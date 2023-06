[株式会社ジョイックスコーポレーション]



ワーナー・ブラザースが創立100周年のメモリアルイヤーを迎えた今年、人気の代表作やWBロゴなど、100周年記念特別アートが登場。

Psycho Bunnyは、その中から3つの特別アートを使用したTシャツを、全国のサイコバニーショップ及び公式オンラインショップにて、6月中旬より発売予定。

それに先駆け、本日6月2日(金)より先行予約受付を開始いたします!



3つの特別 アートは、

1.『LOONEY TUNES』と『SUPERMAN』がMASH UPした100周年特別アート



2.『LOONEY TUNES』の100周年特別アート



3.WBシールドロゴと『LOONEY TUNES』のバッグス・バニーとの100周年特別アート



COLOR:ホワイト SIZE:S.M.L.XL PRICE:¥9,900(税込)



◆公式オンラインショップ Psycho Bunny『LOONEY TUNES Collaboration』

ワーナー・ブラザース100周年記念特別アート使用のTシャツ先行予約ページ

https://www.psychobunny.jp/shop/warnerbros/products



※本製品は、ワーナー ブラザース ジャパン合同会社と株式会社グレイスとの契約により製造したものです。

All characters and elements (C) & (TM) WBEI and its affiliates. (s23)



◆お客様お問い合わせ先:全国サイコバニーショップ/公式オンラインショップ

・ショップリスト https://www.psychobunny.jp/shoplist/

・公式オンラインショップ https://www.psychobunny.jp/shop/









大きなウサギの耳をつけたスカル&ボーンズ。

古くは17世紀のイギリス非国教徒や海賊、19世紀アメリカの秘密結社のシンボルも彷彿させ、どこか愛らしさも感じるこのユニークなアイコンが「サイコバニー」のアイデンティティを象徴する。

自由を追い求める冒険心を持ちながら、家族や仲間を大切にする愛情深さもある。

伝統に裏付けられたデザインと現代のライフスタイルにマッチする機能性。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/02-18:46)