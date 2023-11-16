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「わきざしクラウド」が総務省後援「ASPICクラウドアワード2023」にて「先進ビジネスモデル賞」を受賞

［かんざし］

～社会業界特化系ASP・SaaS部門の「先進ビジネスモデル賞」を受賞～

「Make Sustainable Nippon - 『旅館・ホテル・地場企業など』と『地方自治体』に最も必要とされる企業になる」というビジョンを掲げ、『旅館・ホテルテック事業』『HRテック事業』『観光テック事業』を手掛ける株式会社かんざし（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：秋山 匡秀、以下「かんざし」）が提供する、キャンセル料回収自動化のクラウド型DXツール「わきざしクラウド」は2023年11月15日、一般社団法人日本クラウド産業協会（本社：東京都品川区、会長：河合 輝欣、以下「ASPIC」)が主催する「第17回 ASPICクラウドアワード2023」にて、社会業界特化系ASP・SaaS部門「先進ビジネスモデル賞」を受賞したことをお知らせいたします。




「ASPICクラウドアワード」について


授賞式会場にて（左から順に当社執行役員会長 林垣 恵太、代表取締役社長 秋山 匡秀、取締役 西 宣明）
ASPICクラウドアワードは総務省の後援により、日本国内で優秀かつ社会に有益なクラウドサービスに対し、総務大臣賞、他各賞の表彰を行う毎年大きな注目を集めているアワードです。
本アワードにおいて、かんざしは2021年に「どこでもSHOWBY」が部門「ASPIC会長賞」を、2022年に「かんざしクラウド」が部門「準グランプリ」を受賞しています。そして2023年に「わきざしクラウド」が社会業界特化系ASP・SaaS部門において「先進ビジネスモデル賞」を受賞したことは大変身に余る光栄です。

URL：https://www.aspicjapan.org/event/award/17/index.html

受賞サービス「わきざしクラウド」について　https://www.wakixashi.com/



「わきざしクラウド」はお客様へ請求をしなければならない事案が発生した時に、担当スタッフに代わり請求から督促、入金の消し込みまでを自動化するクラウド型DXツールです。「わきざしクラウド」に「請求金額」や「宛先」を入力するだけであとは自動的に処理を実行します。支払いが完了するまで督促強度を上げながら、「SMS」に始まり最終的には「支払督促」までをカバーしています。これにより心的負担と業務負担の両面から同時に解放します。


今後もかんざしは、お客様の声に寄り添い課題を解決するサービスの開発・提供を進めてまいります。

【株式会社かんざし】
本社所在地 ：東京都千代田区神田神保町3-2-6 丸元ビル3F
会社設立 ：2016年8月31日
代表取締役社長 ：秋山 匡秀
URL ：https://www.kanxashi.co.jp/
※2017～23年：経済産業省　IT導入支援事業者　認定企業

【本リリースに関するお問合せ先】
株式会社かんざし
担当：西村、今井、小山、案浦（アンノウラ）
Eメール：press@kanxashi.co.jp
Tel: 03-6261-7447（平日10:00～18:00）

【株式会社かんざし 事業別サービスサイト】
■旅館・ホテルテック事業
　　わきざしクラウド（宿泊業界向け）：https://www.wakixashi.com/
　　わきざしクラウド（飲食業界向け）：https://www.wakixashi.com/eat/
　　　※総務省後援ASPICアワード2023 社会業界特化系ASP・SaaS部門 先進ビジネスモデル賞受賞
　　かんざしクラウド：https://www.kanxashi.com/
　　　※総務省後援ASPICアワード2022 社会業界特化系ASP・SaaS部門 準グランプリ受賞
　　くちこみクラウド：https://www.cuticomi.com/
　　ぜにがたクラウド：https://www.xenigata.com/
　　クラウド転送シャシーン：https://www.shaseen.com/
　　ばんそうクラウド：https://www.vansow.com/
　　CANCEL PAY：https://www.cancel-pay.jp/
　　Oshiharai.com：https://www.oshiharai.com/
　　スペシャルクーポン.jp：https://www.special-coupon.jp/
　　人工知能ぜんまい：https://www.xenmai.jp/
　　かんざしWEDDING：https://www.kanxashi-wedding.com/

■HRテック事業
　　クラウド商談どこでもSHOWBY：https://www.showby.cloud/detail/
　　　※総務省後援ASPICアワード2021 基幹業務系ASP・SaaS部門 ASPIC会長賞受賞
　　勤怠プラス：https://kinpla.com/

■観光テック事業
　　ニーズツアー：https://www.needstour.com/

企業プレスリリース詳細へ （2023/11/16-20:16）

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