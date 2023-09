[ADF]

NPO青山デザインフォーラム(ADF)は、14回目となるADF主催の国際デザインアワード「ADFデザインアワード2024」を開催いたします。



今年度も昨年度に引き続き、アワードテーマは「建築デザイン」です。賞金は最優秀賞30,000米ドル、全カテゴリーから優秀賞5,000米ドルを2本、賞金総額は約5万米ドルです。世界の注目を浴びるミラノデザインウィーク会期中に世界に向けて皆様の建築デザイン作品を公開できる絶好の機会になる「ADFデザインアワード」。世界へと発信させる素晴らしい作品をお待ちしております。







NPO青山デザインフォーラム(ADF)は、14回目となるADF主催の国際デザインアワード「ADFデザインアワード2024」を開催いたします。アワード応募は2023年8月14日(月)から12月22日(金)まで、日本時間必着となります。今年度も昨年度に引き続き、アワードテーマは「建築デザイン」です。賞金は最優秀賞30,000米ドル、全カテゴリーから優秀賞5,000米ドルを2本、賞金総額は約5万米ドルとなります。



優秀賞及び優秀賞は、副賞として、2024年4月に開催予定の世界最大規模の家具の見本市「ミラノサローネ国際家具見本市」の期間中にフォーリサローネのADF会場において作品を展示することができ、レセプションパーティーなどで関係者を招いた交流の場を設ける予定です。さらに東京・青山のADFギャラリースペースにおいて作品展示も予定しております。「ADFデザインアワード」は世界に向けて皆様の建築デザイン作品を公開できる絶好の機会です。アワード審査員は決まり次第、発表いたします。世界の注目を浴びるミラノデザインウィーク会期中に世界へと発信させる素晴らしい作品をお待ちしております。



[アワード概要]



テーマ

「建築デザイン」



応募期間

2023年8月14日(月)から12月22日(金)まで(※日本時間必着)



応募URL

https://7309.evalato.com/



アワード募集カテゴリー

ホスピタリティ : ホテル・カジノ・テーマパーク・パビリオン



コマーシャル&オフィス : ショッピングセンター・デパート・オフィスビル



集合住宅:個人住宅、インテリア以外



教育とスポーツ : 学校・研究施設・スタジアム



文化的建造物 : 劇場・図書館・博物館・美術館・ギャラリー・病院



公共建築 : 政府および市民の建物・空港・駅・港





審査員

未決定



審査基準

美しさ : 形状・色彩・ディテール・素材選定に芸術的な価値がある。



イノベーション : 社会変化に対応し、新素材を使用して革新的な建設プロセスと先駆的なデザインを採用している。限られた条件の中でイノベーションを起こすことにチャレンジしている。



有益性 : 建築物が使用するユーザーや環境に配慮し、有益であり、持続可能な建築物である。



地域性 / 文化性 / 時代性 : 地域との融合と差別化、表面的な美しさが時代的で文化的背景に適合している。







賞金

最優秀賞:30,000米ドル(全カテゴリーより1作品)

優秀賞:5,000米ドル(全カテゴリーより2作品)

※但し、賞によっては「該当作品なし」とさせていただく場合がございます。



副賞

最優秀賞、優秀賞は「ミラノサローネ国際家具見本市」の期間中にフォーリサローネのADF会場において作品が展示されます(展示は写真及び模型等)。

設営費用として、1,000米ドルまでを青山デザインフォーラムが負担致します。

受賞作品はADFが運営するヴァーチャルミュージアム「COCO WARP」での展示する機会が与えられます。

最優秀賞受賞者はADFビジネスマッチング事業部で1年かPR業務をサポートいたします。



結果発表

2024年2月28日(水)



言語

英語のみ



応募作品

3年以内に竣工した物件



応募資格

個人またはグループ(1グループ1作品案まで)

国籍は問いません

ADFの会員であること(※入会に費用は無料)



応募費用

無料



過去のアワード受賞作品



ADF MIlano Salone Design Award 2023 Kazuhiko Masuko & Mikami Architects / Oshida Architects



ADF MIlano Salone Design Award 2022 "The beauty of wasting" / Lisa Ogawa & Tomomi Kawashima



ADF MIlano Salone Design Award 2021「~」/ Takuto Ohta



ADF MIlano Salone Design Award 2020 - "CYLINDER × MATERIAL" by Rie Aruga



ADF MIlano Salone Design Award 2019 - TOMI by FORD studio | MDW2019@Tortona Design District







お問合せ

ADFデザインアワード2024に関するお問い合わせは、以下のメールまでお願いします。

E-mail: award@adf.or.jp



NPO青山デザインフォーラム(ADF)について



ADFは世界のデザイナーの育成と地位向上を目指し2009年に日本で設立された特定非営利活動法人。設立以来、世界各国のデザイナー、建築家協会および団体などと数多くの業務提携を行うとともに、ミラノで年に一度開催される『ミラノサローネ』期間中、2013年より展示会場をトルトーナ地区に設営しております。「ADFデザインアワード」は、建築家及びデザイナーをサポートするために2013年から開催され、ADFが提携する各国の協会、団体に所属する数多くのデザイナーにご応募頂き、デザインの国際コンペティションとして成長しております。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/30-20:40)