[株式会社DOT ONE]

WEB先行予約会:2/13(月)12:00~2/15(水)23:59



株式会社DOT ONE (本社 東京都渋谷区/代表取締役社長 藤井亮輔)が運営するブランド「anuans(アニュアンス)」は、L.A.発祥のデニムブランド「YANUK(ヤヌーク)」とのコラボレーションデニム2型を、2023年2月13日(月)よりオンラインストアにて予約販売する。









YANUKデニムを普段から愛用している ánuans クリエイティブディレクターの中村麻美は、そのシルエットの美しさや履き心地の良さ、ものづくりのこだわりに共感し、今回のコラボレーション企画が始動。

ánuansの女性らしいアイテムともバランスが取りやすいようこだわり抜いて製作した2型のデニムは、どちらも履くだけでこなれた印象に。



Boots cut flare denim ¥25,300(税込)

カラー : ワンウォッシュインディゴ

サイズ:22-25



履きやすさを追求し、脚がきれいに見える美しいバランスのブーツカット。

高めの位置からなだらかにフレアが始まるので、脚長効果も抜群。

適度な厚みのある国産生地を使用することで、肉感を拾いすぎず美しいシルエットをキープ。







Boys straight denim ¥29,700(税込)

カラー : トリックヴィンテージサックス

サイズ:22-25



深さがある股上にゆるっとしたストレートが特徴のLEA。

こなれ感のあるストンと落ちるシルエット、ハイウエストかつ長めのレングスでスタイルアップ効果抜群。

ノンストレッチのようにしっかりとしたハリ感がありつつも、脚の動きに合わせて伸びるので窮屈感なく着用できる。





コラボデニム2型は、丈感の調整やステッチ・ボタン・リベットの選定をはじめ、腰帯に「シルエット名+for ánuans」オリジナル刺繍と、スレーキに「YANUK|ánuans」オリジナルスタンプを施しており、特別感のある一着となっている。





■コラボデニム先行予約会

日程:2/13(月)12:00~2/15(水)23:59

ánuansオンラインストア:

https://anuans.com/shop/default.aspx



なお、ánuans各店舗での販売は2023年5月頃を予定している。





ヤヌーク(YANUK)





L.A.のリラックス感から生まれたデニムブランド“YANUK”

“YANUK”最大の魅力はシルエットの美しさにあります。

選び抜かれた素材と絶妙なカッティング、心地よい穿き心地。

時代によってトレンドは変わっても、ファッションを愛する女性たちに優しく寄り添い

着こなしが楽しくなるような、最愛のパートナーでありたいと願っています。





アニュアンス(ánuans)









2021年1月20日にデビュー。

中村麻美がクリエイティブディレクターを務める。 "しなやかさを持ちつつも凛とした芯の強さを。

自分を大切にできる女性であるために" というブランドコンセプトをもとに絶妙なニュアンスカラーが全ての女性を美しく引き立てるラインナップとなっている。

直営店は東京・大阪の4店舗。



ánuans official online store

https://anuans.com

ánuans official instagram

https://bit.ly/3F9oG1Y

中村麻美 official instagram

https://bit.ly/3ATGHPa

中村麻美 YouTube

https://youtube.com/@asaminakamura4967



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/07-11:46)