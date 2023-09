[フィネクトパートナーズ株式会社]

日常の延長線上で災害時の準備を



フィネクトパートナーズ株式会社(東京都港区 代表取締役 池田順一)は、2023年8月31日から9月18日まで、日比谷シャンテ(東京都中央区)にて防災グッズのセレクトショップ『the snuggle shop』(ザ・スナッグルショップ)のポップアップショップを開催しています。





今回は「備えない防災」をテーマに商品をセレクトしました。

「備えない防災」とは、日常と災害時を切り離さず、日常の延長線上で災害時の準備をしようというコンセプトです。

毎日使える防災グッズ、停電対策、本当に美味しい備蓄食等、分かりやすく分類し、楽しく商品を手に取っていただける空間となっています。

台風、地震、パンデミック等、災害に直面する前に、あなたの日常に防災を取り入れてみませんか?



ポップアップショップ概要

開催期間:2023年8月31日(木)~2023年9月18日(月)

営業時間:11:00~20:00

場所:日比谷シャンテ 1階 キハチカフェ前区画

住所:東京都千代田区有楽町1-2-2



取扱商品のご紹介(一部)



<アートトワレ>

販売価格:1,760円(税込)

普段はアート、災害時はトイレ。

おしゃれで可愛いアートの中には、5回分の簡易トイレが入っています。地震や台風による断水への備えとして、簡易トイレは必須です。

ザ・スナッグルショップではアートトワレをご購入いただいたお客様に、無料でお好きな写真をアートトワレにぴったりのサイズでプリントして、お渡しするサービスを実施いたします。是非、あなたの大切な人やペットの写真をお持ちください。

※お写真はザ・スナッグルショップのLINEにお送りいただきます。スマートフォンの中に画像が保存してあることが必須となります。





<くまバーム the snuggle shop オリジナル>

販売価格:1,540円(税込)

オーガニックのミツロウを配合した、全身に使える万能なバーム。手、唇、髪の毛など乾燥が気になるところに使用できます。

今回、ザ・スナッグルショップオリジナルの香りを実際に被災経験のある方が調合し、パッケージも日頃から防災を意識できるようなオリジナルバージョンとなっています。

災害時はストレスが多く、冷製な判断を求められるシーンが多々あります。そんな時に、特別に調合された精油の香りで、パニックになってしまう心を落ち着かせリラックスさせる手助けになります。(ベルガモット、ラベンダー、ニュウコウジュ、ローズマリーの精油を使用)

パッケージはくまがヘルメットを被っていて、ヘルメットの中にはザ・スナッグルショップのロゴが配置されています。





<マルチレトロラジオ>

販売価格:8,580円(税込)

片手にのるほどコンパクトなのに、1台で7役もこなす優れもの。レトロでおしゃれなデザインなので、普段からお部屋に置いて使っていただけます。

また本体はソーラーや手回しでも充電が可能で、停電時にも活躍します。



マルチレトロラジオの7つの機能

モバイルバッテリー



FM/AM/SWラジオ



トーチライト



アラーム(SOS)



スピーカー



MP3音楽再生



時計









<SONAENO クッション型多機能寝袋>

販売価格:12,800円(税込)

クッションが寝袋に変身!防災のプロが本気で考え抜いた寝袋クッション。ふかふか枕付き。

普段はお部屋や車の中に置いて、クッションとして使用。サイズは約45×45cmなので、市販のお好きなカバーがつけられます。

避難生活で課題となる「睡眠」「プライベート空間の確保」「貴重品管理」等を防災のプロ目線で解決した商品です。キャンプなどのアウトドアでも活躍します。



the snuggles shopとは

the snuggle shop は防災グッズのオンラインのセレクトショップです。

「毎日防災」をコンセプトに、毎日使えて、もしもの時にも活躍する防災グッズをセレクトしています。クローゼットの奥にしまい込んでしまうような「備える防災」ではなく、毎日使えて日常に溶け込む「備えない防災」をご提案します。

期間限定で、実店舗で商品を手に取っていただけるポップアップショップも開催しています。

オンラインショップ:https://snuggleshop.base.shop/



お客さまお問合せ先

フィネクトパートナーズ株式会社 the snuggle shop 運営事務局

メール:info@finnectpartners.com



