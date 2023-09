[株式会社Domuz]

9月5日(火)よりサービス開始



観葉植物・花のD2Cブランド「AND PLANTS」を運営する株式会社Domuz(所在地:神奈川県川崎市、代表取締役:高木弘貴)は、9月5日(火)よりLIFE with PLANTSのサービスを開始いたします。







■サービスの特徴

本サービスは、植物単体の商品写真ではなく、植物が部屋に置かれたインテリアの事例写真から商品を選び、購入ができるサービスです。これまで、購入時に見られるのは商品画面に表示される白背景の商品写真のみでしたが、新たにインテリアの事例写真が並ぶページをLIFE with PLANTSとして作成いたしました。フィルター機能で、植物のサイズや鉢の色・形、部屋の種類を選択できるため、実際に部屋に置いた時のイメージをよりリアルに想像しながら植物を選ぶことができます。また、インテリアの事例写真から植物を選んで買えるサービスは花き業界で初の試みとなります(※)。

※自社調べ(日本国内における花き販売サービスとして、2023/9/5時点)



■サービスを始めた目的

植物の購入を検討する際に、部屋の雰囲気に合う植物が分からなかったり、部屋に置いたときのサイズがイメージしづらかったりと、いくつかの課題があると考えました。インテリアの事例写真に映る植物と同じものを買えるようにすることで、自分の部屋に置いた時のイメージがしやすく、こんなインテリアにしたいという想いを実現します。本サービスは、インターネットで購入するからこそ実現できるAND PLANTSの強みを生かしたサービスです。



「AND PLANTS」では今後も、植物と花をもっと身近に感じられるライフスタイルを提案してまいります。



使い方







1.AND PLANTSトップページからLIFE with PLANTSのページへ移動

2.自分の理想や、ライフスタイルにマッチする写真を見ながら商品を確認し購入ページへ移動

※本サービスは、一部商品のみの対応となります。

https://andplants.jp/pages/life-with-plants







■生活シーン写真イメージ





























































■AND PLANTSについて

「部屋に眺めを」をコンセプトに、植物や花があるライフスタイルを提案する観葉植物・花のオンラインストアです。それぞれのスタイルにあった植物を提案しています。



■株式会社Domuzについて

ライフスタイルに合わせた「パーソナル診断」等のテクノロジーを用いて、「インターネットの力で、植物と花をもっと身近に」する観葉植物・花を提供する会社です。



■株式会社Domuz

所在地 :神奈川県川崎市高津区末長3丁目27-29 シュール21 101

事業内容:グリーンフラワー事業

代表者 :代表取締役社長 高木 弘貴

URL :https://andplants.jp/pages/company

・「AND PLANTS」公式サイト:https://andplants.jp/

・Instagram:https://instagram.com/andplants.jp/

・Twitter:https://twitter.com/andplants_jp

・Facebook:https://www.facebook.com/andplants.jp

・LINEアカウント:https://lin.ee/9YN4ayj



