株式会社イマクリエ(所在地:東京都港区、代表取締役社長:鈴木 信吾 以下イマクリエ)は、メドピア株式会社(東京都中央区、代表取締役社長 CEO:石見 陽)の連結子会社である株式会社Mediplat(東京都中央区、代表取締役 CEO:石見 陽)が運営するクラウド型健康管理サービス『first call』の「オンライン健康相談」機能のサポート体制を地方自治体並びに住民向けに強化した『first call for 地方自治体』の提供を開始します。



イマクリエでは地方創生支援事業として、各自治体向けにサテライトオフィス企業誘致、雇用創出・女性活躍推進等を支援しています。この度、『first call for 地方自治体』の提供により、出産・育児・更年期等、ライフステージに応じて様々な健康課題を抱える女性の働きやすい環境を整えるとともに、男性の育児参加への心理的サポート等により地方在住の人的資源のさらなる活性化を支援します。





■女性活躍増加とそれに伴う健康管理支援のニーズの増加



女性の大学進学率や労働力率はすでに男性に近づいており、男女共同参画が進展していることに加え共働き世帯が専業世帯の約4倍に増加しています。



共働き世帯が安心して働くためには、子どもの健康管理がとても重要になります。子どもは、大人と比べて急に体調を崩す、自分の体調を表現できないこと等によって、診療時間外や休日にも受診が必要となることが多いと考えられます。山形市で実施した24時間電話相談サービスでは、小児科が内科に次ぐ相談件数となっており、さらに時間別相談件数を見ても医療機関の診察が終了する17時以降から相談数が徐々に増加し、18時から21時にかけてピークに達するという結果が出ています。

山形市HP:令和3年 24時間健康医療相談サービスの利用状況データ

https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/181/24h.pdf



地方自治体がオンライン健康相談サービス「first call for 地方自治体」を活用することによって、各自治体にて医師・看護師等の体制を整備することなく、24時間いつでもどこでも気軽にWebからチャット形式で健康相談ができるサービスを住民に提供することができます。



■クラウド型健康管理サービス『first call』



『first call』は、Mediplatが運営する法人向けの産業保健支援サービスです。従業員のメンタルヘルス対策や健康管理をワンストップでサポートすると同時に、オンライン化と管理システムの導入により人事労務担当者の業務負担を軽減いたします。

2017年からは企業の従業員向けを中心に「オンライン健康相談」機能を提供、2022年3月末時点で従業員アカウント数が100万人を突破しています。この「オンライン健康相談」機能により、従業員がチャット機能などを通して医師にいつでもご自身やご家族などの状況について相談可能となり、企業の人事や産業医だけではカバーしきれていない健康不安の早期解消や適切な受診勧奨などを推進してきました。一般内科や小児科、産婦人科、精神科など全12科目での相談(匿名)に専門医が実名で回答します。







■first call for 地方自治体



Mediplatが運営する『first call』の導入に際し、地方自治体に向けてのサービス提供窓口ならびに住民向けのITツール利用サポートをイマクリエで担います。

オンラインサービスの利用に不安がある、アカウントの登録が分からないといった住民の皆様に対して、各自治体と連携しながら現地での対面・オンラインを交えて周知・利用促進活動を実施します。また、専用のコールセンターを開設し、利用方法についてのサポート等、地方住民に寄り添った支援を行います。

※電話での健康相談への回答は行っておりません。電話での対応は利用方法に関するお問い合わせ対応のみとなります。

※オンライン健康相談サービスは、不安の解消や通院要否の判断の一助としての活用を目的としており、医療・診断行為は含まれません。



サービス提供開始:2023年1月以降(予定)



■会社概要



会社名:株式会社イマクリエ

代表者名:代表取締役 鈴木 信吾

本社所在地:東京都港区東麻布2-3-5 第一ビル2F [地図]

設立:2007年7月31日

URL:https://www.imacrea.co.jp/company/

事業内容:

地方創生支援事業、アウトソーシング事業、コンサルティング事業

テレワーク適応力診断・テレワーク導入/定着支援



会社名:株式会社Mediplat

代表者名:代表取締役CEO 石見 陽(医師・医学博士)

本社所在地:東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア9階

設立:2015年11月

URL:https://service.firstcall.md/company

事業内容:

クラウド型健康管理サービス「first call」の運営

ライフログプラットフォーム事業



