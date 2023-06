[加森観光株式会社]

ルスツリゾート(北海道留寿都村)では、 モデルのヨンアがクリエイティブディレクターを務めるライフスタイルブランド「COEL(コエル)」とコラボレーションし、ルスツリゾートホテル&コンベンション内のジュニアスイートとスタンダードツインの2種類の客室で、2023年6月29日(木)より特別な宿泊プランを販売開始します。









ルスツリゾート内に初めて設置する、ファッションブランドとのコラボレーションルーム。「COEL(コエル)」の世界観を表現した特別な空間となっています。



今回のコラボレーションルームの為に作られたフットカバーやクッションに加え、ルームウェアはCOEL5周年を皮切りに新しく登場したブランドアイコンのモノグラムを施しており、ルスツリゾートでしか手に入らないアイテムです。



そして、ジュニアスイートルームは、人気イラストレーターのSHOGO SEKINE氏がデザインしたイラストやロゴが部屋のアクセントになっております。



【宿泊プラン】





[販売期間]2023年6月29日(木)~ 2023年10月21日(土)

[宿泊期間]2023年7月21日(金)~ 2023年10月21日(土)



ジュニアスイート(COELクローゼット付き)&ウェアセット付プラン

[販売価格]30,900円 ~ 61,900円

[プラン内容]

・お持ち帰り可能なルスツリゾート限定のルームウェア、アメニティセット付き。

・お部屋まるごと「HOTEL COEL」の世界観になったスペシャルルーム。

・滞在中自由に着られるCOELのお洋服をお部屋にご用意。

・COELとのコラボレーション体験メニューにも使える館内利用券5,000円分付き。

[URL]https://rusutsu.com/rusutsu-resort-hotel-and-convention/coel-jr-suite/



ツインルーム&COELルームウェアセット付プラン

[販売価格]27,200円 ~ 40,500円

[プラン内容]

・お持ち帰り可能なルスツリゾート限定のルームウェア、アメニティセット付き。

・COELとのコラボレーション体験メニューにも使える館内利用券5,000円分付き。

[URL]https://rusutsu.com/rusutsu-resort-hotel-and-convention/coel-twin/





ルームウェア・アメニティセット内容

スリッパ、パジャマ、タオル、エコバッグ、

アメニティセット(歯ブラシ、ヘアゴム、コットン)



※お一人様1セットお持ち帰り可能です。



【体験プラン】





羊毛フェルトアート(ルスツリゾート内)3,300円

ルスツファームの羊毛を使った羊毛フェルトアートの体験。COELのアーカイブ柄モチーフなどのコースターを作ることが出来ます。



手彫りガラス(ルスツリゾート内)3,600円

ガラスに柄やモチーフを手彫りする体験。COELのデザイナーがモチーフを提案します。



【限定商品】





HOTEL COELグラス 2,000円

HOTEL COELマグカップ 2,200円

※ルスツリゾート内 、COEL Online Store限定販売。



【COEL CREATIVE DIRECTOR】





ヨンア YOUN-A

1985年 韓国ソウル生まれ

2004年よりモデルとして日本での活動を開始。以後数多くの女性ファッション誌の表紙を飾り、CM広告出演をはじめテレビ番組でも活躍する人気トップモデル。業界屈指のファッショニスタでもある。



【BRAND PHILOSOPHY】





全ての女性が今を楽しくハッピーに過ごせるようラテン語で“幸せ”という意味のCoelum(コエルム)から名付けました。 CONCEPTは「COELを通じて幸せを感じられること」 心ときめくCOELらしいトレンドを取り入れつつ、着心地やシルエットを重視した長く愛されるベーシックアイテムをご提案いたします。



COEL Online Store:https://ec.coel-y.net/

Official Instagram:https://www.instagram.com/coel.official/

COEL LINE@:https://line.me/R/ti/p/%40dks6579c

Official Twitter:https://twitter.com/coel_official



【ルスツリゾート】





札幌・新千歳空港から車で約90分、支笏洞爺国立公園に囲まれたオールシーズンリゾート。4つのゴルフコースとバリエーション豊富なアトラクションの遊園地、ラフティングやトレッキングなどの自然アクティビティが充実。

宿泊施設は「ルスツリゾートホテル&コンベンション」「ウェスティン ルスツリゾート」の2つのホテルに加えて、ログハウス、コテージ、キャンプ場もリゾート内に備えている。2020年12月にはコンドミニアムスタイルのプレミアムホテル「The Vale Rusutsu」も誕生し、滞在スタイルに合わせたリゾートステイが可能。冬は3つの山に37コース総滑走距離42km(1378エーカー)、4つのゴンドラと14のリフトを所有し、平均年間降雪量は14m(45フィート)と、良質なパウダースノーが降り積もる北海道最大級のスキー場。ゲレンデの美しい森林風景や洞爺湖・羊蹄山などの雄大な景色も魅力。犬ぞりやスノーモービルなどのスノーアクティビティも豊富。



ルスツリゾートHP:https://rusutsu.com/

Official Instagram:https://www.instagram.com/rusutsuresort_official/

Official Twitter:https://twitter.com/rusutsuitter



