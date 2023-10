[株式会社RATEL]

モバイルゲームにおける著名なYouTube実況者の起用やeスポーツコミュニティへのスポンサード施策を担当



この度、株式会社RATEL(本社:福岡市中央区、代表取締役:吉村信平)は、累計10万枚以上の販売実績のある液晶保護フィルム専門店「FIRME (https://www.firme.jp/ ) 」等を展開する株式会社MY WAY SMART(本社:福岡市早良区、代表取締役:白木武範)のeスポーツ市場におけるプロモーション施策の企画立案及び実施を担当しましたことをお知らせ致します。







本施策の背景





モバイルFPSゲームをプレイする層に向けたスマホフィルムブランド「FIRME」の開発・発売に際し、実況者を起用したインフルエンサーマーケティングやeスポーツ大会へのスポンサード等、複数のプロモーション施策を弊社で担当させていただきました。



実施施策の概要 (一部)





●プロモーション配信

モバイルFPS実況者によるフィルム紹介配信を実施。商品性能の紹介だけでなく、実際にCall of Duty Mobile(R)︎をプレイしていただき、モバイルシューティングゲーム向けフィルムとしての使用感を訴求。



●切り抜き動画の作成~公開

上記プロモーション配信の中で実際に商品レビューしている部分を、より視聴者に商品の良さが伝わりやすい形で編集し、切り抜き動画という形式で公開。



●eスポーツ大会へのスポンサードの実施

累計2.6万人が参加するeスポーツコミュニティ「GGL」の主催する、同タイトルでは20ヶ月ぶりとなるCall of Duty Mobile(R)︎大規模トーナメント大会「GGL ORIGIN」へのスポンサード・賞品提供を実施しました。

各種告知画像や配信、Webサイト内へのロゴ及び商品の掲載を行なっております。

・関連プレスリリース : https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000037679.html



FIRMEについて







【“欲しい”の最短距離を】

累計10万枚以上販売実績のある液晶保護フィルム専門店です。 eSportsに関連した協賛、スポンサー、コラボの実績多数。現役eSportsプレイヤーや動画配信者をはじめ、数多くのユーザーにご愛用いただいております。

■ FIRME HP:https://www.firme.jp



株式会社RATELについて





2018年の設立以来、”Bet all on esports, Unlock the new world.”というミッションを掲げ、eスポーツ大会やイベントの制作を行うエンタープライズ事業を展開。

Apex Legends / VALORANT / KOF等の様々なタイトルの公式大会や大規模大会を年間140件以上運営。

エンタープライズ事業の他に、eスポーツ選手やストリーマーのインフルエンサーマーケティングを行うエージェンシー事業部やソフトウェア開発を行うプロダクト事業部も擁する。







■ウェブサイト : https://ratel.games

■お問い合わせフォーム : https://ratel.games/contact

■ストリーマー特化のキャスティングなら「キャスティングシネート」 : https://shineet.jp/



