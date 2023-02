[株式会社ライズ・コンサルティング・グループ]

「Produce Next ~しあわせな未来を、共に拓く~」をミッションに、「戦略の実行」と「成果の上昇」に拘ったコンサルティングサービスを提供している株式会社ライズ・コンサルティング・グループ(本社:東京都港区、代表取締役社長 CEO:北村 俊樹、以下「当社」)は、2023年2月22日より新サービス「Well-being(ウェルビーイング)コンサルティング」の提供を開始いたします。







昨今、Well-being経営は広く注目されるようになり、多くの企業が関心を示しています。

一方で、リソースやノウハウの不足、社員の共感を得られないことなどが課題として立ちはだかり、実際に着手している企業はそう多くはないのが現状です。



当社は2023年1月より日本版Well-being Initiative(https://well-being.nikkei.com/)へ参画し、Well-beingの先進企業を目指して取り組みを強化しております。

これまでに社内で実践してきた知見を活用し、より多くの企業がWell-being経営を理解・実践するご支援を行っていきたいとの思いから、本サービスの開始に至りました。



丁寧なヒアリングと分析を通してお客様の現状から課題を抽出し、ワークショップを通じて「共に」検討を進めながら、Well-Beingの実践までご支援いたします。





当社のWell-Being向上に関する取り組み



当社は創業当時から社員のWell-being向上を経営の軸に据えて取り組んでまいりました。

また、創業時から継続的な売上成長を実現しており、これには社員のWell-Being向上が寄与していると考えています。

具体的には下記のような組織風土を育て、取り組みを推進しております。







●Dopamine(成功した喜びや達成感)⇒達成や成功が賞賛される組織風土

・キャリアオーナーシップの推進

・達成に報いる報酬制度

・リワード/アワード制度

・顧客満足度調査&フィードバック

・内発的動機サポート

など



●Oxytocin(他社との交流関係によって生まれる幸福)⇒多様性を受け入れ共創する組織風土

・ワンプール制(業界を固定せず多種多様な案件を経験できる)

・志向性面談

・役員による週報の確認とフィードバック

・メンター制度

・全社ミーティング(月次)

など



●Serotonin(心と体の健康による幸福)⇒健康な心身が重視される組織風土

・ワーク・ライフ・バランスの実現

・ワーケーション推奨

・リモートワーク保証制度(トライアル中)

など





Well-beingコンサルティングのアプローチ方法



本サービスは大きく分けて2つのステップでご支援を行います。



●クイックアセスメント







まず、当社独自の評価項目を軸に、現場と経営層の双方に対しヒアリングを実施します。両者の間に存在するギャップを抽出し、お客様が取り組んでこられたWell-being経営の課題仮説を構築します。



●ブースターサービス







その後、さらに3つのフェーズ実行支援を行います。



フェーズ1:評価項目と目標値の設定

当社独自のフレームワークに沿って、評価項目と目標値を設定し、従業員に対してサーベイを実施します。



フェーズ2:現状分析と現行施策の評価、および課題の抽出

サーベイで得られた結果をもとに、相関分析などを行います。

先に設定した目標値とのギャップを抽出して課題を設定し、これまでお客様が行ってきた施策を評価します。



フェーズ3:アプローチの検討と実行計画の策定

社内にWell-Being経営を遂行する専門部隊を立ち上げ、必要に応じて当社からも参加いたします。

先に抽出した課題を解消するためのワークショップを通して、アプローチの仮説構築やソリューションの検討を行います。

以上を踏まえたうえで実行計画を策定し、実行のご支援に進みます。



本コンサルティングサービスについて詳細は、下記URLより特別サイトをご覧ください。

https://www.rise-cg.co.jp/well-being/







株式会社ライズ・コンサルティング・グループについて









ライズ・コンサルティング・グループは、 Produce Nextをミッションに「戦略の実行」と「成果の上昇」に拘ったコンサルティングサービスを提供し、顧客企業への支援を中心に「しあわせな未来を、共に拓く」ことに貢献し続ける、コンサルティング企業です。

「Hands-on Style」「Scopeless」「More than Reports」「Professionals」の4つの特徴を持つ課題解決アプローチを用いて、日本を代表する様々な業界の企業様に対し、NewTech、デジタル、Fintech、新規事業、海外進出、M&A、業務改革、PMO等の幅広いご支援を行っています。





