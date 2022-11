[フレッド LVMHウォッチ・ジュエリージャパン株式会社]

2022年 11月 23日 (水・祝) → 29日 (火)







フランスのモダンジュエラー フレッドは、2022年11月23日(水・祝)から11月29日(火)、ジェイアール名古屋タカシマヤ 3階ローズパティオ にて、ポップアップ ショップ “LIVE THE JOY” を開催致します。



このポップアップでは、創業者フレッド・サミュエルが愛したフレンチリヴィエラの太陽のもと、人生の小さな瞬間、そして大きな瞬間を友人や恋人など特別な人たちと祝うために、すべての人を招待します。

ブランドのスピリッツ “LIVE THE JOY” に呼応し、今回はフレッドを代表するコレクション、フォース10、シャンス アンフィニ、プリティウーマンの新作をはじめ、フレッドの卓越したサヴォアフェールから生みだされた逸品のハイジュエリーも販売されます。



太陽と海、そしてフレンチリヴィエラからインスパイアされたジュエリーコレクションを是非ご覧ください。

ポップアップ期間中には、ジュエリーをお買い上げのお客様にオリジナルギフトをご用意しています。※ギフトは数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。



フレッド ”LIVE THE JOY“ ポップアップショップ 詳細

会場:ジェイアール名古屋タカシマヤ 3階ローズパティオ

住所:愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番4号

日時:2022年11月23日(水・祝) ~ 11月29日(火)

営業時間:午前10時~午後8時

お客様お問い合わせ先:052-566-1101



フランスのジュエリーブランド「FRED」は、1936年にフレッド・サミュエルによって創業されました。1995年にLVMHグループの傘下となります。同ブランドは世界中に展開され、現在では日本、中国本土、韓国、アラブ首長国連邦など幅広い国にブティックを構えています。詳しくは、http://www.fred.comをご覧ください。



