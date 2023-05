[株式会社FDR]

株式会社FDR(代表取締役CEO:瀧川 裕次、本社:東京都港区)が展開する、イタリア生まれの「THE WARP BY ENNERRE(ザ ワープ バイ エネーレ)」では、現在サッカー解説やスポーツジャーナリストとして活躍中の元サッカー日本代表の前園 真聖(まえぞの まさきよ)さんとアンバサダー契約を締結しました。







前園さん着用アパレル

ショートスリーブモックシャツ/WG5PTG10(ベージュ・ブラック・ホワイト) 16,500円

コンバーチブルパンツ/WG5PTD16(ブラック) 20,900円

グラデーションキャディバッグ/WG5PNC01 36,300円

ヘッドカバー各種 3,850円 ※ユーティリティ用のみ 3,520円



今回の契約について前園さんは以下のようにコメントしています。

「あのマラドーナ含め、世界の一流プレイヤーが着用していたブランドのゴルフラインを着ることができて一際嬉しいです!『THE WARP BY ENNERRE』は着心地の良さと、ゴルフ以外にも使えるシンプルなデザインながらも、イタリアブランドならではの個性もあって好きです。」





1980年代~90年代にイタリアからヨーロッパ、日本を駆け抜けたサッカー界のレジェンドブランド『ENNERRE(エネーレ)』をルーツに、「普遍的な価値観は時空を超える=WARP」を掲げ、洗練されたイタリアンライフスタイルウェアを提案する『THE WARP BY ENNERRE(ザ ワープ バイ エネーレ)』では、前園さんとのアンバサダー契約によって、ブランドが持つスポーティーさと都会的な世界観を発信していきます。











前園さん着用アパレル

エンボスパターンポロシャツ/WG5PTG14

(ブラック・ホワイト・ブルー) 14,300円

ハイパーストレッチ ユーティリティショーツ/WG5PTC06

(ベージュ・ブラック・ホワイト) 17,600円

エアリーキャップ/WG5PVA04

(ブラック・ホワイト・キャメル) 4,950円



















前園 真聖(まえぞの まさきよ)さん

スポーツジャーナリスト 生年月日:1973年10月29日

鹿児島実業高校からJリーグ・横浜フリューゲルスに入団。

アトランタオリンピック本大会では、チームのキャプテンとしてブラジルを破る「マイアミの奇跡」に貢献。その後日本だけでなくブラジル、韓国などの海外クラブでもプレーし、2005年に現役引退。現在は、サッカー解説などメディアに出演しながらも、サッカースクールや講演を中心に全国の子供たちにサッカーの楽しさや経験を伝えるための活動をしている。



「THE WARP BY ENNERRE(ザ ワープ バイ エネーレ)」

TO ALL SPORT LOVERS スポーツを愛する全ての人達へ

シンプルでモダンでありながらイタリアンテクニックが、アスリートのON/OFFシーンをカバーします。

Brand Concept

FUSION ファッション X コンペティションの融合

TRANSFORMATION 発想を転換し新たなスタイルへ

FUNCTIONAL BEAUTY 機能を追い求めた結果の美しさ



