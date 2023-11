[株式会社アルダグラム]

11月1日~3日、バンコク国際貿易センターで開催



建設業、不動産業、製造業といった世界中のノンデスクワーク(※1)業界における現場の生産性アップを実現する、プロジェクト管理アプリ「KANNA(カンナ)」を提供する株式会社アルダグラム(本社:東京都港区、代表:長濱光、以下:アルダグラム)は、2023年11月1日~3日の3日間、バンコクで開催されるタイの建設展示会「Thailand Building Fair 2023」に初出展します。









「Thailand Building Fair 2023」は、タイの建設産業の発展と持続可能な産業にしていくために生産性を高める技術紹介を目的とした展示会です。今年は「Building the future of work and living」をテーマに、タイ国内および国外からの企業の製品を紹介します。タイの建設業界は、日本と同様に業務の効率化とコスト削減の課題に直面しており、これらの課題解決のためには、テクノロジーの力は不可欠です。



「KANNA」は現在、日本をはじめ世界12ヵ国に展開しています(2023年10月現在)。本年度より海外本格展開を開始し、中でもタイは太陽光発電所を開発運営するタイ・ソーラー・エナジーや、建築用塗料・建築仕上げ材の総合メーカーエスケー化研タイランドに導入されるなど、すでに多数の企業で「KANNA」の利用が進んでいます。また、今年6月にはタイにて駐在員事務所を開設し、タイ現地での採用を強化しています。これまでの英語のみのサポートに加え、タイ語でのサポート体制を整備したことで、これまで以上にタイ国内のニーズに答えたサービス提供を行っています。



アルダグラムは、今後もグローバル展開を強化し、建設業・不動産業・製造業などに従事している世界中のノンデスクワーク業界の生産性向上に取り込んでまいります。



(※1)デスク以外の様々な現場で働く職種のこと。デスクレスワーカーともいう。



「Thailand Building Fair(THBF)2023」 概要





● 開催期間:2023年11月1日(水)~3(金)

● 時間:10:00~18:00 ※タイ現地時間

● 会場:Hall 103, Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC), Bangkok, Thailand

● イベントURL:https://thailandbuildingfair.hk.messefrankfurt.com/bangkok/en.html



< アルダグラム 出展概要 >

● アルダグラム ブース小間番号:E01

● アルダグラム紹介アプリ:プロジェクト管理アプリ「 KANNA(カンナ)」



■プロジェクト管理アプリ「KANNA」タイ語 紹介動画





■プロジェクト管理アプリ「KANNA」について



「KANNA(カンナ)」は、 建設業、不動産業、製造業など、世界中のノンデスクワーク業界における現場の生産性アップを実現する「プロジェクト管理アプリ」です。事務作業や移動時間、コミュニケーションの手間をカンナのように削り、作業の生産性を最大化します。Appストアでのアプリ評価は「4.5点」(5点満点)。ITツールに不慣れな方にもシンプルで使いやすい設計が特徴です。

【サービスWEBページ(日本語)】https://lp.kanna4u.com/

【サービスWEBページ(英語)】https://lp.kanna4u.com/en/

【サービスWEBページ(タイ語)】https://lp.kanna4u.com/th/



■株式会社アルダグラムについて





テクノロジーの力で、建設業・不動産業・製造業などに従事している世界中のノンデスクワーカーの生産性向上に取り込んでいます。2020年7月、プロジェクト管理アプリ「KANNA(カンナ)」をリリース。2022年5月に株式会社MonotaROと資本業務提携。今年5月、パナソニック株式会社と資本提携を締結。KANNAは、国内で30,000社が利用(2023年10月現在)。また、日本のみならず海外にも展開しており、タイ、ベトナム、インド、スペイン、メキシコなど世界12ヵ国(2023年10月現在)に展開。日本語版に加え、英語版・タイ語版・スペイン語版をリリースしています。2023年6月には、タイの首都バンコクに駐在員事務所を設立。

社名のアルダグラムは、「ALDER(ハンノキ)」と「DIAGRAM(図解)」から由来します。「Unlock Your Value.」というミッション実現のため「日本発のグローバルプラットフォーム」を目指します。

・社名:株式会社アルダグラム

・所在地:東京都港区芝浦1丁目1-1 浜松町ビルディング11階

・海外拠点:タイ・バンコク

・代表者:長濱 光

・設立:2019年5月8日

・事業内容:建設業、不動産業、製造業など、世界中のノンデスクワーク業界における現場の生産性アップを実現する「プロジェクト管理アプリ」KANNAの開発提供

・URL:(日本語・英語・タイ語)https://aldagram.com/





