 前田ヒロ氏

ALL STAR SAAS FUND Partner 神前達哉氏





シードラウンドからご一緒させて頂き、本ラウンドでも追加出資をさせていただきました。事業立ち上げ期から構想してきた複数機能を有したプロダクトが形になり、お客様の業務の中でしっかり活用され始めている事を嬉しく思います。

組織も着実に強化され、また素晴らしい投資家の方々にもご賛同頂けた事で、アセンドが変革期にある物流業界に価値を与えていく存在にまた一歩近づけたのではないかと感じています。アセンドの目指す世界観の実現に向けて引き続きご支援してまいります。

株式会社サムライインキュベート パートナー

會 義貴氏





既存株主として本ラウンドでも追加投資させていただく運びとなり、大変嬉しく思います。 代表の日下さんとは2021年のB Dash Campを通じて出会い、そのビジョンを応援したいと考え初回出資させていただきました。それから約2年間に渡り、アセンドがプロダクト開発、セールス及び組織構築等を通じてチームとして大きく成長する過程を株主として目の当たりにしてきました。 物流業界は巨大なマーケットかつ喫緊の課題を抱えた領域であり、当社が取り組む事業が与えるインパクトは非常に大きなものになると考えています。 業界の将来を変えるであろう当社の挑戦に、今後も大いに期待しております。

B Dash Ventures株式会社 ディレクター

山崎良平氏





アセンド社の業界課題に対する解像度の高さと、日下さんを始めとするチームの皆さまのお客様に対する真摯な取り組みを拝見させていただく中でサポートさせていただきました。物流業界は2024年問題も直前に迫っており、物流に関わる全ての関係会社に変革が必要となっています。全ての生活と経済を支えている物流から日本を元気にしていく、アセンドがそんな社会を業界の方々と一緒に創っていく事を応援していきます。

片岡慎也氏(個人投資家)

(株式会社メルカリDirector of Product)





・代表コメント



弊社は2020年の創業以来、「物流業界の価値最大化」というミッションを柱に、真摯に物流業界に向き合い続けて参りました。2024年問題を間近に控え、運送業界の危機は日本経済の危機に直結します。その意味で、我々が提供する運送管理SaaS「ロジックス」及びコンサルティングサービスは、日本経済を支える大きな責任があると考えています。

我々はこれまで3年間で培った圧倒的な業界解像度と業界との信頼関係、また今回のファイナンスで得た資金を基に、より一層物流業界のDXに貢献して参ります。業界の皆さまとともに、物流のポテンシャルを開放し、業界の未来をともに創っていくことが我々の使命です。

アセンド株式会社 代表取締役社長

日下瑞貴



当社について





「物流業界の価値最大化」をミッションに掲げ、2020年3月に創業。中小規模の運送事業者でも手軽に業務効率化・経営DXができるクラウドツールの開発を志し、トラック運送事業者向けの運送管理システム「LogiX (ロジックス)」を提供する傍ら、国土交通省をはじめとした関連省庁の物流業界の実態調査・分析事業も担い、マクロの政策提言と草の根の双方から物流業界のDXを支援。代表取締役の日下瑞貴は、JILS「ロジスティクスイノベーション推進委員会」委員、「ロジスティクス経営指標調査」専門家委員、全日本トラック協会DX講座講師を務め、業界の啓蒙・発展活動に尽力。



会社情報





本社所在地:東京都新宿区市谷砂土原町2-7-19 田中保全ビル3階

代表者:代表取締役 日下瑞貴

設立:2020年3月

資本金:5億1,900万円

従業員社員数:16名

事業内容:運送管理SaaS LogiX(ロジックス)開発・提供、物流コンサルティングサービス



会社HP : https://www.ascendlogi.co.jp/

ロジックス製品説明ページ: https://www.ascendlogi.co.jp/logix/



採用情報





当社では、一緒に物流業界の課題解決に取り組む仲間を募集中です。採用情報は以下をご覧ください。

採用ページ:https://career.ascendlogi.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/06-13:46)