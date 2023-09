[Informa Markets Japan]

アパレルからバッグ、シューズ、雑貨、ライフスタイルグッズまで、様々なカテゴリーの多彩なブランドが集結。 国内ブランドだけでなく、ヨーロッパ、アメリカや韓国など 13 の国々からもブランドが来日し出展。



看板企画である事前の「Matchmaking」では、韓国や香港、台湾などアジアをはじめ、ヨーロッパやカナダなど、

総勢 9 の国と地域から、 14 店舗の海外バイヤーを特別招待。国内ブラン ドにとっては、日本にいながら海外展開の足掛かりを作るチャンスとなる。また、今回からは海外ブランドの国内市場参入をサポートするための取り組みも開始。国内ディストリビューターやエージェントを招待し、会場で商談会を実施する。







出展ブランドの一部を紹介







WOMENS APPAREL|from JAPAN

「ritsu」



booth no. 1404

「絵画を彷彿とさせる、ロマンチックで凛としたスタイル」



ありのままの個性や趣向を大切にしたい方へ

纏うことで自分らしくいられるようなボホ・シックスタイルを提案。













UNISEX APPAREL|from JAPAN

「UN-USELESS」



booth no. 2501

「10 年着てもへたれない洗えるタフなニット」をコンセプトに少しでも長く着て頂ける様、耐久性・着心地・飽きのこないデザインを追求し

たものづくりを行う。

全ての商品を100 回の洗濯試験を行い、寸法や外観のチェックをクリアしたものを商品化。









SHOES|from FRANCE

MoEa



booth no. 1209

果物と植物の廃棄物などから作られる「地球に優しい」VEGAN スニーカー。フランス・パリで2021 年7 月に設立。グレープ・コーン・サボテン・アップル・パイナップルの廃棄物などから作られる(植物由来の)ビーガンレザーをアッパーに使用し、他のパーツも全てリサイクル素材で構成。











LIFE STYLE GOODS|from AUSTRALIA

LOVE BYT



booth no. 2102

オーストラリア生まれのナチュラル歯磨き粉。

成分は100%ナチュラル成分のみを配合。オーストラリアの上質なエッセンシャルオイル、植物エキスがブレンドされており、香り、味ともに自然の恵みにあふれている。拘りのパッケージデザインはオーストラリアのアーティスト、Bruce Goold 氏によるデザイン。





▼参加ブランド一覧

https://www.project-tokyo-info.com/wobe/s/?exh=2023SEP。





出展ブランドに関する情報は、ファッションブランドとリテーラーのマッチングを目的とした検索ウェブサイト「ウォーブ(WOBE)」で取得することが可能。







▼会場MAP掲載の当日会場で配布するガイドはこちら

https://www.project-tokyo.com/download/PROJECT2023_Sep_official_guide_ja.pdf



特別展示エリア





booth no.8888



Be Conscious of SDGs -Discover new sustainable brands-

株式会社Style Agent が主宰するサステイナブルプロジェクト「ReP.」とPROJECT TOKYO が、サススティナブルをファッショナブルに表現するエリア。現代のブランドやアーティストをフューチャーし、彼らが掲げる理念や行動を共通テーマ、” Sustainable”のもと、より CONSCIOUS(意識) させる新しい空間を提案。



booth no.1908

THE 12 & Winner Brand “SkoVER”





学生を対象にしたサステナブルなファッションデザインアワード「The 12」で、PROJECT TOKYO アワードを受賞した猪瀬音羽さんが手掛けるSkoVER の展示を行う。











booth no. G-1 ~ G-11

GERMAN PAVILION

会場の中央付近に位置するドイツパビリオン。ベルリンの気鋭デザイナーズブランドをはじめ、デザイン性とコンフォートを両得したシューズ、サステナビリティに配慮したバッグ、プレイフルなライフスタイルグッズまで、高い技術力を誇る個性豊かな10 のドイツブランドが集結する。

[展示ブランド]

AIRPAQ (bag) / ara Shoes (shoes) / AVENIR (apparel) / faible an d failur (apparel) / GOT BAG (bag) / kaala (bag) / KERBHOLZ (wathch) / MOTH and RABB IT (perfume) / nuuna (life style goods) / trippen (shoes)



booth no. 1213 ~ 1215 / 1307 ~ 1308 / 1411 ~ 1412 / 1506 ~ 1508

JAPAN SHOE MAKERS PAVILION

日本でのものづくりにこだわる10 の靴メーカーが参加。

[展示ブランド]

ATES / Brightway / CIRCINUS / Je t’ emmene / KoKo Bluemoon / MIYAGI KOGYO CO., LTD. / Ogus / OKAMOTO INDUSTRIES / TOSS / U-DOT



招待海外リテーラー&国内ディストリビューター





[海外リテーラー一覧]

ANTONIOLI (Italy) / Classic Works (Taiwan) / CNTRBND (Canada) / High Snobiety (Germany) / MTPT (China) / nound nound (China) / Onion (Thailand) / PEAK HOUR (Macau) / TheREBLIQUE (China) / plain-me (Taiwan) / Saferoom (China) / SLOWOOD (Hong Kong) / Spade Space (South Korea) / STEIN GARTEN (South Korea)



[国内ディストリビューター一覧]

BENEXY / CEMENT / DONA / ESPRIT・UG CO., LTD. / IMPEX / JACK of ALL TRADES / PERMANENTE / SANKI SHOJI CO., LTD.



PROJECT TOKYO 2023 September 開催概要





日程:2023 年9 月13 日(水)- 14 日(木)

時間:10:00-19:00

会場:東京国際フォーラム ガラス棟 Hall E1(東京都千代田区丸の内3-5-1)



公式ホームページ:www.project-tokyo.com

Instagram:@project_tokyo (https://www.instagram.com/project_tokyo/)

Facebook:PROJECTokyo (https://www.facebook.com/PROJECTokyo/)



主催:インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社 ( 東京都千代田区鍛冶町1-8-3 神田91 ビル)

Email:info@project-tokyo.com

Tel:03-5296-1026



只今、来場登録を受け付けています。ご登録は公式ホームページより

※来場の際には必ず事前登録をお願いします。ご入場は無料になります。

▼PROJECT TOKYO 来場事前登録

https://www.project-tokyo.com/visitor_regist/ja



開催にあたっては、ご出展者・ご来場者および本展に関係するすべての皆様の安全・安心を第一に考慮し、政府・東京都並びに会場である東京国際フォーラムから示されるガイドラインに沿って、万全な対策を講じます。





インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社会社概要

Informa Markets(インフォーマ マーケッツ)は、イギリスに本社を構える世界最大のB2Bイベント主催企業。日本法人のインフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社は、ファッション、ジュエリー、健康食品、船や美容業界の展示会を日本国内で主催する。

会社名 :インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

所在地 :東京都千代田区鍛冶町1-8-3 神田91ビル

事業内容:展示会主催事業・コンサルティング業・セミナー事業・セールスエージェント事業

代表者名:代表取締役社長 クリストファー・イブ

URL:https://informamarketsjapan.com/



