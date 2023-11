[研美株式会社]



研美株式会社(本社:東京都渋谷区 代表取締役:厳研)が運営するSOMSOC GALLERY(ソムソクギャラリー)は中国の人気IP「MR.DAVYUAN|デビッドエイプ」の作家、デビッド・ユアン(袁澤銘)展示『SERENDIPITY | David Yuan 袁澤銘個展』が開催されることを発表いたします。展示期間は12/2(土) から12/17(日)まで。アーティストのデビッド・ユアン(袁澤銘)が来日するのは今回で3回目。また、彼のIPである、デビッド・エイプが今回日本で初の公開となります。





▼展示概要

孤独こそが人間の本質であり、人は孤独を恐れる必要はない、孤独な人が共鳴する魂と出会うことができれば、より勇気を持って率直に孤独と向き合い、孤独の中に喜びさえ見出すことができるかもしれないと言う考えからデビッド・エイプというIPは生まれた。





デビッド・エイプは猿の姿でもあり、人間の姿でもあり、人間と自然の間にある「中間状態」であると同時に、どんな孤独な二人も共通項を持つという単純な事実を我々に教えてくれる。





『孤独な人は旅をする必要があるので、私は日本に来ました。孤独な人は妄想を膨らませることが好きなので、今回の展示のイメージが湧き上がりました。今回の展示はまさにデビッド・エイプが孤独に陥った瞬間の心象風景なのです。デビッド・エイプは私自身であり、私、デビッド・ユアンはデビッド・エイプなのです。』

----byデビッド・ユアン(袁澤銘)





展示名称:『SERENDIPITY | David Yuan 袁澤銘個展』

主催:SOMSOC GALLERY

共催:袁澤銘(北京)文化芸術有限公司

後援:数字文化貿易聯合実験室

開催期間:12/2(土) - 12/17(日)

開館時間:13:00 - 19:00(月曜休館)

開催場所:SOMSOC GALLERY

住所:東京都渋谷区神宮前3-22-11

HP:https://somsoc.jp

オープニングレセプション:12/2(土)17:00開始





▼作家紹介

デビッド・ユアン(袁澤銘)

アーティスト、デザイナー





清華大学美術学院卒業。

北京オリンピックライセンスグッズのメインデザイナー

ロンドンオリンピックバッジライセンスグッズのデザインディレクター

イギリス王室国賓記念品のデザイナー

ディスカバリー共同デザイナー

故宮宮廷文化共同デザイナー

中国のロックフェス、「Midi Festival」の共同デザイナー

China International Supply Chain Expo (CISCE)のマスコット、LINKYのデザイナー

Asian Youth Music Festivalのマスコット、Niu Man Manのデザイナー

などを務める。



中国国内の人気IP「MR.DAVYUAN|デビッドエイプ」のクリエイターでもある。





個展

2021年 酷酷暖暖・猿气满满 朝陽大悦城 中国、北京



グループ展

2022年 造梦空间・元宇宙新浪潮 リスボエタマカオホテル・ホテルパリシアン 中国、マカオ

2022 年 大卫猩球 U Design Week 中国、杭州

2023 年 大卫猩球 中東欧博覧会 中国、寧波

2023 年 初心未泯・耀爱之星辰 ペニンシュラホテル 中国、北京



商業コラボ

David Ape×MARC JACOBS 中国北京の太古里三里屯南地区に彫刻作品を設置。

David Ape×PANDA FUNK ユニバーサルミュージッック、キャピトル・レコード中国からリリースされたMVを共同制作。

David Ape×上海外灘Wホテル「艺起猩動-LOVE STRUCK」テーマレセプションとアート展を行う。

David Ape×ペニンシュラホテル北京王府井 「初心未泯,耀爱之星辰」コンセプトアフタヌーンティー。

David Ape×南昌万象城「始终热爱・KEEP LOVING」商業美術展。



メディア掲載

NYLON_CHINA (インタビュー)

デザインミッションの再定義-WONDERLAND(インタビュー)

BAZZAR MEN(インタビュー)

デザインに国境はない 週末画報(インタビュー)

トレンドとは「時代の社会的価値」瑞丽人物品牌人物志(インタビュー)

この世界に国境ははない。 複数のアイデンティティから、特別な自分が生まれる。麟角设计人物(インタビュー)

Rolling Stone大水花(インタビュー)

アートが感情に触れる-OK!DREAM造梦生活家(インタビュー)

设计・前沿 大师会客厅 时尚北京(インタビュー)

艺术奇幻之旅 时尚知道(インタビュー)





作品コンセプト

世界は喧騒と変化を繰り返し、毎分毎秒、楽しいことも悲しいことも起こっている。

かつては積極的に人生に対峙し、判断していた私たちも、時が経つにつれ、すべてのことに積極的に反応することができなくなり、徐々に観察者、無表情な「観察者」になっていくような気がする。





「MR.DAVYUAN|デビッド・エイプ」は、「肉体は大地へ、思考は空へ。顔は無表情だが頭は空を翔ける」というコンセプトに則っている。これは、私たちひとりひとりを象徴するものであり、私たち自身、そして異なる感覚を持つ他者に対して、「落ち着け。お尻は頭よりもっと大切で面白い」と語りかけている。



Keep calm and think wild!





▼共催企業

袁澤銘(北京)文化芸術有限公司はアーティスト、デビッド・ユアン(袁澤銘)のマネジメント・創作サポートを行っております。







▼SOMSOC GALLERY後援企業

数字文化貿易聯合実験室(天竺実験(北京)数字文化有限公司)は2022年に設立され、オン/オフライン問わず文化交流を促進するプラットフォームを構築し、中国と海外の文化交流・協力プロジェクトを促進することを目的としています。





