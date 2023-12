[identify株式会社]

TikTok for Businessと連携し、縦型ショート動画の提供を通じた支援を拡大します!



縦型ショート動画素材の収集サービス「DeLMO」は、この度、TikTok for Businessが動画クリエイティブ制作の課題解決を目的として展開するプラットフォーム「TikTok Creative Exchange(TTCX)」のクリエイティブ・パートナーとして提携したことをお知らせいたします。







TikTok Creative Exchange(TTCX)とは





TikTok for Businessが展開する「TikTok Creative Exchange(TTCX)」は、動画クリエイティブをワンストップで制作可能にするプラットフォームです。



TTCXでは、業界屈指のクリエイティブ・パートナーとのマッチングから、高品質なクリエイティブ制作、広告運用までクリエイティブに関するすべてを一貫してサポートしています。



※引用元:PR TIMES 『より簡単・迅速にTikTok広告制作を実現、「TikTok Creative Exchange」の提供を開始』(URL:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000157.000046801.html)



TikTok広告を配信する際の課題





TikTok広告で成果を上げるためには、動画広告クリエイティブの量産、動画の構成や登場人物などパターンの多様化が重要です。



多様なパターンの動画クリエイティブを量産するには、TikTok広告の知見を元にしたアイデア出し、動画の出演が可能なモデルのキャスティング、撮影場所の準備や撮影スタッフの対応などが必要で大きな工数が掛かるため、すべてを一社で完結させることは難しい側面があります。



提携パートナーとしてDeLMOが提供すること





今回TTCXの中で、縦型ショート動画素材の収集サービス「DeLMO」は、縦型動画の素材提供を通じてTikTok広告のクリエイティブ制作のサポートを担当します。



具体的には、まずDeLMOに登録している1,500名のクリエイター(モデル)プラットフォームの中から、各企業が扱う広告商材に合わせたクリエイターを選定します。次に、撮影スタジオにて、広告素材として使用可能な動画を撮影し、納品します。



その後は、各企業にて、弊社が納品した動画素材の編集を行い、TikTok広告を配信いただく流れとなります。



なおTikTok Creative Exchange(TTCX)のご利用には、TikTok広告マネージャーアカウントに事前登録した上、TTCXのアカウント登録申請が必要です。



TTCXの登録申請リンク:https://ads.tiktok.com/creativeexchange/ja-JP/pc



DeLMOとは





縦型ショート動画広告のクリエイティブ制作を支援するため、0歳から91歳までの男女の縦型ショート動画素材を簡単に収集できるサービスです。



従来、動画広告のクリエイティブ制作に必要な動画素材を収集するためには、キャスティングや撮影内容の企画設計、ディレクション、撮影実施、リテイク、モデルからの質問対応など、素材収集の完了まで最低でも1ヶ月程度かかっておりましたが、DeLMOを活用することにより、素材収集の完了までを最短1分程度に短縮することができます。



すでにDeLMOに掲載されている動画素材の活用に加え、指定の商品をDeLMO登録クリエイターに郵送し、オリジナル動画を撮影することも可能です。



また店舗やWebサービスなど、無形商材の場合は撮影現場にクリエイターをアサインし、動画や静止画を取り放題のプランもあります。





● DeLMOで収集可能な動画素材の一覧

https://service.delm0.jp

● DeLMOのサービス紹介

https://biz.delm0.jp



identify株式会社





identify株式会社は、「すべてがアイデンティティになる時代をつくろう」というVisionのもと、複業支援サービス「DeLMO」、実際の商品やサービス利用に基づくエビデンスの獲得が可能な「エビトル」、縦型ショート動画素材のプラットフォームを運営しています。



「DeLMO」や「エビトル」など複業支援の事業を通じて、個人をエンパワーメントし、あらゆるアイデンティティが「いいね!」といわれる時代をつくることを目標に掲げております。







<DeLMOに関するお問い合わせ>

https://service.delm0.jp/contact



<会社概要>

会社名 identify株式会社

創 業 2017年7月

代表者 鬼山真記

H P https://identify.co.jp

所在地 東京都港区赤坂8-11-26 +SHIFT NOGIZAKA 12F



<本プレスリリースのお問い合わせ窓口>

https://service.delm0.jp/contact



